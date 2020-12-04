РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11334 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье
9 610 11
инфекции (152) Сумская область (1872) ЦОЗ (267)

13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ

У 13-летнего мальчика в Сумской области обнаружили подозрение на туляремию. Сейчас местная служба по правам потребителей принимает меры, чтобы не допустить распространения болезни в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ в Facebook.

"Это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть", - сказано в сообщении.

По сообщению ГУ "Сумской ОЛЦ МЗ Украины", в Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз "туляремия".

"14.11.2020 у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16.11.2020 г. был госпитализирован в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.

Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также задействуют весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

В ведомстве напомнили,  что туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть и люди, и животные.

Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.

Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.

Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).

Основные симптомы туляремии: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40 °С; сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания; боль в мышцах; тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.

"Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!" - отметили в ведомстве.

Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийную вакцину (Эльберта - Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).

Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Счас с этими зедебилами откроется все
..и сибирская язва.. Вот недавно про столбняк информацияпроскочила.. И чума.. Кто этим занимается? Да никто.. Зарабатываете кто как может... Ой зачем ты говоришь как должно быть... Ну готовьтесь... Рано или поздно это должно было произойти... А дальше.. Впрочем какая разница...
показать весь комментарий
04.12.2020 13:46
+7
СЕС займалася виключно рекетом.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:36
+6
твой полушарий с мертвенчуком разрулит 13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 340
показать весь комментарий
04.12.2020 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Счас с этими зедебилами откроется все
..и сибирская язва.. Вот недавно про столбняк информацияпроскочила.. И чума.. Кто этим занимается? Да никто.. Зарабатываете кто как может... Ой зачем ты говоришь как должно быть... Ну готовьтесь... Рано или поздно это должно было произойти... А дальше.. Впрочем какая разница...
показать весь комментарий
04.12.2020 13:46 Ответить
Рехформы пороха в действии, а аукнется всем, и зебилоидам и блондинкам.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:51 Ответить
твой полушарий с мертвенчуком разрулит 13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 340
показать весь комментарий
04.12.2020 13:54 Ответить
да нет тут обязано икнуться Дохторше Смерти старой кошелке которая уничтожила СЭС в стране от слова вообще прекратив даже 2 сезона до этого подготовку докторов инфекционистов и санитарной гигиены ... это не Геноцид евреев или Европы... Америки или просто по приколу..осознанно или опять же в силу тупости.. не знаю... над славянами?? ....и когда мы поймем что тупой дефективный сродни слову Дьявол... .... вам же не придет в голову-- сумасшедшему вручать в руки гранату или автомат... так чем вручение власти в государстве отличается от вроде как частного случая....а вручаем власть-- клоунам шутам и цирку шапито?????
показать весь комментарий
04.12.2020 13:57 Ответить
СЕС займалася виключно рекетом.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:36 Ответить
а сейчас рэкэтом занимается твой ублюдок Бубочка Ермак Степанов и прочая Синагога вкупе с мусульманами малроссами и кацапами...
показать весь комментарий
04.12.2020 15:07 Ответить
Шибать тебе пре. Видихай, з тебе вистачить.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:11 Ответить
**********! А вона була та СЕС? І чим вона займалась, що робила, від чого захищала?
От, блін, та добре що розігнали, добре, що прикрили. Мало того, що займались фактично рекетом, так ще й на державному утримані були.
Товариш стоматолог, має свій кабінет. Прийшли з тої СЕС, він пригостив, дав, що мав дати, а за кілька днів йому телефонують - у вас тут висіялось. Він охренів. Як, каже висіялась, якщо ви навіть ті свої лотки з мазками не забрали, в мене в кабінеті залишили. От і вся СЕС, а ти кажеш туляремія.
показать весь комментарий
04.12.2020 15:57 Ответить
Срочно тех шо в масках обматывайте пленкой,что бы блохи с клещами скользили....А пацан-выздоравливай побыстрее.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:56 Ответить
этого так не хватало в нашей скучной жизни!
показать весь комментарий
04.12.2020 16:06 Ответить
 
 