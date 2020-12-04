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Одеська область (2489) суд (8044) російська мова (282)

Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд

Суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомив у Фейсбуці громадський діяч Святослав Літинський, позов якого задовольнив суд, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки ми стукали в ці двері ... і вони відкрилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.

За його словами, відтепер "всі посилання на рішення обласної ради про введення регіональної мови є нікчемними".

Літинський також додав, що раніше "ми вже домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі".

Читайте також: Суд скасував рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі

Рішення про надання російській мові статусу регіональної Одеська облрада ухвалила після того, як в 2012 році ВР підтримала скандальний закон "Про засади державної мовної політики". Ініціаторами ухвалення цього закону були депутати "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко.

28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав цей закон таким, що не відповідає Конституції.
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Топ коментарі
+48


Oleksandr Piddubnyy



Не моє, але чи погоджуєтеся ви із тезою - якщо українець обурений українізацією, це не українець, а звичайна московська гнида?
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04.12.2020 18:49
+35
Одесі респект!! Українці мают більш наполеглево нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами!!!)))
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04.12.2020 18:50
+26
Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 4906 Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 1952
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04.12.2020 19:04
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Oleksandr Piddubnyy



Не моє, але чи погоджуєтеся ви із тезою - якщо українець обурений українізацією, це не українець, а звичайна московська гнида?
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04.12.2020 18:49 Відповісти
Ксюша,повертаю боржок Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд - Цензор.НЕТ 7162 Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд - Цензор.НЕТ 7162 Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд - Цензор.НЕТ 3971 !!!))))
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04.12.2020 18:55 Відповісти
на сколько знаю вши московские а гниды украинские!! Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 9436
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05.12.2020 01:17 Відповісти
Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 3904 Дмитро Черних 794bd8a2
Безумовно,це реванш українських гнид від московських вошей !!!
04.12.2020 19:29
ОтветитьМне нравится 1 !!!))))
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05.12.2020 12:08 Відповісти
Завтра бандит труханов примет что он "районный", а потом "уличный", а потом "квартирный" и так до бесконечности...!
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04.12.2020 18:50 Відповісти
То так,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
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04.12.2020 18:57 Відповісти
На справді це реванш тої гидоти яка тут була та залишається!
"брати-запи*денці" доклали чи малих зусиль щоб зрадити Україну!!! Можливо все тому що вони не дуже пам'ятають голод який організували "совєти"!
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04.12.2020 19:26 Відповісти
Безумовно,це реванш українських гнид від московських вошей !!!
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04.12.2020 19:29 Відповісти
Та как раз-таки ихейные батьки голод и организовывали.
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04.12.2020 21:41 Відповісти
Одесі респект!! Українці мают більш наполеглево нищити в собі москаля ,позбуватись цієї ганебної спадщини богатовікової асиміляціі українців московитами!!!)))
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04.12.2020 18:50 Відповісти
Так це ж тотальна русафобія якась! Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 4888
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04.12.2020 19:37 Відповісти
Брутальна!!!)))
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04.12.2020 19:42 Відповісти
какая боль, скрепные пуканы палают вдоль...
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04.12.2020 18:57 Відповісти
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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04.12.2020 18:57 Відповісти
Це добре, що в Одесі "поставили на місце" регіональну російську мову. А в масштабах країни телебачення робить навпаки... Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд - Цензор.НЕТ 660
Русский язык - больше не региональный в Одесской области, - суд - Цензор.НЕТ 5898
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04.12.2020 18:58 Відповісти
Ось наслідки сепарсько-колорадського реванша ,відновлення "русскоязичного" контента на укрТБ !!)))
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04.12.2020 19:00 Відповісти
Це здіпець,транслюют українські серіали з російським дубляжем !!)))
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04.12.2020 19:02 Відповісти
Щит і меч (рос. Щит и меч) - радянський чотирисерійний художній фільм про II Світову війну, знятий в 1968 році за однойменним романом Вадима Кожевникова режисером Володимиром Басовим.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[2]
«Республіка ШКІД» (рос. «Республика ШКИД») - російський радянський художній фільм, створений в 1966 році на кіностудії «Ленфільм» режисером Геннадієм Полокою.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[1]
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04.12.2020 19:09 Відповісти
Я ,десь приблизно 69-70 р.р. дивився фільм "Де 042?",студ. Довженко ,українською !!!)))
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04.12.2020 19:13 Відповісти
Пам'ятаю, але в інтернеті українською його не знайшов. ВСЯ ******* українська озвучка це колективний 95 квартал. Все, що було озвучено нормальною мовою знищено. Те ж саме стосується і пісень українською - не пісня, а якесь нерозбірливе мичання.
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04.12.2020 19:23 Відповісти
Вижила українська озвучка фільму "За двома зайцями". В оригіналі фільм знімався українською, але потім переклали російською, а український ориігнал, як водиться, зник.

В 2013 оригінальну українську озвучку знайшли у Маріуполі.

Зараз фільм в ороигінальній озвучці доступний в youtube, всім рекомендую до перегляду:

https://www.youtube.com/watch?v=HRY-PQQVboU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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04.12.2020 22:11 Відповісти
"Підрахуй" Ківалов, котрий завдав УКкраїнській мові, культурі, українцям Одещини великої шкоди - обсерається на кожному кроці - програв вибори до ВР, вибори міського Одеського голови (і сам, і розпинаючись за "ватника" Скорика), місцеві вибори. Тепер - по т.з. "регіональному язику". Покидьок..
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04.12.2020 19:01 Відповісти
А они по жизни никчема. пару лет назад летел в Киев. Дурбыцал, самолет приземлился. по трансляции объявили с мест не подниматься до полной остановки, соскакивает и с размахом открывает верхний бардачок, оттуда вылетает его массивная барсетка и вращаясь заехала под глаз схади сидящей симпотной молоденькой иностраночке под глаз... У бедолаги тутже образовалась гематома... Дурбентий стал ей мямлить, мол, я не при чем, это все стюардесса, неправильно положила. Эта никчема на бытоыом уровне не в состоянии просчитать риски, какой там ему попасть в еврховный, а хоть и местечковый совет. Ему бы звание юриста не потерять - все суды неучь ****** уйна проиграла. Походу , оно расчитывало в\недрить роисрыгоанальный языг при тупой поддержке дорвавшихся к власти рыгов.
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04.12.2020 19:39 Відповісти
ДИбіли узькомовні. Дуже хочеться, щоб фуйло організувало ордло в одеській області?
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04.12.2020 19:01 Відповісти
А скільки тут малоросів !?
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04.12.2020 19:03 Відповісти
Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 4906 Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 1952
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04.12.2020 19:04 Відповісти
Труха шедевр ))) шо не сделаешь ради воровства)))))) а ведь так колорадку носил..так носил Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд - Цензор.НЕТ 9761
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04.12.2020 19:09 Відповісти
Ну и зря. Это глупость. С учётом русскоязычностью жителей Одессы(в 90% соотношении). Пусть бы был региональным, тем более, что на этом теперь будут зарабатывать политические баллы всякие "ОПЗЖ" и ежи сними. И заработают по итогу. Это игра среди политиков, т.к. нечем больше похвастаться, да и они идут в политику(в основном уже по блату) только чтобы воровать. Но прикрываться чем то нужно же? Вот и прикрываются спорами о "языке". Каждая сторона в выигрыше(скорей себе по договорённости) - внимание от собственной бездеятельности отвлекли, бурную типо деятельность обеспечили, каждый показал своему электорату, что он здесь не зря...
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04.12.2020 19:11 Відповісти
Крим російський тому, що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп)
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04.12.2020 19:29 Відповісти
Понятно, что глупость для рос.сми сморозил Трамп. Там другие причины были, почему всё так случилось. Это симбиоз из событий- откровенного использования Украины в своих интересах со стороны США, и ошибок Украины в восприятии "дружественной" России(со стороны огромной части населения Украины), и желание во чтобы то ни стало майданных лидеров зайти во власть и скинуть Януковича .
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04.12.2020 19:50 Відповісти
Французское СМИ: Путин готов вмешиваться во внутренние дела Украины самым радикальным образом для защиты русскоязычного(!!!) населения.
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04.12.2020 20:31 Відповісти
Що ти, щеня мацкальське, ********* пра жєланія "майданних лідєров", тварюка кацапська. Іпало заткнув і поповз в сторону запарєбріка.
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04.12.2020 22:27 Відповісти
Діма, ти дебіл?
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05.12.2020 13:49 Відповісти
Ты не понял? Региональный язык антиконституционен. І нехай я спілкуюсь з людями тією мовою, яка їм ближче - це не привід, щоб тією мовою розмовляли депутати і друкувались документи. Слава Україні!
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04.12.2020 20:57 Відповісти
На папері то так, але чи щось зміниться після рішення суду на Одещині..? Сумніваюсь...
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04.12.2020 19:14 Відповісти
Ошибки СССР по насильственной русификации Украины недопустимы.
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04.12.2020 19:14 Відповісти
Примусово було ще з часів Хмеля, вже понад 360 років !! Московія наполеглево та послідовно нищила українців та українство-мову,історію,культуру та церкву !!Це міліони українців !!!Народ що не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!))
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04.12.2020 19:18 Відповісти
До половини 16-го століття державна документація Московії велась монгольською мовою. Вірніше, староуйгурською.
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04.12.2020 20:32 Відповісти
Якщо вже так, то так - Ошибки российских оккупантов по насильственной русификации Украины недопустимы.
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04.12.2020 19:27 Відповісти
Так,настільки ми усі різні, за своіми вподобаннями, культурою, кухнею, вихованням, манерами своєі поведінки, але... але якщо нас розділятиме мова , а вона у нас єдина- мова украінська, то про яку незалежність, єднання, соборність може йти мова!Просто хочу кричати- кому щось не так- валіть з нашоі землі, не засмічуйте мій дім, мою Украіну- щиру, красиву, вільну і незалежну від бруду і сміття!Геть!
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04.12.2020 19:23 Відповісти
І що робити з 73% запи*денцями які вибрали московського халуя???
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04.12.2020 19:27 Відповісти
давно пора- респект Одесі-
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04.12.2020 19:27 Відповісти
Українську націю можна знищити лише російською мовою.
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04.12.2020 19:34 Відповісти
У квітні 1923 р. XII з'їзд РКП (б) оголосив коренізацію офіційним курсом партії в національному питанні. У тому ж місяці VII конференція КП (б) У заявила про політику українізації, що українські ЦВК і Раднарком відразу ж оформили декретами. Було прийнято рішення про українізацію держструктур і підприємств, яку планувалося закінчити до 1 січня 1926 року. Усі робітники та службовці підприємств та установ були зобов'язані вивчити українську мову під загрозою звільнення з роботи.
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04.12.2020 19:34 Відповісти
У липні 1930 року президія Сталінського окрвиконкому ухвалила рішення «притягати до кримінальної відповідальності керівників організацій, формально відносяться до українізації, що не знайшли способів українізувати підлеглих, які порушують чинне законодавство у справі українізації».
Українізувалися газети, школи, вищі навчальні заклади, театри, установи, написи, вивіски і т. д. В Одесі, де учні-українці становили менше третини, були українізовані всі школи. У 1930 р. в Україні залишалося тільки 3 великі російськомовні газети.
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04.12.2020 19:37 Відповісти
ага, а вже в 1932му прийшли та відібрали їжу, да так відібрали що з голоду померло що найменше 5млн.
Певно теж погано "українізовувалісь"
ШОБ ТИ СДОХ КАЦАПСЬКИЙ ********!!!
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04.12.2020 19:40 Відповісти
Однак у постанові ЦК КП (б) У від 19 квітня 1927 вирішено «визнати особливе значення російської мови». У наступні роки, зокрема починаючи з 1930, у партійних колах посилюється активне протистояння українізації. У 1932-1933 роках українізація була припинена.
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04.12.2020 19:49 Відповісти
За що поплатився посадою Шелест,а белоруса Машерова то замочили !!))
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04.12.2020 19:52 Відповісти
Згадай 70-90 р.р.,скількі було укр.шкіл Півд.та Східна України,виші, кількість україномовного друку, україномовного кінематографа ???)))
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04.12.2020 19:50 Відповісти
На скільки знаю, це скоріш була викоренізація, коли питомі українські слова підмінялися русифікованими аналогами. Терпуг - напилок, заступ - лопата...
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04.12.2020 19:42 Відповісти
...і ще квадратний метр...квадратним може бути якийсь чорний квадрат, але не одиниця довжини...до ТОГО на означення площі було квадратовий метр, але ж воно какта ні па русскі...
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04.12.2020 22:55 Відповісти
Предлагаю русский, но латиницей...
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04.12.2020 19:48 Відповісти
правільна. пусьть русскіі па латінскі гаварят.
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04.12.2020 19:51 Відповісти
...чи лахтінськи?...
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04.12.2020 20:05 Відповісти
Krashche ukrains,ki latiniceju )
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04.12.2020 20:04 Відповісти
shch vs щ
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04.12.2020 20:06 Відповісти
Як би б то була найбiльша проблема )
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04.12.2020 20:27 Відповісти
Нє , ну але вчити російський язик треба однозначно . Ми ж маємо якось допитувати полонених російських фашистів і російських міжнародних терористів , що "працюють" на уряд РФ . Ну хоча б на військових кафедрах чи в середовищі спецслужб . Чисто для допитів .
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04.12.2020 19:51 Відповісти
Українських полонених росіяни українською допитують?
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04.12.2020 19:53 Відповісти
На галицькому діалекті !!)))
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04.12.2020 19:59 Відповісти
Вчити і володіти будь-якою мовою ніхто не забороняє !!)))
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04.12.2020 19:53 Відповісти
Російську мову зараз вчать дуже мало, а говорять нею всі. Бо головними вчителями є ЗМІ та агенти впливу. Людська психіка є похідною від навколишнього інформаційного середовища. Тому лише тотальна дерусифікація-українізація всього аудіо візуального простору України.
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04.12.2020 20:00 Відповісти
Відсутність московського ухилу в навчанні призводить до того, що з часом буде зникати пласт освічених людей, для яких ця мова є рідною. А також до того, що саме чужинська в культурі буде витіснятись на край. Власне, це призведе до того, що російська культура, як клас перестане в Україні існувати. Тобто мова ще буде у використанні якийсь час, але вона не буде підперта відповідною культурою, без якої поступово буде ставати маргінальною.
Саме тому ідеї про "російську українську" є шкідливими, попри те, що вони відвідують "розумні" голови.
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04.12.2020 21:12 Відповісти
От не знаю...на Брайтоні є російські школи?
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04.12.2020 21:32 Відповісти
Є.
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04.12.2020 21:59 Відповісти
Державні??)))
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04.12.2020 22:47 Відповісти
Недільні предмети, плюс мова і література. Додатково - спортивні секції, кружки таке інше.
Зважаючи на те, що наявність цієї мови є перевагою при працевлаштуванні, це має сенс.
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04.12.2020 23:43 Відповісти
Та невже !?) Гут Вальдемар !
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04.12.2020 20:02 Відповісти
Суд отменил решение Одесского областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.Источник: https://censor.net/ru/n3235119

От і слава Богу. Щоб так було по всій Україні
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04.12.2020 20:05 Відповісти
Слава Богу!
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04.12.2020 22:39 Відповісти
Одесситы податут жалобц в ООН и Европейский суд
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04.12.2020 22:44 Відповісти
Нехай відразу в Спортлото!!!)))
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04.12.2020 22:48 Відповісти
там 90% говорит по-русски. сомнительное решение. москалям оно такие запреты на руку.
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05.12.2020 06:27 Відповісти
Выжигать калёным железом надо этот русский язык с территории Украины!! Примерно так как нам его насаждали 200 лет эти кацапы!!
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05.12.2020 12:51 Відповісти
 
 