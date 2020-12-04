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Локдаун пока не угрожает отдыху за границей, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Локдаун пока не угрожает отдыху за границей, - Кулеба

Закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. Это же касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба.

В то же время министр отметил, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

Кулеба также объяснил разницу между карантинными мерами, которые вводились весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - заявил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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"каждый украинец до 2024 года должен хоть раз покататься на лыжах в куршавеле или китцбюгеле" (из планов партии)
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04.12.2020 13:45 Ответить
бо депутатам треба відпочити.
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04.12.2020 13:46 Ответить
летайте, возите заразу... Локдаун пока не угрожает отдыху за границей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9869
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04.12.2020 13:49 Ответить
лохДаун для зелохОв... Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3735
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04.12.2020 13:57 Ответить
пля - упустил:
интеллектуальный лохДаун... Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4984
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04.12.2020 13:57 Ответить
20 не за горами. Это меньше трех недель. И тогда "в очередь, сукины дети, в очередь".
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04.12.2020 14:09 Ответить
встречай Оман Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3126
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04.12.2020 14:29 Ответить
Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4739
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04.12.2020 14:38 Ответить
А якщо читати ззаду наперед, - то "ну да".
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04.12.2020 15:13 Ответить
Це добре, бо хвилювався, що можновладці будуть на новорічні свята відпочивати в "Велюрі".
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04.12.2020 15:10 Ответить
все правильно. "слуги народные", пЕСики и даже мертвячуковские зажоповцы с ВОНАнистами, должны же отдохнуть как люди.
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04.12.2020 15:14 Ответить
это ппц... закрывают малый бизнес, а тех, кто привозит нам вирус из за границу ограничивать в правах нецелеобразно?
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04.12.2020 15:17 Ответить
кому що, а курці просо... "отдих"блдь. переробилися...
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04.12.2020 18:07 Ответить
 
 