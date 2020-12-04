Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 по версии Global Teacher Prize

Украинские учителя Александр Жук из Запорожья и Наталья Гладких из Киева вошли в ТОП-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Александр Жук становился лучшим учителем Украины в 2018 году. Он преподает информатику в запорожской школе-интернате "Джерело". Чтобы общаться с учениками выучил язык жестов.

Наталья Гладких в 2017 году дошла до финала в конкурсе за звание учителя года в Украине. Она работает в школе, где учатся несколько десятков подростков с тяжелыми нарушениями развития - она самостоятельно разработала программу для них и реализует ее на практике. Также Гладких — руководитель инклюзивных проектов общественной организации "Видеть сердцем", которая помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая условия для их социализации.

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