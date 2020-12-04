Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль
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Кабмин обнародует планируемые меры карантина во время заседания 9 декабря. Должны быть объявлены ужесточенные ограничения.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря", - отметил глава правительства.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Крутая тема выбить таки ЗЕцаря из кресла - он ни мычит ни телится решениями по Covid-19 , а украинцы прикладывают его видосики ни о чем во исцеление...