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Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба

Закривати аеропорти в разі запровадження локдауну в Україні - недоцільно. Це ж стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І поки локдаун не загрожує відпочинку за кордоном", - сказав Кулеба.

Водночас міністр зазначив, що остаточне рішення з карантинними заходами буде ухвалюватиметься колегіально всім складом уряду.

Кулеба також пояснив різницю між карантинними заходами, які запроваджувалися навесні під час локдауну і тими, які можуть бути запроваджені зараз.

"Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - заявив міністр.

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Автор: Наталя Джума
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"каждый украинец до 2024 года должен хоть раз покататься на лыжах в куршавеле или китцбюгеле" (из планов партии)
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04.12.2020 13:45 Відповісти
бо депутатам треба відпочити.
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04.12.2020 13:46 Відповісти
летайте, возите заразу... Локдаун пока не угрожает отдыху за границей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9869
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04.12.2020 13:49 Відповісти
лохДаун для зелохОв... Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3735
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04.12.2020 13:57 Відповісти
пля - упустил:
интеллектуальный лохДаун... Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4984
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04.12.2020 13:57 Відповісти
20 не за горами. Это меньше трех недель. И тогда "в очередь, сукины дети, в очередь".
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04.12.2020 14:09 Відповісти
встречай Оман Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3126
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04.12.2020 14:29 Відповісти
Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4739
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04.12.2020 14:38 Відповісти
А якщо читати ззаду наперед, - то "ну да".
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04.12.2020 15:13 Відповісти
Це добре, бо хвилювався, що можновладці будуть на новорічні свята відпочивати в "Велюрі".
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04.12.2020 15:10 Відповісти
все правильно. "слуги народные", пЕСики и даже мертвячуковские зажоповцы с ВОНАнистами, должны же отдохнуть как люди.
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04.12.2020 15:14 Відповісти
это ппц... закрывают малый бизнес, а тех, кто привозит нам вирус из за границу ограничивать в правах нецелеобразно?
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04.12.2020 15:17 Відповісти
кому що, а курці просо... "отдих"блдь. переробилися...
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04.12.2020 18:07 Відповісти
 
 