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"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав, додавши, що це його особиста думка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН" про це Разумков заявив під час брифінгу в парламенті.

За словами спікера парламенту, за карантин вихідного дня був відповідальним не тільки міністр охорони здоров'я, а й весь Кабмін.

"Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності і кількості захворювань на добу", - підкреслив Разумков.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
нужен полный карантин на остаток декабря и серьезные ограничения до середины января, только так можно сбить экспоненциальный рост заболеваемости "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
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04.12.2020 14:35
+5
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 3470
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04.12.2020 14:36
+5
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7702
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04.12.2020 14:37
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нужен полный карантин на остаток декабря и серьезные ограничения до середины января, только так можно сбить экспоненциальный рост заболеваемости "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7878
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04.12.2020 14:35 Відповісти
Карантин вихідного дня показав що карантином вже нічого зупинити неможливо. Шляхі розповсюдження захворювання вже неможливо перекрити карантинами, бо вірус занадто розповсюдився і перебуває просто скрізь і питання захворювання це вже не питання зустрічі хворого та здорового, а питання імунітету здорової людини! Ми маємо робити все щоб покращувати імунітет, а не обмежувати контакти - це сьогодні більш виграшна стратегія боротьби з епідемією! Сидіння вдома за закритими дверями це найгірший варіант розвитку подій!
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04.12.2020 15:07 Відповісти
развей иммунитет от СПИДа, пан Игорь "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 1007
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04.12.2020 15:08 Відповісти
Обмежувати контакты потрібно, гинуть люди навіть з сильним імунітетом. Покращувати імунітет звичайно також необхідно
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04.12.2020 16:46 Відповісти
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 3470
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04.12.2020 14:36 Відповісти
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7702
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04.12.2020 14:37 Відповісти
До "конца" еще недолго... "Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 8303
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04.12.2020 14:37 Відповісти
"Карантин выходного дня не до конца себя оправдал", - Разумков - Цензор.НЕТ 7096
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04.12.2020 14:44 Відповісти
Не оправдал потому что это не панацея, и это только во первых. Во вторых он по факту действовал только одни выходные, а нужно минимум четыре недели ( выходные этих недель) И в третьих нужно было заставить силами полиции и заставить строго их выполнять, что у нас никогда не делается. Поэтому ввод "карантина выходного дня" ( тот вариант что у нас применила власть,) был холостым выстрелом в пустоту. Одним" приобретением" власти от этого было очередное снижение рейтингов, демонстрации протестов и увеличение численности заболевших и умерших. ( или как минимум их не уменьшение)
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04.12.2020 14:46 Відповісти
А ещё кроме того, чтобы закрывать рынки надо было закрыть Верховную Раду, школы, садики, отменить новогодние корпоративы, концерты, ярмарки и другие массовые мероприятия. Ну вот тогда может быть эффект.
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04.12.2020 15:14 Відповісти
Ага,вводи его до конца.
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04.12.2020 14:51 Відповісти
Оправдал. Не оправдал. Оправдал ,но не до конца. Ваш вариант?
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04.12.2020 14:52 Відповісти
А сказать: да, ошибка вышла: мы зря раззорили мелкий бизнес. На это язык не повернется.
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04.12.2020 15:16 Відповісти
"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 3661 "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 77
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04.12.2020 14:58 Відповісти
Звучить як тост. "Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков - Цензор.НЕТ 3557
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04.12.2020 16:52 Відповісти
 
 