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НАТО (5165) Джапарова Еміне (169)

Україна може вступити в НАТО до 2030 року, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна може вступити в НАТО до 2030 року, - МЗС

Україна може стати членом НАТО до 2030 року, вважає перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Джапарова заявила у відеозверненні, оприлюдненому в Фейсбуці.

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу. В цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства", - зазначила вона.

Коментуючи представлений генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом доповідь експертної групи "НАТО-2030: Об'єднані заради нової ери", Джапарова підкреслила, що Україна цінує залучення до обговорення питань зміцнення політичного виміру Альянсу в рамках концепції НАТО-2030.

Вона зазначила, що в доповіді НАТО підтвердив прихильність політиці "відкритих дверей" з метою посилення Східного флангу і посилення взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною і Грузією.

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У доповіді наголошується, що НАТО має залишатися прихильним рішенням Бухарестського Саміту 2008 року і вивести на вищий рівень дискусію про майбутнє членство в Альянсі. Також НАТО має шукати можливості для розширення і зміцнення партнерства з Україною і Грузією, які прагнуть до членства і перебувають під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском Росії.

"Ситуація в Україні повинна залишатися важливим пунктом порядку денного засідань Ради НАТО-Росія. Повернення до "business as usual" із РФ до зміни її поведінки неможливе. Ціна за подальшу російську агресію проти України має підвищуватися - санкції проти РФ повинні не тільки оновлюватися, а й посилюватися", - цитує основні положення доповіді Джапарова.

"Сподіваємося, що ці рекомендації знайдуть своє відображення у майбутній Стратегічній концепції НАТО", - підсумувала вона.
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Топ коментарі
+17
с квартальным зебыдлом можем вступить только в хйлостан.
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04.12.2020 19:50
+14
вы из безвиза сначала не вылетите. Это для начала.
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04.12.2020 19:50
+5
І ВВП зросте на 40% за п'ять років...
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04.12.2020 19:52
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с квартальным зебыдлом можем вступить только в хйлостан.
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04.12.2020 19:50 Відповісти
95-й квартал в НАТО не возьмут
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04.12.2020 20:49 Відповісти
или в дерьмо. но уже по самое нехачу.
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04.12.2020 21:04 Відповісти
Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД - Цензор.НЕТ 7423 Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД - Цензор.НЕТ 7423 Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД - Цензор.НЕТ 7423
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04.12.2020 19:50 Відповісти
вы из безвиза сначала не вылетите. Это для начала.
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04.12.2020 19:50 Відповісти
Может вступить. А может и не вступить. Пока что я бы не стал проявлять щенячий оптимизм по этому поводу.
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04.12.2020 19:51 Відповісти
Уже "начинали жить как во Франции", так что "пусть говорят". Тут шоп Марокко не догнало, и то будет хорошо))
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04.12.2020 19:52 Відповісти
"Минимальная оплата труда в Марокко составляет 3 000 марокканских дирхам (около 270 евро) для государственного сектора и 2 570,86 дирхам (около 235 евро) для частного. Средняя заработная плата в Марокко в 2020 году после уплаты налогов в районе 3 950 дирхам (около 360 евро)."

Чесно вкрадено в інтернетах... А взагалі дуже цікаво подивитись на рівні зарплат у світі... Ми в дупі
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04.12.2020 19:57 Відповісти
Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД - Цензор.НЕТ 2218
так и знал шо не проверив - зря пишу(((
когда-то сказал иностранке шо я с Украины, типо мол знаешь где это? - Не знаю, наверное где-то в Африке(блин, как у воду глядела Украина может вступить в НАТО до 2030 года, - МИД - Цензор.НЕТ 8617 )
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04.12.2020 20:04 Відповісти
Алe якщо подивитися інші показники - грамотність, асортимeнт супeрмаркeтів, закордонний туризм, власні тeхнологіі, доступність інтeрнeту, частку постійно нeдоідаючого насeлeння і т. д., то ми сутєєво відрізняємося в кращий бік від африканських краін з близьким рівнeм доходів.
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04.12.2020 23:11 Відповісти
Ну по доступності і дешевизні інтернету ми у трійці лідерів у світі)
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05.12.2020 06:57 Відповісти
І ВВП зросте на 40% за п'ять років...
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04.12.2020 19:52 Відповісти
Дорогу здолають лише ті, хто по ній йде, а не скіглії. Не виглядає фантастикою.
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04.12.2020 19:55 Відповісти
Эх как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы...! Разве что после строительства Нью-Васюков.
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04.12.2020 19:58 Відповісти
У Зелеяныка по этому поводу есть оптимистический гнусявый видосик ?
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04.12.2020 19:59 Відповісти
седня видос тут включил про Кривой Рог - это хрипение даже 5сек. слушать считаю тугим ударом по психике - он реально издевается, вроде не гнусавил так раньше?
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04.12.2020 20:05 Відповісти
Чем мельче гнус, тем гнусявее и назойливее. Мельчает Гнус до "ниже самого себя".
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04.12.2020 20:12 Відповісти
Только вот: "На може- нет надёжи". Но с точки зрения действующих политиков- полностью логично!
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04.12.2020 20:01 Відповісти
тут ключевое слово "может" ...
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04.12.2020 20:06 Відповісти
Был бы Порох - можно было получить статус союзника США. Как Израэль. Зачищать Крым и ордло.
Тогда можно спокойно ждать и членства.
Но с кривоРагульным зебилом,и его камарильей слуг,можно получить только приглашение сыгреть фуем на рояле на нудистских пляжах США!
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04.12.2020 20:09 Відповісти
Якби зебілі півтора року тому не втнули таке , то до 2023 точно там були б . А те , що озвучують зепосадовці , це те , що треба росії .
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04.12.2020 20:13 Відповісти
2030? Нічого не сплутали? ТОДІ ПОРА ВАЛИТИ НА ХЕР З ЦІЄЇ КРАЇНИ! Ви, що суки в натурі одуріли? Нареха мені війна до 2030 року... Нехай краще останній Майдан - і відвойовувати свої терріторії ВІЙСЬКОВИМ ШЛЯХОМ... вбивати цю падаль російську на кожному кроці, підривати їх міста та школи... Всю цю росію треба знести, вбити і захоронити так, щоб даже в історіїї не знайшлося слова про це створіння... Ще раз - росія повинна бути знищена НАЗАВЖДИ ЗА РАЗ! В іншому випадку, нехай вся ця мразота зелена сама себе і захищає... Без Прапора, без Мови, без Слави, без Імені, без Родини, без Країни, без Свободи! Коли це все вимре - прийдемо ми, чи наші діти - от тоді МИ вирішуватимемо... ВСЕ....
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04.12.2020 20:18 Відповісти
С такой инфотечкой - не факт
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04.12.2020 20:20 Відповісти
після сьогоднішнього голосування брехунів та корупціонерів у Еміне оптимізму поменшає. winter is coming...
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04.12.2020 20:21 Відповісти
сказочники сраные.....
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04.12.2020 20:22 Відповісти
Ага,венграм розповіси.
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04.12.2020 20:25 Відповісти
Вилами по воді писано....
Треба пошвидше позбуватися зеленої та ватяної наволочі
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04.12.2020 20:33 Відповісти
Это ты про В,В, Путина, который *****?
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04.12.2020 20:40 Відповісти
Да, что же ты такой беспомощный?
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04.12.2020 21:15 Відповісти
Еще одна кацапсина объявилась. Что за высер платят, чухонец? Слава Украине!
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04.12.2020 21:34 Відповісти
Ядерное оружие Украина отдала в 1994 году под гарантии НАТО, а вступить в НАТО, сможем до 2030, а какая веророятность? Больше одного 1%,когда уже вмевстутя Албания, Грузия, Эфиопия и Россия, но они ядерное оружие не сдавали и Россия не сдаст.
Какое НАТО?, с этими бездарями, ворами и вредителями, хорошо -б живым остаться.
С украинской властью, в котрой не одного украинца хорошо только в говно вступать.
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04.12.2020 20:35 Відповісти
маячня. Казка із збірки діда Кучмука про другу Францію в 90-х. Новина ні про що, інфоприкриття коронавірусів, коррупції, імпотенції влади
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04.12.2020 20:40 Відповісти
НАТО, конечно, штука хорошая. Но мне кажется, что альянс никогда не будет воевать с рашей . А в случае с Украиной они и видят и знают, что раша зубами вцепилась...
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04.12.2020 20:47 Відповісти
НАТО в Хату! смерть ворогам!
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04.12.2020 20:53 Відповісти
Могли бы уже там быть через пару лет, если бы зебилы не выбрали у...бка в президенты.
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04.12.2020 20:58 Відповісти
Краще нехай НАТО вступить до України.
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04.12.2020 22:36 Відповісти
З такими головнокомандувачами й міністрами вірогідніше вступитти в лайно.
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05.12.2020 00:31 Відповісти
УКРАЇНА НЕ БУДЕ ВСТУПАТИ НІ У ЯКЕ ЮДОГЛОБАЛЬНЕ ГІВНО.
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05.12.2020 05:40 Відповісти
Татарві слово не давали.
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05.12.2020 05:41 Відповісти
...самый лучший вариант после распада СССР - ПРИНЯТИЕ НЕЙТРАЛИТЕТА и всё было бы пучком!!)
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05.12.2020 13:41 Відповісти
 
 