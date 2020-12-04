Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд
Новости Цензор.НЕТ Общество
Суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом сообщил в Фейсбуке общественный деятель Святослав Литинского, иск которого удовлетворил суд, информирует Цензор.НЕТ.
"Два года мы стучали в эти двери ... и они открылись! В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд", - написал Литинский.
По его словам, отныне "все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными".
Литинский также добавил, что ранее "мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе".
Также на Цензор.НЕТ: Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье
Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального Одесский облсовет принял после того, как в 2012 году ВР поддержала скандальный закон "Об основах государственной языковой политики". Инициаторами принятия этого закона были депутаты "Партии регионов" Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко.
28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал этот закон не соответствующим Конституции.
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Oleksandr Piddubnyy
Не моє, але чи погоджуєтеся ви із тезою - якщо українець обурений українізацією, це не українець, а звичайна московська гнида?
Безумовно,це реванш українських гнид від московських вошей !!!
04.12.2020 19:29
ОтветитьМне нравится 1 !!!))))
"брати-запи*денці" доклали чи малих зусиль щоб зрадити Україну!!! Можливо все тому що вони не дуже пам'ятають голод який організували "совєти"!
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[2]
«Республіка ШКІД» (рос. «Республика ШКИД») - російський радянський художній фільм, створений в 1966 році на кіностудії «Ленфільм» режисером Геннадієм Полокою.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[1]
В 2013 оригінальну українську озвучку знайшли у Маріуполі.
Зараз фільм в ороигінальній озвучці доступний в youtube, всім рекомендую до перегляду:
https://www.youtube.com/watch?v=HRY-PQQVboU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Українізувалися газети, школи, вищі навчальні заклади, театри, установи, написи, вивіски і т. д. В Одесі, де учні-українці становили менше третини, були українізовані всі школи. У 1930 р. в Україні залишалося тільки 3 великі російськомовні газети.
Певно теж погано "українізовувалісь"
ШОБ ТИ СДОХ КАЦАПСЬКИЙ ********!!!
Саме тому ідеї про "російську українську" є шкідливими, попри те, що вони відвідують "розумні" голови.
Зважаючи на те, що наявність цієї мови є перевагою при працевлаштуванні, це має сенс.
От і слава Богу. Щоб так було по всій Україні