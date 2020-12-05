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Новини Політика України
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ОАЕ (136) Кулеба Дмитро (3205) Кримська платформа (313)

Кулеба презентує Кримську платформу в ОАЕ, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба презентує Кримську платформу в ОАЕ, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6 і 7 грудня перебуватиме в Об'єднаних Арабських Еміратах із робочим візитом. Міністр планує презентувати українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС України.

Під час візиту Кулеба проведе зустріч зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном, в ході якої обговорить шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва. Заплановано підписання документів між Україною та ОАЕ.

"Програма візиту також передбачає зустріч міністра з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан і деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще в липні 2020 року.

Читайте також: Кулеба в ОБСЄ назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи
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Симферопольская область Украины.
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04.12.2020 19:31 Відповісти
Пустеля, а не область.
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04.12.2020 19:34 Відповісти
Вода камінь точить- От тільки не швидко, нажаль.
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04.12.2020 19:33 Відповісти
Яка вода? Який камінь? Нехай гризуть *******!
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04.12.2020 19:38 Відповісти
Я про зусилля наших дипломатів.
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04.12.2020 19:41 Відповісти
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что сегодня, 2 декабря 2020 года, в 04:33:28 по московскому времени был осуществлён успешный запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). ... Falcon Eye 2 - это военный спутник ОАЭ, созданный в разведывательных целях.
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04.12.2020 19:42 Відповісти
ОАЭ - это гнилухи работающие с жабоедами и кацапами...

и здесь зе-гниды подляну мостят...
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04.12.2020 20:16 Відповісти
вот один из примеров:
Кулеба презентует Крымскую платформу в ОАЭ, - МИД - Цензор.НЕТ 5319

про жабоедов и не говорю - то вообще мрази подх.йловные...
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04.12.2020 20:25 Відповісти
Я бы Сейшелы выбрал---или хрен с ним уже на о. Маврикий. Там почти рядом. Дешевле. И ещё, если кто подумал что стёб. Ни в коем разе. Там бухать нельзя. Братаны северные и 2 дней не выдержат. Тут и победим. Или почти победим. Ты записуй---Кулеба---пригодится.
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04.12.2020 21:06 Відповісти
 
 