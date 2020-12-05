Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов

В Україні близько 80% тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ

Безкоштовні тести роблять, коли людину привозять на швидкій у лікарню.

"Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду", - сказав Степанов.

За його словами, також безкоштовно робитимуть швидкі тести на антиген.

"Уже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше 1 млн тестів у країні, зокрема дати їх сімейним лікарям, у мобільні бригади, це буде використовуватися у разі госпіталізації", - сказав міністр.

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