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Новини Політика України
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ОБСЄ має намір ініціювати запровадження контролю за контрабандою зброї на Донбасі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подібна ініціатива під егідою ОБСЄ вже успішно реалізується на Західних Балканах.

ОБСЄ планує розгорнути на сході України ініціативу щодо контролю за контрабандою стрілецької зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи підсумки 27-го міністерського ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Разом з Францією ми успішно започаткували для Західних Балкан ініціативу щодо контролю за контрабандою стрілецької зброї. І ми хочемо поширити цю ініціативу на Україну", - заявив глава МЗС ФРН.

Він нагадав, що узгоджений у липні режим припинення вогню на Донбасі у цілому дотримується і триває найдовше від початку конфлікту. У цьому зв'язку Маас подякував СММ ОБСЄ й особисто спецпредставниці голови ОБСЄ у ТКГ Гайді Ґрау.

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Водночас коментуючи затвердження на посаді генсека ОБСЄ кар'єрного дипломата з Німеччини Хельги Шмідт, міністр назвав її "найкращим вибором" на цю посаду.

"Хельга Шмідт – дипломат такого калібру, яких небагато в Європі", - заявив Маас про свою колишню підлеглу.

Він також наголосив на важливості зміцнення ОБСЄ як багатостороннього форуму довіри та діалогу з метою спільного забезпечення безпеки та стабільності "на просторі від Ванкувера до Владивостока". За його словами, ОБСЄ має краще використовувати наявні інструменти для врегулювання конфліктів, які вже існують, та запобігання новим.

Як повідомлялося, 27-ма міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) проходила 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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С контрабанди нужно отстёгивать ОБСЕ ..)))))))
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04.12.2020 16:51 Відповісти
В Україні немає контрабанди зброї в ОРДЛО і некуй нам приписувати те чого немає!
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04.12.2020 17:05 Відповісти
ОБСЕ намерена инициировать введение контроля за контрабандой оружия на Донбассе. Он также отметил важность укрепления ОБСЕ как многостороннего форума доверия и диалога с целью совместного обеспечения безопасности и стабильности "на пространстве от Ванкувера до Владивостока",-

Видео россияне заборский кокс подкинули чтобы такое молоть. То есть танки и грады это всего лишь контрабанда криминала и рашка партнер торговый?
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04.12.2020 16:51 Відповісти
Это инициатива с прицелом на осуществление рашей контрабанды оружия в ОРДЛО, то бишь в Украину, раз сама раша утверждает, что ОРДЛО это территория Украины!
Если доказы фактов поставки оружия в Украину через границу есть, а раша в отказ, то результат - САНКЦИИ и признание раши государством-контрабандистом и снова таки санкции.
Хороший ход!
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04.12.2020 17:58 Відповісти
И, кстати, по-моему, суд по делу МН-17 тоже будет доволен чёткой юридически обоснованной формулировкой по Буку, если он подпадёт под этот статус контрабанды. А то сейчас, кажись, непонятен суду статус этого имущества (Бука). Что, мол, это такое? А в противном случае всё станет ясно и понятно, что в результате неконтролируемой контрабанды оружия странам и гражданам мира нанесён ущерб. Всё понятно как божий день.
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04.12.2020 18:12 Відповісти
 
 