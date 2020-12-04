Україна може вступити в НАТО до 2030 року, - МЗС

Україна може стати членом НАТО до 2030 року, вважає перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Джапарова заявила у відеозверненні, оприлюдненому в Фейсбуці.

"Україна налаштована оптимістично. У 2030 році ми бачимо себе повноцінним членом Альянсу. В цьому контексті надання Україні Плану дій щодо членства стане новим потужним імпульсом для подальшого руху шляхом реформ і мобілізації зусиль з метою досягнення критеріїв членства", - зазначила вона.

Коментуючи представлений генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом доповідь експертної групи "НАТО-2030: Об'єднані заради нової ери", Джапарова підкреслила, що Україна цінує залучення до обговорення питань зміцнення політичного виміру Альянсу в рамках концепції НАТО-2030.

Вона зазначила, що в доповіді НАТО підтвердив прихильність політиці "відкритих дверей" з метою посилення Східного флангу і посилення взаємодії зі східними партнерами, зокрема Україною і Грузією.

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У доповіді наголошується, що НАТО має залишатися прихильним рішенням Бухарестського Саміту 2008 року і вивести на вищий рівень дискусію про майбутнє членство в Альянсі. Також НАТО має шукати можливості для розширення і зміцнення партнерства з Україною і Грузією, які прагнуть до членства і перебувають під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском Росії.

"Ситуація в Україні повинна залишатися важливим пунктом порядку денного засідань Ради НАТО-Росія. Повернення до "business as usual" із РФ до зміни її поведінки неможливе. Ціна за подальшу російську агресію проти України має підвищуватися - санкції проти РФ повинні не тільки оновлюватися, а й посилюватися", - цитує основні положення доповіді Джапарова.

"Сподіваємося, що ці рекомендації знайдуть своє відображення у майбутній Стратегічній концепції НАТО", - підсумувала вона.