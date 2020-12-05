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На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов

В Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ

Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.

"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал Степанов.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

"Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше 1 млн тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
по моему врет и не краснеет....
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05.12.2020 00:36
+13
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6136
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05.12.2020 00:40
+11
Бесплатно. Но не для всех. Хотя это неважно.
Ключевое слово - бес-плат-но!
Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
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05.12.2020 00:48
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Правила форума Совет форумчан
а главное "оперативно" результат бесплатного теста получаешь через 2 недели
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05.12.2020 00:34 Ответить
по моему врет и не краснеет....
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05.12.2020 00:36 Ответить
врет , как дышит...
Но даже когда просто дышит - просто виет!!!
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05.12.2020 01:32 Ответить
иди гуляй уже со своим короновирусом, надеюсь оно (степанов) хоть в наморднике, пусть на всякий случай ему впарят вакцину и не одну, чтобы заразу не разносило, ведь говорят, что инкубационный период до 6 месяцев....
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05.12.2020 00:38 Ответить
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6136
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05.12.2020 00:40 Ответить
Бесплатно. Но не для всех. Хотя это неважно.
Ключевое слово - бес-плат-но!
Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
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05.12.2020 00:48 Ответить
Значит через меня проходят как раз оставшиеся 20%, т.к. что бы полететь отдыхать в Египет мои туристы платят по 1000-1500гр за тест...
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05.12.2020 00:52 Ответить
ха !!! да это была шутка сегодняшнего вечера от Степаниды !!! На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2525
"Как заразительно смеется, коронавирусник Степан!" На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1726
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05.12.2020 01:06 Ответить
Порадовал еще и Зеленский о локдауне в декабре: - "Мы не будем портить людям праздник" Страной управляет дебил... На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6972
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05.12.2020 01:14 Ответить
там 22-го "Квартал" выступает, так что все правильно - билетики то быдло уже раскупило - пусть хихикает и заражается)
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05.12.2020 08:51 Ответить
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9009
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05.12.2020 01:16 Ответить
Не 80 % - а 73 % .. На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4914
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05.12.2020 01:39 Ответить
Да ну нах...
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05.12.2020 03:50 Ответить
Мій брат, пенсіонер за віком, інвалід. Перехворів на ковід у вкрай тяжкій формі. Здав 5 тестів. Всі - платні. В середньому - 1,5 тис. грн. Кожен день перебування в лікарні - в седеньому 2 тисячі. Його дружина також здавала двічі тест. Платний. Моя донька здала два тести. Обидва рази платні. Мої знайомі також здавали тести. Дуже багато. Жодного випадку безкоштовного тесту не було. Жодного випадку безкоштовного лікування не було.
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05.12.2020 06:30 Ответить
Аналогично.
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05.12.2020 06:54 Ответить
Всі знайомі по роботі робили тести платні... Мабуть вони всі 20 відсотків... Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9507
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05.12.2020 11:58 Ответить
Какая цинчная БРЕХНЯ!
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05.12.2020 06:53 Ответить
По приколу спрашивал в среду,девочки что надо чтобы сделать тест на корону? в регистратуре сказала симпатичная дивчина 1 100 гривен... На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 113Туфтолог Степанов косит бабло...
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05.12.2020 07:06 Ответить
Ага, тільки чомусь я і всі мої знайомі потрапили у 20%. Івано-Франківськ, 1 міс. Назад 840 грн.
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05.12.2020 08:09 Ответить
Василий,моей семье тоже не везет....так что Вы не один.
Хай щастить!
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05.12.2020 09:09 Ответить
Дякую, Вікторе. Я, слава Богу, перехворів безсимптомно, нюх і смак пропав на три дні і все.
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05.12.2020 09:33 Ответить
1200грн
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05.12.2020 09:22 Ответить
Во Львове 1500 - результат через неделю и 2100 - через сутки.
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05.12.2020 09:31 Ответить
Степанов , как официальное лицо, должен дать объяснение , откуда 80 %. На мой взгляд это манипуляции уровня Азарова. Я сам, и все мое окружение, сдавало и сдает тесты за деньги. Может он имеет ввиду, что 80% тестов государство компенсирует частным клиникам и называет это бесплатно, или что???
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05.12.2020 09:23 Ответить
БРЕХНЯ. Мягко говоря без матюков. Може для депутатів і чиновників то ТАК а для українців то НІ.
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05.12.2020 09:26 Ответить
Аха..аха... Платят все (ну, кроме зедебильной власти) и им рассказывают, что они попали в эти 20%.
Когда вы уже все там загнетесь, падлы!?
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05.12.2020 09:29 Ответить
Зебили брехливие твари.
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05.12.2020 10:02 Ответить
Там уже 100 лет трудятся брехливые твари,не только зебилы Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 8641
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05.12.2020 10:43 Ответить
Читать нужно 80% платно, 20% бесплатно.
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05.12.2020 10:51 Ответить
шоб тебе,падло,всё в твоей жизни так бесплатно делали,как ты 3,14шь.. Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7097
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05.12.2020 12:08 Ответить
вішати на гілках давно пора цю свору падлюк разом з підорасом Зеленським.
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05.12.2020 17:59 Ответить
Лохотрон безкоштовним не буває.
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06.12.2020 06:19 Ответить
 
 