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Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 по версии Global Teacher Prize

Новости Цензор.НЕТ Общество

Двое украинских учителей вошли в ТОП-50 по версии Global Teacher Prize

Украинские учителя Александр Жук из Запорожья и Наталья Гладких из Киева вошли в ТОП-50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Александр Жук становился лучшим учителем Украины в 2018 году. Он преподает информатику в запорожской школе-интернате "Джерело". Чтобы общаться с учениками выучил язык жестов.

Наталья Гладких в 2017 году дошла до финала в конкурсе за звание учителя года в Украине. Она работает в школе, где учатся несколько десятков подростков с тяжелыми нарушениями развития - она самостоятельно разработала программу для них и реализует ее на практике. Также Гладких — руководитель инклюзивных проектов общественной организации "Видеть сердцем", которая помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая условия для их социализации.

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Автор: Володимир Янченко
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Велика шана таким людям!
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04.12.2020 22:33 Ответить
Вот это да. Пусть и не пишут теорию как какие-нибудь убогие Песталоцци, но делают полезное и нужное дело.
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04.12.2020 22:50 Ответить
Помолимся
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04.12.2020 22:39 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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05.12.2020 07:50 Ответить
При їх зарплатах і відношені до праці педагогів в країні де остаточно перміг хабадний олігархат це тягне на присвоєння Героя України.
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05.12.2020 10:45 Ответить
 
 