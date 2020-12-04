Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль

Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня. Мають бути оголошені посилені обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів у наступну середу, 9 грудня", - зазначив глава уряду.

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