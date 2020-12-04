Разумков про звільнення Степанова: "Сьогодні залишити міністерство без керівника - не варіант"
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що сьогодні не можна звільняти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це сказав Разумков сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання, чи є актуальною ця година відставка Степанова, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я не бачив поки документів з Кабінету Міністрів або подання прем'єр-міністра про звільнення пана Степанова. Також я не чув про його відставку. Я думаю, що треба буде виходити збалансовано, тому що сьогодні залишити міністерство без керівника - це точно не варіант", - сказав Разумков.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не підтвердив чутки про можливе звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку.
"Я вважаю, що нам точно є чим займатися. У нас є конкретні результати у боротьбі з епідемією і всією пандемією. Так, ми бачимо і говоримо максимально відкрито і чесно про проблеми, які є, і шляхи їх подолання", - вважає Степанов.
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Нужен импичмент.
Даже в табуретке есть смысл.. На ней можно сидеть или на дрова использовать)))
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов может колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти. (с)
В Украине не было ни одного врача на такую работу ?