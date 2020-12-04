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Новости Политика Украины
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Разумков об увольнении Степанова: "Сегодня оставить министерство без руководителя - не вариант"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков об увольнении Степанова:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сегодня нельзя увольнять министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сказал Разумков сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, актуальна ли сей час отставка Степанова, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не видел пока документов из Кабинета Министров или представление премьер-министра об увольнении господина Степанова. Также я не слышал о его отставке. Я думаю, что надо будет выходить сбалансировано, потому что сегодня оставить министерство без руководителя - это точно не вариант", - сказал Разумков.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил слухи о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о возможной отставке Степанова: "Коней на переправе ни в коем случае менять нельзя"

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.
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Топ комментарии
+7
Шо оно лепит? В 2019 году мудрый нарид страну без президента оставил, а тут какого то вора от медицыны выпереть не хотят.
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04.12.2020 14:06
+2
Да, Украина уже полтора года без Президента.
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04.12.2020 14:12
+1
Он что есть что его нет.. Табуретка..причем бессмысленная..
Даже в табуретке есть смысл.. На ней можно сидеть или на дрова использовать)))
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04.12.2020 14:01
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шо, других идиотов, кроме Степанова нету?!
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04.12.2020 13:53 Ответить
Идиотов много. Замена одного на другого бесполезна.
Нужен импичмент.
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04.12.2020 14:13 Ответить
Саме робота Степанова це і є відсутність міністра на посаді, бо Степанов займається популізмом, ідіотизмом, корупцією, саботажем, але тільки не роботою. Навіть просто відсутність такого кадра на посаді це вже буде краще ніж тотальна непрофесійність, популізм, саботаж та корупція!
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04.12.2020 14:34 Ответить
А может Скалецкую взад!
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04.12.2020 14:56 Ответить
Всі вони однієї крові та гума.
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04.12.2020 13:57 Ответить
Рюзьге курва.
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04.12.2020 14:06 Ответить
Он что есть что его нет.. Табуретка..причем бессмысленная..
Даже в табуретке есть смысл.. На ней можно сидеть или на дрова использовать)))
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04.12.2020 14:01 Ответить
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності". Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством.

Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов может колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти. (с)
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04.12.2020 14:05 Ответить
Шо оно лепит? В 2019 году мудрый нарид страну без президента оставил, а тут какого то вора от медицыны выпереть не хотят.
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04.12.2020 14:06 Ответить
Да, Украина уже полтора года без Президента.
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04.12.2020 14:12 Ответить
А шо, кроме торгаша на эту должность больше никого не нашлось ?
В Украине не было ни одного врача на такую работу ?
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04.12.2020 14:11 Ответить
у нас такой принцип,- назначать идиотов, они послушны, управляемы, всего боятся, их самые кретинские решения можна выдавать за смелое новаторство и прогресс, бредни,что они несут- за честность и открытость, а бросающуюся в глаза недалёкость, -за простоту.
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04.12.2020 16:03 Ответить
Супрун поставьте.
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04.12.2020 15:30 Ответить
никто не заметит потери такого ценного "кадра"
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04.12.2020 15:59 Ответить
Гнати кацапа з крісла міністра.
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04.12.2020 16:55 Ответить
 
 