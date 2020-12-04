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"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал, добавив, что это его личное мнение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН" об этом Разумков заявил во время брифинга в парламенте.

По словам спикера парламента, за карантин выходного дня был ответственным не только министр здравоохранения, но и весь Кабмин.

"Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам заболеваемости и количеству заболеваний в сутки", - подчеркнул Разумков.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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нужен полный карантин на остаток декабря и серьезные ограничения до середины января, только так можно сбить экспоненциальный рост заболеваемости "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
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04.12.2020 14:35
+5
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 3470
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04.12.2020 14:36
+5
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7702
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04.12.2020 14:37
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нужен полный карантин на остаток декабря и серьезные ограничения до середины января, только так можно сбить экспоненциальный рост заболеваемости "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
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04.12.2020 14:35 Ответить
Карантин вихідного дня показав що карантином вже нічого зупинити неможливо. Шляхі розповсюдження захворювання вже неможливо перекрити карантинами, бо вірус занадто розповсюдився і перебуває просто скрізь і питання захворювання це вже не питання зустрічі хворого та здорового, а питання імунітету здорової людини! Ми маємо робити все щоб покращувати імунітет, а не обмежувати контакти - це сьогодні більш виграшна стратегія боротьби з епідемією! Сидіння вдома за закритими дверями це найгірший варіант розвитку подій!
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04.12.2020 15:07 Ответить
развей иммунитет от СПИДа, пан Игорь "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 1007
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04.12.2020 15:08 Ответить
Обмежувати контакты потрібно, гинуть люди навіть з сильним імунітетом. Покращувати імунітет звичайно також необхідно
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04.12.2020 16:46 Ответить
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 3470
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04.12.2020 14:36 Ответить
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7702
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04.12.2020 14:37 Ответить
До "конца" еще недолго... "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 8303
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04.12.2020 14:37 Ответить
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7096
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04.12.2020 14:44 Ответить
Не оправдал потому что это не панацея, и это только во первых. Во вторых он по факту действовал только одни выходные, а нужно минимум четыре недели ( выходные этих недель) И в третьих нужно было заставить силами полиции и заставить строго их выполнять, что у нас никогда не делается. Поэтому ввод "карантина выходного дня" ( тот вариант что у нас применила власть,) был холостым выстрелом в пустоту. Одним" приобретением" власти от этого было очередное снижение рейтингов, демонстрации протестов и увеличение численности заболевших и умерших. ( или как минимум их не уменьшение)
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04.12.2020 14:46 Ответить
А ещё кроме того, чтобы закрывать рынки надо было закрыть Верховную Раду, школы, садики, отменить новогодние корпоративы, концерты, ярмарки и другие массовые мероприятия. Ну вот тогда может быть эффект.
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04.12.2020 15:14 Ответить
Ага,вводи его до конца.
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04.12.2020 14:51 Ответить
Оправдал. Не оправдал. Оправдал ,но не до конца. Ваш вариант?
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04.12.2020 14:52 Ответить
А сказать: да, ошибка вышла: мы зря раззорили мелкий бизнес. На это язык не повернется.
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04.12.2020 15:16 Ответить
"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 3661 "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 77
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04.12.2020 14:58 Ответить
Звучить як тост. "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 3557
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04.12.2020 16:52 Ответить
 
 