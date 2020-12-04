Порошенко об ответственности за недостоверное декларирование: Проголосованное Радой наказание слишком мягкое, но это лучше, чем ничего
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По мнению лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, принятый сегодня Радой закон об ответственности за недостоверное декларирование предусматривает слушком мягкое наказание и требует доработки.
Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Cегоднишним решением Верховной Рады по ответственности за недостоверное декларирование я недоволен и разделяю ряд критических аргументов по этому законопроекту. Денежные пороги для наказания завышены, а само наказание - слишком мягкое. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем никакой ответственности. Вот так, если коротко, можно описать результат", - написал Порошенко.
Лидер фракции "ЕС" напомнил, что за считанные часы после решения КС "Европейской Солидарностью" был внесен законопроект, который предусматривал восстановление статус-кво с жесткой уголовной ответственностью за ошибки в декларировании. "Месяц и неделю сверху было потрачено на дискуссии по данному вопросу, где все предельно ясно", - отмечает Порошенко.
Он также отметил отсутствие политической воли у "слуг народа" и действующего президента по восстановлению ответсвенности за недостоверное декларирование.
"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.
Порошенко пообещал, что "Европейская Солидарность" будет настаивать на рассмотрении своего проекта по уголовной ответственности. А также законопроекта по усилению конкурсных принципов при назначении новых судей КС с привлечением комиссии международных экспертов, которая проверяла на добропорядочность кандидатов в Высший антикоррупционный суд.
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Вижу так-Порошенко застой. Зеленский-эволюция. Погодите швыряться какахами, поясню. Первое-эволюция вещь небыстрая, а значит вот это вот всё-надолго. Второе. Она, зар-раза такая, никогда не идёт одним единственным путём, всегда куча параллельных. Думали ли динозавры, что какие-то там вшивые циноонты, копошащиеся у их ног, когда-либо станут хозяева земли?Вряд ли. Но эти многотонные груды мяса вымерли, а вместо них пришли те мелкие зверюшки, что копошились у них под ногами. Как-то так.
Собственно меня в последнее время интересует только один вопрос: станет ли кризис государства кризисом же страны. Тут три варианта: государство йок-страна остаётся. Хороший вариант. Второй-государству гоплык, и стране соответственно тоже. Третий-промежуточный, а-ля Афганистан или Сомали, не очень хороший.
ибо уверено, что никто не узнает,
жертвьі атеизма...
https://www.youtube.com/watch?v=dRfBQobXeCE
https://espreso.tv/news/2020/12/03/zelenskyy_mozhe_zakinchyty_viynu_za_14_dniv_ale_stoyachy_na_kolinakh_pered_putinym_poroshenko
А де українці !?
https://youtu.be/6y3ACqCUdzI