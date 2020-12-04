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Разумков про звільнення Степанова: "Сьогодні залишити міністерство без керівника - не варіант"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков про звільнення Степанова:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що сьогодні не можна звільняти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це сказав Разумков сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи є актуальною ця година відставка Степанова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я не бачив поки документів з Кабінету Міністрів або подання прем'єр-міністра про звільнення пана Степанова. Також я не чув про його відставку. Я думаю, що треба буде виходити збалансовано, тому що сьогодні залишити міністерство без керівника - це точно не варіант", - сказав Разумков.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.

"Я вважаю, що нам точно є чим займатися. У нас є конкретні результати у боротьбі з епідемією і всією пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їх подолання", - вважає Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Шо оно лепит? В 2019 году мудрый нарид страну без президента оставил, а тут какого то вора от медицыны выпереть не хотят.
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04.12.2020 14:06
+2
Да, Украина уже полтора года без Президента.
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04.12.2020 14:12
+1
Он что есть что его нет.. Табуретка..причем бессмысленная..
Даже в табуретке есть смысл.. На ней можно сидеть или на дрова использовать)))
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04.12.2020 14:01
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шо, других идиотов, кроме Степанова нету?!
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04.12.2020 13:53 Відповісти
Идиотов много. Замена одного на другого бесполезна.
Нужен импичмент.
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04.12.2020 14:13 Відповісти
Саме робота Степанова це і є відсутність міністра на посаді, бо Степанов займається популізмом, ідіотизмом, корупцією, саботажем, але тільки не роботою. Навіть просто відсутність такого кадра на посаді це вже буде краще ніж тотальна непрофесійність, популізм, саботаж та корупція!
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04.12.2020 14:34 Відповісти
А может Скалецкую взад!
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04.12.2020 14:56 Відповісти
Всі вони однієї крові та гума.
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04.12.2020 13:57 Відповісти
Рюзьге курва.
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04.12.2020 14:06 Відповісти
Он что есть что его нет.. Табуретка..причем бессмысленная..
Даже в табуретке есть смысл.. На ней можно сидеть или на дрова использовать)))
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04.12.2020 14:01 Відповісти
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності". Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством.

Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов может колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти. (с)
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04.12.2020 14:05 Відповісти
Шо оно лепит? В 2019 году мудрый нарид страну без президента оставил, а тут какого то вора от медицыны выпереть не хотят.
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04.12.2020 14:06 Відповісти
Да, Украина уже полтора года без Президента.
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04.12.2020 14:12 Відповісти
А шо, кроме торгаша на эту должность больше никого не нашлось ?
В Украине не было ни одного врача на такую работу ?
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04.12.2020 14:11 Відповісти
у нас такой принцип,- назначать идиотов, они послушны, управляемы, всего боятся, их самые кретинские решения можна выдавать за смелое новаторство и прогресс, бредни,что они несут- за честность и открытость, а бросающуюся в глаза недалёкость, -за простоту.
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04.12.2020 16:03 Відповісти
Супрун поставьте.
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04.12.2020 15:30 Відповісти
никто не заметит потери такого ценного "кадра"
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04.12.2020 15:59 Відповісти
Гнати кацапа з крісла міністра.
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04.12.2020 16:55 Відповісти
 
 