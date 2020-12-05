Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що під час закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава відразу забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику".
"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми маємо обов'язково, у першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - особи похилого віку і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Також міністр сказав, що він буде вакцинуватися.
"Я, слава Богу, не належу до "групи ризику", передусім. По-перше, я перехворів. І моя задача, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися)", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/SIHjQfuuC-I
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
Судя по тому что сейчас творится в больницах
Вакцины от вирусов - НЕТ, НЕ БЫЛО, и пока не будет еще долго (вирусы сильно мутируют и они не устойчивы !!! прочти в любом мед-справочнике !!!
Таким же образом, при помощи массовой вакцинации, победили в 20-м веке полиомиелит.
Есть масса доказавших свою эффективность вакцин от вирусов: от бешенства, гепатита А и В, кори, паротита и краснухи, желтой лихорадки, гриппа, клещевого энцефалита, ветряной оспы, вируса папилломы человека и т.д. Понял, Игорек? )
Все, что я перечислил - вирусы, а не бактерии. Вакцины от вирусов есть давно. Они работают, и это известно даже мало-мальски образованным людям. Поэтому не надо быть дебилом (медицинский термин) и говорить на белое, что оно черное.
Прочти о "побочках" от любых лекарств, даже самых простых и безобидных, их там тоже куча. Но возникают они не все сразу, и не у всех, а очень редко, и это не повод не лечиться, особенно, когда болезнь многократно хуже потенциальных побочных реакций.
1. Хвалебная ПЦР в 97% случаев даёт ложно положительную реакцию.
2. Находятся умники которые утверждают : «Уханьський коронавірус дуже далекий від тієї загрози, яку малюють Ентоні Фаучі та інші представники уряду. Університет Джонса Гопкінса опублікував дослідження, в якому показав, що новий вірус не вплинув на смертність у США. З незрозумілих причин цю статтю було вилучено з сайту університету, але вона досі доступна завдяки Wayback Machine»
Видалений оригінал статті «A closer look at U.S. deaths due to COVID-19»
Загальний висновок полягає в тому, що новий коронавірус насправді не становить особливої загрози, адже загальна смертність цього року майже не змінилася у порівнянні з попередніми роками - попри наявність COVID-19.
Вот несколько цитат из этой крамольной статьи : «Дивлячись на дані 2020 року під час такого сезонного періоду, смертність, пов'язана з COVID-19, перевищувала кількість смертей від серцевих захворювань. Це було вкрай незвично, оскільки хвороби серця завжди переважали й були головною причиною смертності.
Однак, уважніше розглядаючи цифри смертності, вона помітила дивні речі. Порівнюючи кількість смертей за причиною смерті в такий (сезонний) період у 2020 і у 2018 роках, вона помітила, що замість очікуваного різкого зростання за всіма причинами спостерігалося значне зменшення смертності через серцеві захворювання. Виглядає ще більш дивним: як видно на графіку нижче, це раптове зниження смертності спостерігається і з усіх інших причин….»
Иными словами при стабильно одинаковом среднем показателям смертности начиная с 2014 г. С приходом Covid в 2020 г. Снижаются показатели смертности по другим заболеваниям (сердечные, травмы, онко и т.д.) и на эту же цифру увеличивается количество смертей от Covid. Интересно получается если бы не вирус человечество имело бы шанс в 2020 г. Уменьшить смертность от др. болезней по сравнению с предыдущими годами без объяснимой причины. Вывод мы все должны объединиться против вируса, чтобы снизить среднестатистические данные смертности прошлых лет.
новый вирус из семейства старых загнал человечество в тупик страха не без помощи ВОЗ это факт.
не пи...ди.
ФАКТ Є ІНШИЙ.
"НА ПРОХАННЯ" КИТАЮ ВОЗ 2розкрутив епідемію,місяць(!!!) приховуючи інформацію про можливість передачу вірусу від людини людині.
Злочин,за який ВОЗ не відповів.
НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ 20000грн НА ВАШЕ "БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ"
ця гидота розповсюджується саме цими покидьками
тому Німеччина запропонувала такий шлях:
Програма "Іпотека під 3%" має запрацювати вже навесні
Державна програма щодо забезпечення переселенців житлом "Іпотека під 3%" має запрацювати на початку весни наступного року.
Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі глава Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін.
За його словами, запуск програми став можливий завдяки підписаній з Німеччиною угодою, згідно з якою Україна отримала 25,5 млн євро. Також до кінця 2020 року будуть підписані ще два важливих документи. За прозорістю реалізації проєкту стежитиме міжнародний консультант, відбір якого відбуватиметься паралельно. Німецька сторона наполягла, що керуватиме відбором, який за приблизними розрахунками займе кілька місяців.
Однак, Калінін заявив, що для отримання кредитів на житло бажаючі мають сформувати нову чергу. Це також є умовою Німеччини.
"Гроші Україні даються у вигляді безповоротного гранту і потрібно прийняти незаперечний факт - представники банку KFW хочуть контролювати всі процеси", - підкреслив Калінін.
Він додав, що в Україні за реалізацію цієї програми відповідатиме Держмолодьжитло. Відбір учасників буде рандомним - вони відбиратимуться за принципом лотереї, займатися цим буде також німецька сторона.
Таким чином Україна повністю відсторонюється від будь-якого процесу.
было мне 20 лет
неделю болел /на улице +30 зуб на зуб не попадал морозило
согреешся мокрый вынул руку на воздух морозит и так неделю /