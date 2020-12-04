13-летнего мальчика на Сумщине госпитализировали с подозрением на опасное инфекционное заболевание туляремию, - ЦОЗ
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У 13-летнего мальчика в Сумской области обнаружили подозрение на туляремию. Сейчас местная служба по правам потребителей принимает меры, чтобы не допустить распространения болезни в регионе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ в Facebook.
"Это особо опасное инфекционное заболевание, передающееся от животных к людям. Если больному не оказать вовремя медицинскую помощь, возможны серьезные осложнения или смерть", - сказано в сообщении.
По сообщению ГУ "Сумской ОЛЦ МЗ Украины", в Сумской области 13-летнему мальчику установлено подозрение на диагноз "туляремия".
"14.11.2020 у пострадавшего появились боли в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16.11.2020 г. был госпитализирован в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.
Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания. А также задействуют весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.
В ведомстве напомнили, что туляремия - это острая инфекционная болезнь, которой могут заболеть и люди, и животные.
Возбудитель туляремии - бактерия Francisella tularensis. Основной источник инфекции для человека - ондатры, крысы, мыши, суслики, зайцы.
Переносчики инфекции - иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и др.
Человек инфицируется при контакте с больными животными, от укуса переносчика, употребления зараженных продуктов и воды и даже через дыхательные пути (например, во время обработки зараженных зерновых продуктов, фуража).
Основные симптомы туляремии: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40 °С; сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания; боль в мышцах; тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8-12-й день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.
Лечение проводят только в условиях стационара. Пациентам назначают антибактериальную терапию.
"Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!" - отметили в ведомстве.
Для профилактики туляремии у человека используют живую туляремийную вакцину (Эльберта - Гайского). Ревакцинацию осуществляют по показаниям через пять лет (домашних животных не вакцинируют).
Профилактика заболевания в эндемичных районах сводится к борьбе с грызунами.
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..и сибирская язва.. Вот недавно про столбняк информацияпроскочила.. И чума.. Кто этим занимается? Да никто.. Зарабатываете кто как может... Ой зачем ты говоришь как должно быть... Ну готовьтесь... Рано или поздно это должно было произойти... А дальше.. Впрочем какая разница...
От, блін, та добре що розігнали, добре, що прикрили. Мало того, що займались фактично рекетом, так ще й на державному утримані були.
Товариш стоматолог, має свій кабінет. Прийшли з тої СЕС, він пригостив, дав, що мав дати, а за кілька днів йому телефонують - у вас тут висіялось. Він охренів. Як, каже висіялась, якщо ви навіть ті свої лотки з мазками не забрали, в мене в кабінеті залишили. От і вся СЕС, а ти кажеш туляремія.