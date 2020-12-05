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Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска".

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания ", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ

Также министр сказал, что он будет вакцинироваться.

"Я, слава Богу, не принадлежу к "группе риска", в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться)", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начнет получать вакцину от COVID-19 между первым и вторым кварталами 2021 года, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
перевод на русский чзык, мы вакцинируем всех больных и пожилых, для того чтобы они не создавали нагрузку на бюджет, то есть отправить их на тот свет быстрее, потом всех остальных оформим
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04.12.2020 22:40
+8
піди набий рило тим, хто пів року назад верещав, що ніякого вірусу не існує
ця гидота розповсюджується саме цими покидьками
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04.12.2020 23:18
+4
ДАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА В БОЛЬНИЦЫ РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ ПРЕПАРАТЫ!!!
НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 20000грн НА ВАШЕ "БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
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04.12.2020 23:07
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З днем волонтера!
https://youtu.be/SIHjQfuuC-I
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04.12.2020 22:40 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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05.12.2020 07:51 Ответить
перевод на русский чзык, мы вакцинируем всех больных и пожилых, для того чтобы они не создавали нагрузку на бюджет, то есть отправить их на тот свет быстрее, потом всех остальных оформим
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04.12.2020 22:40 Ответить
Они не успеют их вакцинировать. До февраля-марта доживут те кто сильнее.
Судя по тому что сейчас творится в больницах
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04.12.2020 23:09 Ответить
Я бы за тупую антипрививочную пропаганду банил.
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05.12.2020 00:15 Ответить
дык - привейся кацапо-вакциной и САМОЗАБАНЬСЯ на планете Земля чтобы не нести нам пургу !!!
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05.12.2020 01:24 Ответить
Сам привейся Новичком, альтернативно-одаренный) А как только в продаже появится любая нормальная вакцина, привьюсь, не переживай. К тому моменту, вероятно, у меня закончится естественный иммунитет после перенесенной инфекции.
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17.12.2020 01:05 Ответить
ха.. я в тебе не ошибся - ты законченный идиот !!!
Вакцины от вирусов - НЕТ, НЕ БЫЛО, и пока не будет еще долго (вирусы сильно мутируют и они не устойчивы !!! прочти в любом мед-справочнике !!!
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17.12.2020 01:16 Ответить
К сведению малограмотных анэнцефалов, отставших от жизни на 200 лет, первая вакцина от вируса - натуральной оспы - появилась и начала применяться в конце 18-го века. Затем многократно совершенствовалась и применялась в некоторых странах вплоть до конца века 20-го. Таким образом, человечество больше не страдает от оспы, которая еще 200-300 лет назад уносила жизни и калечила миллионы людей.
Таким же образом, при помощи массовой вакцинации, победили в 20-м веке полиомиелит.

Есть масса доказавших свою эффективность вакцин от вирусов: от бешенства, гепатита А и В, кори, паротита и краснухи, желтой лихорадки, гриппа, клещевого энцефалита, ветряной оспы, вируса папилломы человека и т.д. Понял, Игорек? )
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17.12.2020 18:24 Ответить
ну что мне тебя переубеждать !? я просто повторю - вакцин от вирусняков - НЕТ !!! и не надо путать - бактерии и вирусы (но тебе я смотрю пох)!!! у меня все !!! и да - прочти о побочках от любых прививок - ЛЮБЫХ.. так что - колись смело дятел - тебе уже ниче не навредит !!!
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17.12.2020 21:10 Ответить
Чтобы кого-то переубеждать, нужно обладать интеллектом, какими-то знаниями и уметь аргументировать свою позицию, а повторение чепухи в виде мантр, обильное употребление восклицательных знаков и неизощренный набор ругательств в убеждении собеседника не помогут)

Все, что я перечислил - вирусы, а не бактерии. Вакцины от вирусов есть давно. Они работают, и это известно даже мало-мальски образованным людям. Поэтому не надо быть дебилом (медицинский термин) и говорить на белое, что оно черное.
Прочти о "побочках" от любых лекарств, даже самых простых и безобидных, их там тоже куча. Но возникают они не все сразу, и не у всех, а очень редко, и это не повод не лечиться, особенно, когда болезнь многократно хуже потенциальных побочных реакций.
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17.12.2020 21:58 Ответить
Дядя, ты уморил.. правильно говорят что "богатые страны" - против вакцинации, бедные страны - наоборот.. массовая вакцинация против всех или большинства заболеваний изжила себя, поскольку современные средства лечения заболеваний, от которых проводится вакцинация, очень эффективны,может быть, вакцинировать и надо, когда уровень заболеваемости растет - но зачем делать прививки всем поголовно, и рисковать получить осложнения, когда никто не болеет!? .. могу продолжить.. но думаю хватит..
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18.12.2020 00:27 Ответить
Потому "никто и не болеет", что многие заболевания удалось победить благодаря массовой вакцинации в прошлом. Это же простейшая причинно-следственная связь, дядя)
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21.12.2020 15:22 Ответить
І на це ти вимагаєш 15 мільярдів гривень з бюджету 2021 року? Десь гикає один Остап Бендер. Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов - Цензор.НЕТ 6324
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04.12.2020 22:44 Ответить
когда уже разгонят эту синагогу?
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04.12.2020 22:45 Ответить
Предложение - привить всю "зелень". Если за месяц-два не завянет, тогда начните проверять на зеленых крысах, для чистоты эксперимента. А там уже...
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04.12.2020 22:47 Ответить
Не волнуйтесь, они привьются сами не в первую, так во вторую очередь. Чай не клинические идиоты (в большинстве своем).
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05.12.2020 00:16 Ответить
зелень привить пфайзером а ************ - спутником! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!
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05.12.2020 06:52 Ответить
Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов - Цензор.НЕТ 7796
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04.12.2020 22:47 Ответить
пусть ее проведут этому степанову, депутанам и прочим голобородькам..
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04.12.2020 22:48 Ответить
То, что новый вирус из семейства старых загнал человечество в тупик страха не без помощи ВОЗ это факт. То что пандемия, а по сути паника охватила большинство населения это так же факт. То что клиническое течение отличается от других вирусных заболеваний а так же длительный инкуб. Период никто не станет отрицать. Сводки из больниц о заполненности коек и катастрофической нехватки кислорода для поддержания заражённых вызывают панический страх оказаться в числе последних. И при всей этой апокалиптической картине все чаще встречаешь публикации о том, что
1. Хвалебная ПЦР в 97% случаев даёт ложно положительную реакцию.
2. Находятся умники которые утверждают : «Уханьський коронавірус дуже далекий від тієї загрози, яку малюють Ентоні Фаучі та інші представники уряду. Університет Джонса Гопкінса опублікував дослідження, в якому показав, що новий вірус не вплинув на смертність у США. З незрозумілих причин цю статтю було вилучено з сайту університету, але вона досі доступна завдяки Wayback Machine»
Видалений оригінал статті «A closer look at U.S. deaths due to COVID-19»

Загальний висновок полягає в тому, що новий коронавірус насправді не становить особливої загрози, адже загальна смертність цього року майже не змінилася у порівнянні з попередніми роками - попри наявність COVID-19.
Вот несколько цитат из этой крамольной статьи : «Дивлячись на дані 2020 року під час такого сезонного періоду, смертність, пов'язана з COVID-19, перевищувала кількість смертей від серцевих захворювань. Це було вкрай незвично, оскільки хвороби серця завжди переважали й були головною причиною смертності.

Однак, уважніше розглядаючи цифри смертності, вона помітила дивні речі. Порівнюючи кількість смертей за причиною смерті в такий (сезонний) період у 2020 і у 2018 роках, вона помітила, що замість очікуваного різкого зростання за всіма причинами спостерігалося значне зменшення смертності через серцеві захворювання. Виглядає ще більш дивним: як видно на графіку нижче, це раптове зниження смертності спостерігається і з усіх інших причин….»
Иными словами при стабильно одинаковом среднем показателям смертности начиная с 2014 г. С приходом Covid в 2020 г. Снижаются показатели смертности по другим заболеваниям (сердечные, травмы, онко и т.д.) и на эту же цифру увеличивается количество смертей от Covid. Интересно получается если бы не вирус человечество имело бы шанс в 2020 г. Уменьшить смертность от др. болезней по сравнению с предыдущими годами без объяснимой причины. Вывод мы все должны объединиться против вируса, чтобы снизить среднестатистические данные смертности прошлых лет.
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04.12.2020 23:00 Ответить
новый вирус из семейства старых загнал человечество в тупик страха не без помощи ВОЗ это факт.



не пи...ди.
ФАКТ Є ІНШИЙ.

"НА ПРОХАННЯ" КИТАЮ ВОЗ 2розкрутив епідемію,місяць(!!!) приховуючи інформацію про можливість передачу вірусу від людини людині.
Злочин,за який ВОЗ не відповів.
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05.12.2020 06:26 Ответить
Ботяра рашистська, в спам!
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05.12.2020 07:46 Ответить
ВОЗ и местным, в любой стране, властным тварями просто необходимо провести вакцинацию, как логичную форму "победы" над пандемией или взятия её под " контроль". Слишком далеко все зашло, потому и вакцины которые обещали к середине или концу следующего года появились целой гурьбой за 6-7 месяцев. Банде нужно спешить. Паника которую они разганяли целый год по немногу начинает накрывать и их.
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04.12.2020 23:02 Ответить
ДАЙТЕ ДЛЯ НАЧАЛА В БОЛЬНИЦЫ РАЗЖИЖАЮЩИЕ КРОВЬ ПРЕПАРАТЫ!!!
НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 20000грн НА ВАШЕ "БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
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04.12.2020 23:07 Ответить
Таблетки Магнікор. Вони дешеві.
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04.12.2020 23:16 Ответить
При легкой форме и аспирин пойдет. При тяжелой нужно колоть что-то серьезнее, типа клексана в/м.
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05.12.2020 00:07 Ответить
Це та сама ацетилсаліцилова кислота (аспірин) в дорогій оболонці. Пийте одну шосту пігулки щодня ПІСЛЯ їжі, щоб язву не вхопити.
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05.12.2020 13:27 Ответить
Сьогодні вмер від Ковіда мій знайомий ,ось така хрєнь!
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04.12.2020 23:12 Ответить
піди набий рило тим, хто пів року назад верещав, що ніякого вірусу не існує
ця гидота розповсюджується саме цими покидьками
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04.12.2020 23:18 Ответить
Маленькі діти це покидьки чи ще ні?
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04.12.2020 23:56 Ответить
Дивлячись чії Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов - Цензор.НЕТ 7315
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05.12.2020 12:31 Ответить
Питання дуже філософське.
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05.12.2020 13:28 Ответить
Це вже 42.123.456-й знайомий здох.
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05.12.2020 05:05 Ответить
Не накликай біду на себе й своїх. У нас на роботі помер чоловік, який був без всяких болячок.
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05.12.2020 13:29 Ответить
не согласен, група риска у нас депутаты и министры, вот им пускай и колют всякую фуйню, а я уже выжил после пневмонии без их "бесплатной" госпитализации
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04.12.2020 23:22 Ответить
В комментариях проходит перепись альтернативно одаренных антипрививочников и свидетелей коронавирусного заговора рептилоидов. Таких людей научит только собственный горький опыт.
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05.12.2020 00:08 Ответить
Перепис ботів від смертників-вакцинаторів.
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05.12.2020 05:07 Ответить
Палі готові, готуйте сраки, вакцинатори.
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05.12.2020 05:03 Ответить
але не зможе протидіяти появи відсотків 10 вакцини на чорному ринку....


тому Німеччина запропонувала такий шлях:


Програма "Іпотека під 3%" має запрацювати вже навесні


Державна програма щодо забезпечення переселенців житлом "Іпотека під 3%" має запрацювати на початку весни наступного року.
Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі глава Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін.
За його словами, запуск програми став можливий завдяки підписаній з Німеччиною угодою, згідно з якою Україна отримала 25,5 млн євро. Також до кінця 2020 року будуть підписані ще два важливих документи. За прозорістю реалізації проєкту стежитиме міжнародний консультант, відбір якого відбуватиметься паралельно. Німецька сторона наполягла, що керуватиме відбором, який за приблизними розрахунками займе кілька місяців.
Однак, Калінін заявив, що для отримання кредитів на житло бажаючі мають сформувати нову чергу. Це також є умовою Німеччини.

Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов - Цензор.НЕТ 4941

"Гроші Україні даються у вигляді безповоротного гранту і потрібно прийняти незаперечний факт - представники банку KFW хочуть контролювати всі процеси", - підкреслив Калінін.
Він додав, що в Україні за реалізацію цієї програми відповідатиме Держмолодьжитло. Відбір учасників буде рандомним - вони відбиратимуться за принципом лотереї, займатися цим буде також німецька сторона.

Таким чином Україна повністю відсторонюється від будь-якого процесу.
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05.12.2020 06:21 Ответить
Группа риска это мама и папа президента ну и остальных Слуг народа. Остальные не в группе риска. Остальным за дорого. И не скоро. Даже за очень дорого и очень не скоро.
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05.12.2020 07:01 Ответить
Всё правильно он говорит. Привезут вакцину. Естественно, что в первую очередь прививки надо сделать бесплатно (естественно) группе наибольшего риска. Это врачи, военные. Потом дети. Стоимость вакцины. озвученная американцами в районе 25 долларов. Снмья из 4-х человек потратит на это 100 долларов, это совсем не дорого.
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05.12.2020 08:02 Ответить
ну, как сказать... срок действия вакцины - 3 месяца... каждые 3 месяца по 100 долларов -многовато выходит - не все потянут...
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05.12.2020 09:57 Ответить
вакцина не панацея - нужно лекарство... я переболел ковидом..вычухался ... месяца 2-3 буду еще печень лечить, почки...усталость дикая и полная апатия ко всему, что происходит в Украине...
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05.12.2020 10:00 Ответить
Это себестоимость. В наших аптеках появится в несколько раз дороже. Думаю будет под 100 баксов за штуку. А прививаться надо будет два раза. Так что считайте во сколько это обойдется семье из 4 человек.
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05.12.2020 13:12 Ответить
ГРУПА РИСКУ ПО СТЕПАНОВУ ДЕПУТАТИ, СУДІ, ПРОКУРОРИ,УРЯДОВЦІ В ЇХ РОДИЧІ.
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05.12.2020 09:32 Ответить
а остальным за какую цену будут ставить ?
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05.12.2020 10:22 Ответить
Безкоштовно - це з кишені кожного, так треба розуміти цей месидж. Кошти з фонду пішли на розкрадання ямковим ремонтом, для збільшення зеленої потенції слуг перед виборами, а тепер руки потяглися знову в кишеню бюджету, при цьому в економіці повна і велика сідниця з чорною діркою в кінці . Он Антонов вже хочуть роздерибанити, і це в час війни!. Хочеться на пляшці з фінським коктейлем написати "Дякую слугам урода"
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05.12.2020 10:42 Ответить
А группы риска - это родственники Зе&Co ?
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05.12.2020 11:35 Ответить
А так же любовницы и даже их собаки.
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05.12.2020 13:06 Ответить
А можете и не обеспечить.
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05.12.2020 12:37 Ответить
переносил вакцинацию от чумы
было мне 20 лет
неделю болел /на улице +30 зуб на зуб не попадал морозило
согреешся мокрый вынул руку на воздух морозит и так неделю /
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05.12.2020 12:40 Ответить
Ну про себя то они в первую очередь побеспокоятся. 100-пудово.
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05.12.2020 13:05 Ответить
 
 