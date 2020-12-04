Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба

Закривати аеропорти в разі запровадження локдауну в Україні - недоцільно. Це ж стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І поки локдаун не загрожує відпочинку за кордоном", - сказав Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що остаточне рішення з карантинними заходами буде ухвалюватиметься колегіально всім складом уряду.

Кулеба також пояснив різницю між карантинними заходами, які запроваджувалися навесні під час локдауну і тими, які можуть бути запроваджені зараз.

"Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - заявив міністр.

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