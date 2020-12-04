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Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль

Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня. Мають бути оголошені посилені обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів у наступну середу, 9 грудня", - зазначив глава уряду.

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Топ коментарі
+5
шо опять
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04.12.2020 18:38
+3
Здрисни,урод и озвучь дату своей .....и...
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04.12.2020 18:39
+3
Вангую! Аосле концерта 95 квартала будет введен жесткий карантин)
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04.12.2020 18:51
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Ужесточенные меры карантина будут обнародованы 9 декабря, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1925
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04.12.2020 18:38 Відповісти
Правительство ужесточений ограниченого президента.
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04.12.2020 19:45 Відповісти
шо опять
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04.12.2020 18:38 Відповісти
Эта сцыкливая команда в кабмине угадывает, когда же Зеленский их версию поддержит - а там ему и конец, судя по соцопросу Рейттинга, на кого они возложили свою борьбу с ковидом.
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04.12.2020 18:42 Відповісти
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
6) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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04.12.2020 18:45 Відповісти
Государственная бюрократия отпилит ваши ноги, чтобы вы не попали под машину перебегая дорогу
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04.12.2020 19:17 Відповісти
Здрисни,урод и озвучь дату своей .....и...
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04.12.2020 18:39 Відповісти
Почти половина украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского ответственным за успешность противостояния страны коронавирусу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Крутая тема выбить таки ЗЕцаря из кресла - он ни мычит ни телится решениями по Covid-19 , а украинцы прикладывают его видосики ни о чем во исцеление...
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04.12.2020 18:40 Відповісти
Вангую! Аосле концерта 95 квартала будет введен жесткий карантин)
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04.12.2020 18:51 Відповісти
вангует кабин, ждет кивка Вовки а он памперсы меняет
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04.12.2020 18:54 Відповісти
Банда пробует остановить Майдан с помощью интеллектуального карантина.
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04.12.2020 19:16 Відповісти
Взагалі-то правильно - чим далі тим буде видніше куди ця істерія рухатиметься, а губити свою економіку непотрібно. Он Байден видав черговий перл: "одягнути маску на 100 днів" - вочевидь розумна порада для тих хто не знає що таке нанометр.
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04.12.2020 19:22 Відповісти
Мда.еще в марте, когда этот цирк начинался,я писал что сама. Болезнь меня не пугает,а вот последствия борьбы с ней очень даже Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль - Цензор.НЕТ 502 ну что на масках с тестами заработали,теперь вакцина на подходе.развод лохов продолжается Посилені заходи карантину будуть оприлюднені 9 грудня - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5637
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04.12.2020 21:38 Відповісти
Швондєра повісять?
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05.12.2020 05:43 Відповісти
 
 