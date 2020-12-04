Російська мова - більше не регіональна в Одеській області, - суд
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Суд скасував рішення Одеської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.
Про це повідомив у Фейсбуці громадський діяч Святослав Літинський, позов якого задовольнив суд, інформує Цензор.НЕТ.
"Два роки ми стукали в ці двері ... і вони відкрилися! В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд", - написав Літинський.
За його словами, відтепер "всі посилання на рішення обласної ради про введення регіональної мови є нікчемними".
Літинський також додав, що раніше "ми вже домоглися скасування регіональної мови в місті Одесі".
Рішення про надання російській мові статусу регіональної Одеська облрада ухвалила після того, як в 2012 році ВР підтримала скандальний закон "Про засади державної мовної політики". Ініціаторами ухвалення цього закону були депутати "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко.
28 лютого 2018 року Конституційний Суд визнав цей закон таким, що не відповідає Конституції.
Будь ласка, зачекайте...
Oleksandr Piddubnyy
Не моє, але чи погоджуєтеся ви із тезою - якщо українець обурений українізацією, це не українець, а звичайна московська гнида?
Безумовно,це реванш українських гнид від московських вошей !!!
04.12.2020 19:29
ОтветитьМне нравится 1 !!!))))
"брати-запи*денці" доклали чи малих зусиль щоб зрадити Україну!!! Можливо все тому що вони не дуже пам'ятають голод який організували "совєти"!
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[2]
«Республіка ШКІД» (рос. «Республика ШКИД») - російський радянський художній фільм, створений в 1966 році на кіностудії «Ленфільм» режисером Геннадієм Полокою.
Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.[1]
В 2013 оригінальну українську озвучку знайшли у Маріуполі.
Зараз фільм в ороигінальній озвучці доступний в youtube, всім рекомендую до перегляду:
https://www.youtube.com/watch?v=HRY-PQQVboU&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Українізувалися газети, школи, вищі навчальні заклади, театри, установи, написи, вивіски і т. д. В Одесі, де учні-українці становили менше третини, були українізовані всі школи. У 1930 р. в Україні залишалося тільки 3 великі російськомовні газети.
Певно теж погано "українізовувалісь"
ШОБ ТИ СДОХ КАЦАПСЬКИЙ ********!!!
Саме тому ідеї про "російську українську" є шкідливими, попри те, що вони відвідують "розумні" голови.
Зважаючи на те, що наявність цієї мови є перевагою при працевлаштуванні, це має сенс.
От і слава Богу. Щоб так було по всій Україні