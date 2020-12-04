Порошенко об ответственности за недостоверное декларирование: Проголосованное Радой наказание слишком мягкое, но это лучше, чем ничего

По мнению лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, принятый сегодня Радой закон об ответственности за недостоверное декларирование предусматривает слушком мягкое наказание и требует доработки.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Cегоднишним решением Верховной Рады по ответственности за недостоверное декларирование я недоволен и разделяю ряд критических аргументов по этому законопроекту. Денежные пороги для наказания завышены, а само наказание - слишком мягкое. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", - написал Порошенко.

Лидер фракции "ЕС" напомнил, что за считанные часы после решения КС "Европейской Солидарностью" был внесен законопроект, который предусматривал восстановление статус-кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании. "Месяц и неделю сверху было потрачено на дискуссии по данному вопросу, где все предельно ясно", - отмечает Порошенко.

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Он также отметил отсутствие политической воли у "слуг народа" и действующего президента по восстановлению ответсвенности за недостоверное декларирование.

"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.

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Порошенко пообещал, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении своего проекта по уголовной ответственности. А также законопроекта по усилению конкурсных принципов при назначении новых судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на добропорядочность кандидатов в Высший антикоррупционный суд.