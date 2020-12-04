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Новости Политика Украины
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Кулеба презентует Крымскую платформу в ОАЭ, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба презентует Крымскую платформу в ОАЭ, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 и 7 декабря будет находиться в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Министр планирует презентовать украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Украины.

В ходе визита Кулеба проведет встречу со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсудит пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества. Запланировано подписание документов между Украиной и ОАЭ.

"Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - добавили в МИД.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

Также читайте: Кулеба в ОБСЕ назвал пять приоритетов Крымской платформы

Автор: Роман Свиридович
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Симферопольская область Украины.
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04.12.2020 19:31 Ответить
Пустеля, а не область.
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04.12.2020 19:34 Ответить
Вода камінь точить- От тільки не швидко, нажаль.
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04.12.2020 19:33 Ответить
Яка вода? Який камінь? Нехай гризуть *******!
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04.12.2020 19:38 Ответить
Я про зусилля наших дипломатів.
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04.12.2020 19:41 Ответить
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 2 декабря 2020 года, в 04:33:28 по московскому времени был осуществлён успешный запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). ... Falcon Eye 2 - это военный спутник ОАЭ, созданный в разведывательных целях.
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04.12.2020 19:42 Ответить
ОАЭ - это гнилухи работающие с жабоедами и кацапами...

и здесь зе-гниды подляну мостят...
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04.12.2020 20:16 Ответить
вот один из примеров:
Кулеба презентует Крымскую платформу в ОАЭ, - МИД - Цензор.НЕТ 5319

про жабоедов и не говорю - то вообще мрази подх.йловные...
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04.12.2020 20:25 Ответить
Я бы Сейшелы выбрал---или хрен с ним уже на о. Маврикий. Там почти рядом. Дешевле. И ещё, если кто подумал что стёб. Ни в коем разе. Там бухать нельзя. Братаны северные и 2 дней не выдержат. Тут и победим. Или почти победим. Ты записуй---Кулеба---пригодится.
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04.12.2020 21:06 Ответить
 
 