Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд

Суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомив у Фейсбуці громадський діяч Святослав Літинський, позов якого задовольнив суд, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки ми стукали в ці двері ... і вони відкрилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.

За його словами, відтепер "всі посилання на рішення обласної ради про введення регіональної мови є нікчемними".

Літинський також додав, що раніше "ми вже домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі".

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Рішення про надання російській мові статусу регіональної Одеська облрада ухвалила після того, як в 2012 році ВР підтримала скандальний закон "Про засади державної мовної політики". Ініціаторами ухвалення цього закону були депутати "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко.

28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав цей закон таким, що не відповідає Конституції.