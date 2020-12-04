Двоє українських учителів увійшли в ТОП-50 за версією Global Teacher Prize
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Українські вчителі Олександр Жук із Запоріжжя і Наталя Гладких із Києва увійшли в ТОП-50 найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.
Олександр Жук ставав найкращим учителем України в 2018 році. Він викладає інформатику в запорізькій школі-інтернаті "Джерело". Щоб спілкуватися з учнями вивчив мову жестів.
Наталя Гладких у 2017 році дійшла до фіналу в конкурсі за звання вчителя року в Україні. Вона працює в школі, де навчаються кілька десятків підлітків із важкими порушеннями розвитку - вона самостійно розробила програму для них і реалізує її на практиці. Також Гладких - керівник інклюзивних проєктів громадської організації "Бачити серцем", яка допомагає дітям, підліткам та молодим людям з інвалідністю, створюючи умови для їх соціалізації.
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