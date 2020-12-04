Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина может стать членом НАТО до 2030 года, считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Джапарова заявила в видообращении, обнародованном в Фейсбуке.
"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства", - отметила она.
Комментируя представленный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом доклад экспертной группы "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры", Джапарова подчеркнула, что Украина ценит привлечение к обсуждению вопросов укрепления политического измерения Альянса в рамках концепции НАТО-2030.
Она отметила, что в докладе НАТО подтвердил приверженность политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга и усиления взаимодействия с восточными партнерами, в частности Украиной и Грузией.
В докладе отмечается, что НАТО должен оставаться приверженным решениям Бухарестского Саммита 2008 года и вывести на более высокий уровень дискуссию о будущем членстве в Альянсе. Также НАТО должен искать возможности для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России.
"Ситуация в Украине должна оставаться важным пунктом повестки дня заседаний Совета НАТО-Россия. Возвращение к "business as usual" с РФ до изменения ее поведения невозможно. Цена за дальнейшую российскую агрессию против Украины должна повышаться - санкции против РФ должны не только обновляться, но и усиливаться", - цитирует основные положения доклада Джапарова.
"Надеемся, что указанные рекомендации найдут свое отражение в будущей Стратегической концепции НАТО", - заключила она.
Пожалуйста, подождите...
Чесно вкрадено в інтернетах... А взагалі дуже цікаво подивитись на рівні зарплат у світі... Ми в дупі
так и знал шо не проверив - зря пишу(((
когда-то сказал иностранке шо я с Украины, типо мол знаешь где это? - Не знаю, наверное где-то в Африке(блин, как у воду глядела )
Тогда можно спокойно ждать и членства.
Но с кривоРагульным зебилом,и его камарильей слуг,можно получить только приглашение сыгреть фуем на рояле на нудистских пляжах США!
Треба пошвидше позбуватися зеленої та ватяної наволочі
Какое НАТО?, с этими бездарями, ворами и вредителями, хорошо -б живым остаться.
С украинской властью, в котрой не одного украинца хорошо только в говно вступать.