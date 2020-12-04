"Карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав", - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав, додавши, що це його особиста думка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН" про це Разумков заявив під час брифінгу в парламенті.
За словами спікера парламенту, за карантин вихідного дня був відповідальним не тільки міністр охорони здоров'я, а й весь Кабмін.
"Ми дійсно бачимо, як мені здається, це моя особиста думка, я можу помилятися, що карантин вихідного дня не до кінця себе виправдав. Ми бачимо це за результатами захворюваності і кількості захворювань на добу", - підкреслив Разумков.
Топ коментарі
+5 Bohdan Shevchenko
показати весь коментар04.12.2020 14:35
+5 Люцифер
показати весь коментар04.12.2020 14:36
+5 Andy Tiger
показати весь коментар04.12.2020 14:37
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bohdan Shevchenko
показати весь коментар04.12.2020 14:35 Відповісти Мені подобається 5
Igor L
показати весь коментар04.12.2020 15:07 Відповісти Мені подобається 0
Bohdan Shevchenko
показати весь коментар04.12.2020 15:08 Відповісти Мені подобається 1
Дмитро Хлопченко ae9eba52
показати весь коментар04.12.2020 16:46 Відповісти Мені подобається 0
Люцифер
показати весь коментар04.12.2020 14:36 Відповісти Мені подобається 5
Andy Tiger
показати весь коментар04.12.2020 14:37 Відповісти Мені подобається 5
Янковенко Владислав e6f53c8b
показати весь коментар04.12.2020 14:37 Відповісти Мені подобається 0
Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар04.12.2020 14:44 Відповісти Мені подобається 4
Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар04.12.2020 14:46 Відповісти Мені подобається 1
Lyk Omore
показати весь коментар04.12.2020 15:14 Відповісти Мені подобається 1
асфальт
показати весь коментар04.12.2020 14:51 Відповісти Мені подобається 0
Вячеслав Федотов
показати весь коментар04.12.2020 14:52 Відповісти Мені подобається 0
Lyk Omore
показати весь коментар04.12.2020 15:16 Відповісти Мені подобається 0
Lvbnhj
показати весь коментар04.12.2020 14:58 Відповісти Мені подобається 0
время
показати весь коментар04.12.2020 16:52 Відповісти Мені подобається 0
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...