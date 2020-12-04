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Порошенко об ответственности за недостоверное декларирование: Проголосованное Радой наказание слишком мягкое, но это лучше, чем ничего

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко об ответственности за недостоверное декларирование: Проголосованное Радой наказание слишком мягкое, но это лучше, чем ничего

По мнению лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, принятый сегодня Радой закон об ответственности за недостоверное декларирование предусматривает слушком мягкое наказание и требует доработки.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Cегоднишним решением Верховной Рады по ответственности за недостоверное декларирование я недоволен и разделяю ряд критических аргументов по этому законопроекту. Денежные пороги для наказания завышены, а само наказание - слишком мягкое. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", - написал Порошенко.

Лидер фракции "ЕС" напомнил, что за считанные часы после решения КС "Европейской Солидарностью" был внесен законопроект, который предусматривал восстановление статус-кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании. "Месяц и неделю сверху было потрачено на дискуссии по данному вопросу, где все предельно ясно", - отмечает Порошенко.

Также читайте: "ЕС" готова вносить изменения в закон и усиливать уголовную ответственность за ложь в декларациях, - Ирина Геращенко

Он также отметил отсутствие политической воли у "слуг народа" и действующего президента по восстановлению ответсвенности за недостоверное декларирование.

"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.

Также читайте: Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко

Порошенко пообещал, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении своего проекта по уголовной ответственности. А также законопроекта по усилению конкурсных принципов при назначении новых судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на добропорядочность кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Порошенко об ответственности за недостоверное декларирование: Проголосованное Радой наказание слишком мягкое, но это лучше, чем ничего 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Говорил и говорю,не заслужили вы Порошенко.А 73 % этому доказательство...,быдло любит шоу 95 квартала...
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04.12.2020 20:39
+18
А если закон плохой то почему вся его фракция голосовала ЗА?
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04.12.2020 20:26
+17
Зебилы,вы просто не знали одной еврейской мудрой поговорки....Никогда не бывает так плохо,чтобы не было хуже(с).....Зеля вам обязательно докажет правоту этих слов...
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04.12.2020 20:27
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Вот это та же ошибка, которая привела к власти это отребье. Нарид должен отгребсти по полной и чему-то научиться, чтобы стать народом. Пока, Видимо, было недостаточно. Но вот когда это произойдет, зеленские и коломойские будут висеть на йолках, а под ними будут водить хороводы веселые люди.
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04.12.2020 20:42 Ответить
Ок. А дальше то что?Поперевешать всех на ялінках то можно, но дальше что?
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04.12.2020 20:45 Ответить
Конечно, это аллегория. Хотя...История показывает, что все бывает. Сейчас вопрос "дальше" кажется немного преждевременным. Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о том, что дальше. Нам бы сегодня пережить без приключений и катаклизмов. Но все к этому идет. Мы не знаем, что будет в результате. Раньше знали, сейчас нет.
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04.12.2020 20:50 Ответить
Говорил уже туеву хучу раз и продолжаю говорить: есть всего навсего 3 пути развития чел-го общества: революция, эволюция и инволюция. Первый-пробовали, получилось-как-то фу. Третий никому отродясь не нравился-приглашать сторонних парняг дабы подтянули местных туземцев до нужного уровня (не у путлера же просить в самом деле). Остаётся-второй вариант.
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04.12.2020 21:00 Ответить
Не знаю, что такое инволюция в данном контексте(возможно утрата разума), но мы выбрали деградацию.
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04.12.2020 21:05 Ответить
Инволюция-приглашение сторонних людей до подтягивания местной цивилизации до должног уровня. Приглашение Рюрика и прочих его собратьев-это тот самый вариант, только это чуть ли не тысячу лет назад. Приглашение "варягов" дабы "оцивилизовали" народец.
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04.12.2020 21:08 Ответить
Ясно. В данном, конкретном случае, Порох и был этапом эволюции. Потом пришел кто-то еще, более умный и сильный. Но пришел откровенный дегенерат, который обслуживает всех со всех сторон. И одновременно все рушится. Как назвать это, я не знаю, кроме как деградация.
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04.12.2020 21:14 Ответить
Прошу прощения, но нет. Порох был плато на кривой развития. Застой. Почти сотнягу человек угрохали в центре города, и что?Прямо как у этого, ставшего в итоге мразью, Солженицына: и пухлые руки руки вздымались с президиумов, этого больше не повторится. Как там...так дальше жить нельзя?Ничего, можно, очень даже оказалась можно. Всё это ручное управление, в т.ч и судами и прочее, оченно даже можно.
Вижу так-Порошенко застой. Зеленский-эволюция. Погодите швыряться какахами, поясню. Первое-эволюция вещь небыстрая, а значит вот это вот всё-надолго. Второе. Она, зар-раза такая, никогда не идёт одним единственным путём, всегда куча параллельных. Думали ли динозавры, что какие-то там вшивые циноонты, копошащиеся у их ног, когда-либо станут хозяева земли?Вряд ли. Но эти многотонные груды мяса вымерли, а вместо них пришли те мелкие зверюшки, что копошились у них под ногами. Как-то так.
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04.12.2020 21:25 Ответить
У эволюции есть вектор. Пусть будет все идти медленно, но туда, куда нужно. Откат - это эволюция в обратном направлении. Такое тоже бывает в процессе развития. Но нам надо будет уже пройденное проходить опять, как будто это было непонятно изначально. Нам опять придется взбираться на это как Вы говорите "плато", потому как просто нет другого пути. И застои будут, но назад зачем откатываться, какой в этом смысл?
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04.12.2020 21:35 Ответить
Штука в том, что эволюция-вещь в общем-то бессознательна. Никто же не обещал и не предполагал, что вид приматов станет доминирующим на планете. Однако же так стало. Сейчас (говоря об эволюции в политическом смысле) я понимаю ситуацию примерно так: есть те, кто для государства делает хорошо, и те, кто деструктивно. Несмотря на всё своё личное негодование (тот же Мертвечук, ЗаЖоп и прочие мерзавцы)-понимаю, что это необходимо: государство должно как-то выработать нечто объединяющее всех. Тот же пресловутый общественный договор хотя бы. Вот в расейке:вы нам не мешаете-мы вам стабильность, главное откажитесь от полит. прав, свобода выбора, слова и всё такое. В Украине несколько иной договор, как вижу, воруй-убивай, главное-делись.
Собственно меня в последнее время интересует только один вопрос: станет ли кризис государства кризисом же страны. Тут три варианта: государство йок-страна остаётся. Хороший вариант. Второй-государству гоплык, и стране соответственно тоже. Третий-промежуточный, а-ля Афганистан или Сомали, не очень хороший.
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04.12.2020 21:45 Ответить
Ну мы же все-таки ушли дальше от динозавров и приматов. Потому вполне могли бы не доводить ситуацию до этих трех вариантов. Сделали мы это сами, своими руками, в отличие от динозавров. Вот это меня и выводит из себя. Мы по сути продемонстрировали, что нет разницы между нами и приматами, от которых мало что зависило. А все три варианта, которые Вы упомянули, плохие. Свято место долго пустовать не может, потому и если исчезнет государство, придет другое. Обязательно. Можете сами догадаться какое. И страны не будет. Остальные варианты, тоже "не очень". Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Жизнь покажет. Удачи Вам.
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04.12.2020 21:54 Ответить
Да нет, в сущности оно и не особо плохо. В сущности страна это есть территория+население/избиратели+комуникации. А государство-лишь способ всем этим управлять. Так что развал государства вовсе не значит развала государства, а всего лишь переформатирование ткскзть. Хотя, "все мы в сущности дикари под тонкой коркой цивилизации"
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04.12.2020 22:00 Ответить
А насчёт деградиции это не про нас. Чел.общество либо развивается (танки там по фай-фаю взрывает и всё такое), либо стоит на месте (застой), либо деградирует (последнее явно не пронас, скорее про рабсеян: бабы задрали подолы, стали вдоль дорог, исполать тебе поздорову, боярин. У нас такой фортель принципиально не пройдёт-не те времена и не те люди, а вот у раеня сорокинский День опричника-именно их вариант).
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04.12.2020 21:12 Ответить
декоммунизацию надо по полной провести, тогда нарид в народ и превратится
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04.12.2020 21:05 Ответить
Ясний красний.
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04.12.2020 20:45 Ответить
No comment. Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 2362
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04.12.2020 20:48 Ответить
Щось я взагалі там ніякого покарання не побачив. Для них така сума, як для мене двадцятка...
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04.12.2020 20:49 Ответить
Тебе забули спитати....
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04.12.2020 20:49 Ответить
Байдену будет сложно с Украиной.Слишком много дерьма вернулось в Украину из Москвы после 5 летнего бегства на Козлостан...
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04.12.2020 20:50 Ответить
депутатам все, українцям-нічого.
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04.12.2020 20:51 Ответить
Почти ничего это конечно намного лучше чем просто ничего, Порошенко играет на конъюнктуре, что не делает ему чести.
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04.12.2020 20:53 Ответить
Тут даже не важно на чём, достаточно того факта, что он играет. Любому, кто не увлёкся его игрой, абсолютно очевидна искусственность образа и фальшь деклараций. Без сомнения, Порошенко самый «синтетический» политик в Украине. Настоящее в нём только состояние и четвертьвековой стаж пребывания в высших эшелонах коррупционно-олигархической системы власти самой разграбленной страны в Европе.
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05.12.2020 03:58 Ответить
На мой взгляд Порошенко далеко не самый "синтетический" политик, у него масса положительных качеств, а вот Зеленский это чистый синтез незрелых и наивных ожиданий, впрочем другого от архаичного и инфантильного украинского общества ожидать не приходится.
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05.12.2020 11:28 Ответить
ватный клоун сваливай со своей гебнявой кодлой и освободи место настоящему президенту.
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04.12.2020 20:59 Ответить
как безбожника не назначай, а оно все равно украдет
ибо уверено, что никто не узнает,
жертвьі атеизма...
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04.12.2020 21:07 Ответить
Примазаться можно к любой власти,чтобы обгадить президента или парламент.Таких навозных Мух в любой стране Мира предостаточно...,называют их Штирлицами Мавзолейного Хмыря... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 9158
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04.12.2020 21:13 Ответить
54 vs 73. Кто из них честнее?
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04.12.2020 21:16 Ответить
Разницу между клоуном и государственником умеешь отличить? Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 9097Один на гастролях 5 лет бабло рубил..другой строил государство... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 9097
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04.12.2020 21:19 Ответить
Кто шо строил??? Рошены как грибы по всей стране???
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04.12.2020 23:14 Ответить
Тільки що порахував,скільки ж наросло за всі роки "грибів" від Рошену.Не густо,як для корпорації з кількамільярним оборотом,всього 36.У нас власник місцевої агрофірми має в окрузі 22 магазини і кафе.
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05.12.2020 08:01 Ответить
Та вы все одинаковые, что ты, что Зеленский, что остальные президенты, что ваши министры и депутаты, все вы лжете, вы своей брехней когда нибудь захлебнетесь.
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04.12.2020 21:19 Ответить
Дивіться часове інтерв'ю Порошенка на телеканалі Еспресо вчора:
https://www.youtube.com/watch?v=dRfBQobXeCE
https://espreso.tv/news/2020/12/03/zelenskyy_mozhe_zakinchyty_viynu_za_14_dniv_ale_stoyachy_na_kolinakh_pered_putinym_poroshenko
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04.12.2020 21:20 Ответить
И банки с водой перед экраном на подзарядку не забудьте поставить!
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05.12.2020 02:39 Ответить
сподіваюсь, адекватним людям і так усе зрозуміло...
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04.12.2020 21:23 Ответить
Так. Зрозуміло, що ти упоротий мокшанський бот.
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04.12.2020 21:24 Ответить
Тещотийолоп? Безсумнівно!
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04.12.2020 21:25 Ответить
да ватник с твоими клоунами, ермаками, дубинскими и сивохами давно всё понятно... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 5946
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04.12.2020 21:27 Ответить
Давно зрозуміло Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 4460 .! Сподіваюь що і вам ( неадекватним ) колись дійде .
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04.12.2020 21:28 Ответить
Весной 2014 года Путлер отдал приказ ядерным силам Готовность № 1.И это он лично сказал в интервью ...но Порошенко не струсил и не сбежал в США...,а создавал армию на пустом месте по факту...
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04.12.2020 21:24 Ответить
🤣
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05.12.2020 12:41 Ответить
Улыбнулся олигарх
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04.12.2020 21:25 Ответить
Тема Порошенко...Быдло ФСБшное с нор повылазило... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 7370 Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 7370
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04.12.2020 21:27 Ответить
И люди с памятью хорошей тоже.
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04.12.2020 21:39 Ответить
Крысы Мавзолейные...Олигархат в Украине построил земляк Зелеенского,Леонид Данилыч Кучма в далеком 1995 году... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 3922стадо идиотов не знает Папу украинского дерьма...,Сан Саныч Мороз правду сказал... Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 8545
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04.12.2020 21:29 Ответить
Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 8416 Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 8115
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04.12.2020 21:31 Ответить
О вылез спамер картинками двуличный...., сейчас на Порошенко гадит, а в следующей теме будет лить грязь уже на клоуна..и нашим и вашим...
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04.12.2020 21:35 Ответить
..Це в кацапів та малоросів ...сцарь ..!..

А де українці !?
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04.12.2020 21:40 Ответить
Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 4369
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04.12.2020 21:31 Ответить
Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 8538
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04.12.2020 21:32 Ответить
Так це виробники продуктів забруднюють довкілля,а не тупе бидло,якому ліньки викинути використану пластикову упаковку в сміттєвий бак?
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05.12.2020 08:06 Ответить
Петро ещё не продал бизнес?
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04.12.2020 21:34 Ответить
Вже ...Шість років тому . Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 4236
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04.12.2020 21:41 Ответить
Аууу, зебіли, ви де?
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04.12.2020 21:41 Ответить
А их уже нет, остались только порохоботы и те, которые против всех.
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04.12.2020 21:43 Ответить
ті, які проти всіх - такі ж зебіли і вата
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04.12.2020 21:46 Ответить
а до того, як став протів всєх і внє палітікі, проголосував за зебіла? а тепер, коли та вафля натворила справ і ти обісрався з нею, тому що він не приніс тобі халяви у вигляді колбаси по 2.20 і безплатного газу - вирішив бути протів всєх? не ходи більше на вибори....не голосуй, коли нема клепки
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04.12.2020 21:50 Ответить
Коли вже прийде нормальний президент, який буде думати за народ, а не за свій карман.
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04.12.2020 21:48 Ответить
коли ж ви думати начнете? вам царя подавай, щоб за вас все вирішував....такі ж раби, як і москалі
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04.12.2020 21:51 Ответить
То ти теж раб по твоїм словам.
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04.12.2020 21:53 Ответить
..Та вони давно . *в рамочку * взяли . Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 2158
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04.12.2020 21:55 Ответить
ні, я не раб. я не надіюсь на президента і не чекаю, поки за мене хтось щось зробить. а ви грьобана зелена вата, яка любить халяву
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04.12.2020 21:55 Ответить
А що ж ти робиш, що ненадієшься на президента.
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04.12.2020 21:56 Ответить
Да шоб вы еще на президента надеялись,но вы ж на "расмеши комика" положились и ждете манны небесной)))ну и как вас дебилами не называть...
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04.12.2020 22:10 Ответить
Коли ж ви ************* зрозумієте, що це у вас на ********* за усіх думає і все вирішує *****. А в Україні - розподіл влади (був до осені 2019 року).
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04.12.2020 22:07 Ответить
Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого - Цензор.НЕТ 3418
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04.12.2020 22:38 Ответить
Тут подробно
https://youtu.be/6y3ACqCUdzI
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04.12.2020 22:05 Ответить
Раніше покарання наступало за приховані 500 тис грн, зараз за 9 млн грн.
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04.12.2020 23:00 Ответить
Он как всегда не прав...
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05.12.2020 03:26 Ответить
походу пеця бухать меньше стал, обсыкается реже...
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05.12.2020 12:45 Ответить
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