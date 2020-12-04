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Двоє українських учителів увійшли в ТОП-50 за версією Global Teacher Prize

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Двоє українських учителів увійшли в ТОП-50 за версією Global Teacher Prize

Українські вчителі Олександр Жук із Запоріжжя і Наталя Гладких із Києва увійшли в ТОП-50 найкращих учителів світу за версією Global Teacher Prize.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна.

Олександр Жук ставав найкращим учителем України в 2018 році. Він викладає інформатику в запорізькій школі-інтернаті "Джерело". Щоб спілкуватися з учнями вивчив мову жестів.

Наталя Гладких у 2017 році дійшла до фіналу в конкурсі за звання вчителя року в Україні. Вона працює в школі, де навчаються кілька десятків підлітків із важкими порушеннями розвитку - вона самостійно розробила програму для них і реалізує її на практиці. Також Гладких - керівник інклюзивних проєктів громадської організації "Бачити серцем", яка допомагає дітям, підліткам та молодим людям з інвалідністю, створюючи умови для їх соціалізації.

Читайте також: Найкращим вчителем 2020 року за версією Global Teacher Prize Ukraine став Василь Дяків. ФОТОрепортаж
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Велика шана таким людям!
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04.12.2020 22:33 Відповісти
Вот это да. Пусть и не пишут теорию как какие-нибудь убогие Песталоцци, но делают полезное и нужное дело.
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04.12.2020 22:50 Відповісти
Помолимся
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04.12.2020 22:39 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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05.12.2020 07:50 Відповісти
При їх зарплатах і відношені до праці педагогів в країні де остаточно перміг хабадний олігархат це тягне на присвоєння Героя України.
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05.12.2020 10:45 Відповісти
 
 