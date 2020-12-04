Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд

Суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил в Фейсбуке общественный деятель Святослав Литинского, иск которого удовлетворил суд, информирует Цензор.НЕТ.

"Два года мы стучали в эти двери ... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд", - написал Литинский.

По его словам, отныне "все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными".

Литинский также добавил, что ранее "мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе".

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Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального Одесский облсовет принял после того, как в 2012 году ВР поддержала скандальный закон "Об основах государственной языковой политики". Инициаторами принятия этого закона были депутаты "Партии регионов" Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко.

28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал этот закон не соответствующим Конституции.