На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов
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В Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ
Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.
"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал Степанов.
По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.
"Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше 1 млн тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации", - сказал министр.
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Но даже когда просто дышит - просто виет!!!
Ключевое слово - бес-плат-но!
Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
"Как заразительно смеется, коронавирусник Степан!"
Хай щастить!
Когда вы уже все там загнетесь, падлы!?