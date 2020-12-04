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Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ

Хельга Шмидт сменила на этом посту Томаса Гремингера, полномочия которого истекли в июле текущего года.

Совет министров ОБСЕ официально утвердил кандидатуру дипломата из ФРГ Хельги Шмидт на посту генсека ОБСЕ. Данную информацию подтвердило представительство Германии в этой организации в пятницу в Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Полномочия предыдущего руководителя Гремингера истекли в июле, и с тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

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Автор: Ірина Дашківська
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дочь лейтенанта Шмидта Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6825
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04.12.2020 15:23 Ответить
а также дирижер симфонического оркестра , играющего под путинскую дудку..
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04.12.2020 16:02 Ответить
"европейская служба по иностранным делам"-очень мило, типа "служба по проблемам дикарей"
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04.12.2020 16:13 Ответить
у руля прорасейского обсе ,фрицовские подельнки оккупанта Украины
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04.12.2020 16:24 Ответить
 
 