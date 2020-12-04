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ОБСЕ намерена инициировать введение контроля за контрабандой оружия на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подобная инициатива под эгидой ОБСЕ уже успешно реализуется на Западных Балканах.

ОБСЕ планирует развернуть на востоке Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, комментируя итоги 27-го министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Францией мы успешно начали для Западных Балкан инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. И мы хотим распространить эту инициативу на Украину ", - заявил глава МИД ФРГ.

В то же время, комментируя утверждение в должности генсека ОБСЕ карьерного дипломата из Германии Хельги Шмид, министр назвал ее "лучшим выбором" на эту должность.

"Хельга Шмид - дипломат такого калибра, которых немного в Европе", - заявил Маас о своей бывшей подчиненной.

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Он также отметил важность укрепления ОБСЕ как многостороннего форума доверия и диалога с целью совместного обеспечения безопасности и стабильности "на пространстве от Ванкувера до Владивостока". По его словам, ОБСЕ лучше использовать имеющиеся инструменты для урегулирования конфликтов, которые уже существуют, и предотвращения новых.

Автор: Ірина Дашківська
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С контрабанди нужно отстёгивать ОБСЕ ..)))))))
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04.12.2020 16:51 Ответить
В Україні немає контрабанди зброї в ОРДЛО і некуй нам приписувати те чого немає!
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04.12.2020 17:05 Ответить
ОБСЕ намерена инициировать введение контроля за контрабандой оружия на Донбассе. Он также отметил важность укрепления ОБСЕ как многостороннего форума доверия и диалога с целью совместного обеспечения безопасности и стабильности "на пространстве от Ванкувера до Владивостока",-

Видео россияне заборский кокс подкинули чтобы такое молоть. То есть танки и грады это всего лишь контрабанда криминала и рашка партнер торговый?
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04.12.2020 16:51 Ответить
Это инициатива с прицелом на осуществление рашей контрабанды оружия в ОРДЛО, то бишь в Украину, раз сама раша утверждает, что ОРДЛО это территория Украины!
Если доказы фактов поставки оружия в Украину через границу есть, а раша в отказ, то результат - САНКЦИИ и признание раши государством-контрабандистом и снова таки санкции.
Хороший ход!
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04.12.2020 17:58 Ответить
И, кстати, по-моему, суд по делу МН-17 тоже будет доволен чёткой юридически обоснованной формулировкой по Буку, если он подпадёт под этот статус контрабанды. А то сейчас, кажись, непонятен суду статус этого имущества (Бука). Что, мол, это такое? А в противном случае всё станет ясно и понятно, что в результате неконтролируемой контрабанды оружия странам и гражданам мира нанесён ущерб. Всё понятно как божий день.
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04.12.2020 18:12 Ответить
 
 