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Дипломатка з ФРН Шмідт очолила ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дипломатка з ФРН Шмідт очолила ОБСЄ

Хельга Шмідт змінила на цій посаді Томаса Гремінгера, повноваження якого закінчилися в липні поточного року.

Рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердив кандидатуру дипломатки з ФРН Хельги Шмідт на посаді генсека ОБСЄ. Таку інформацію підтвердило представництво Німеччини в цій організації в п'ятницю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повноваження попереднього керівника Гремінгера минули в липні, і відтоді організація фактично була без формального керівника.

Хельзі Шмідт 59 років, з 2016 року вона є генеральним секретарем Європейської служби з міжнародних справ. До цього вона активно брала участь в переговорах з вироблення Спільного всеосяжного плану дій (ВДП) з іранської ядерної проблеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН

Автор: Анастасія Потіха
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дочь лейтенанта Шмидта Дипломат из ФРГ Шмидт возглавила ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6825
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04.12.2020 15:23 Відповісти
а также дирижер симфонического оркестра , играющего под путинскую дудку..
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04.12.2020 16:02 Відповісти
"европейская служба по иностранным делам"-очень мило, типа "служба по проблемам дикарей"
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04.12.2020 16:13 Відповісти
у руля прорасейского обсе ,фрицовские подельнки оккупанта Украины
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04.12.2020 16:24 Відповісти
 
 