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Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов

В Україні близько 80% тестів на коронавірус проводять державні лабораторії. Вони роблять це безкоштовно.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ

Безкоштовні тести роблять, коли людину привозять на швидкій у лікарню.

"Від загальної кількості тестів близько 80% ми робимо потужностями наших лабораторій. І це повністю безкоштовно. Це коли в лікарню людину привозять, це коли людина викликає мобільну бригаду", - сказав Степанов.

За його словами, також безкоштовно робитимуть швидкі тести на антиген.

"Уже приїхала перша партія. Ми хочемо робити не менше 1 млн тестів у країні, зокрема дати їх сімейним лікарям, у мобільні бригади, це буде використовуватися у разі госпіталізації", - сказав міністр.

Читайте також: Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов
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Топ коментарі
+13
по моему врет и не краснеет....
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05.12.2020 00:36
+13
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6136
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05.12.2020 00:40
+11
Бесплатно. Но не для всех. Хотя это неважно.
Ключевое слово - бес-плат-но!
Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
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05.12.2020 00:48
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а главное "оперативно" результат бесплатного теста получаешь через 2 недели
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05.12.2020 00:34 Відповісти
по моему врет и не краснеет....
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05.12.2020 00:36 Відповісти
врет , как дышит...
Но даже когда просто дышит - просто виет!!!
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05.12.2020 01:32 Відповісти
иди гуляй уже со своим короновирусом, надеюсь оно (степанов) хоть в наморднике, пусть на всякий случай ему впарят вакцину и не одну, чтобы заразу не разносило, ведь говорят, что инкубационный период до 6 месяцев....
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05.12.2020 00:38 Відповісти
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6136
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05.12.2020 00:40 Відповісти
Бесплатно. Но не для всех. Хотя это неважно.
Ключевое слово - бес-плат-но!
Этот идиот напоминает мне "голубого воришку"😷
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05.12.2020 00:48 Відповісти
Значит через меня проходят как раз оставшиеся 20%, т.к. что бы полететь отдыхать в Египет мои туристы платят по 1000-1500гр за тест...
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05.12.2020 00:52 Відповісти
ха !!! да это была шутка сегодняшнего вечера от Степаниды !!! На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 2525
"Как заразительно смеется, коронавирусник Степан!" На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1726
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05.12.2020 01:06 Відповісти
Порадовал еще и Зеленский о локдауне в декабре: - "Мы не будем портить людям праздник" Страной управляет дебил... На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 6972
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05.12.2020 01:14 Відповісти
там 22-го "Квартал" выступает, так что все правильно - билетики то быдло уже раскупило - пусть хихикает и заражается)
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05.12.2020 08:51 Відповісти
На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9009
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05.12.2020 01:16 Відповісти
Не 80 % - а 73 % .. На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 4914
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05.12.2020 01:39 Відповісти
Да ну нах...
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05.12.2020 03:50 Відповісти
Мій брат, пенсіонер за віком, інвалід. Перехворів на ковід у вкрай тяжкій формі. Здав 5 тестів. Всі - платні. В середньому - 1,5 тис. грн. Кожен день перебування в лікарні - в седеньому 2 тисячі. Його дружина також здавала двічі тест. Платний. Моя донька здала два тести. Обидва рази платні. Мої знайомі також здавали тести. Дуже багато. Жодного випадку безкоштовного тесту не було. Жодного випадку безкоштовного лікування не було.
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05.12.2020 06:30 Відповісти
Аналогично.
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05.12.2020 06:54 Відповісти
Всі знайомі по роботі робили тести платні... Мабуть вони всі 20 відсотків... Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9507
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05.12.2020 11:58 Відповісти
Какая цинчная БРЕХНЯ!
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05.12.2020 06:53 Відповісти
По приколу спрашивал в среду,девочки что надо чтобы сделать тест на корону? в регистратуре сказала симпатичная дивчина 1 100 гривен... На сегодня 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 113Туфтолог Степанов косит бабло...
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05.12.2020 07:06 Відповісти
Ага, тільки чомусь я і всі мої знайомі потрапили у 20%. Івано-Франківськ, 1 міс. Назад 840 грн.
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05.12.2020 08:09 Відповісти
Василий,моей семье тоже не везет....так что Вы не один.
Хай щастить!
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05.12.2020 09:09 Відповісти
Дякую, Вікторе. Я, слава Богу, перехворів безсимптомно, нюх і смак пропав на три дні і все.
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05.12.2020 09:33 Відповісти
1200грн
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05.12.2020 09:22 Відповісти
Во Львове 1500 - результат через неделю и 2100 - через сутки.
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05.12.2020 09:31 Відповісти
Степанов , как официальное лицо, должен дать объяснение , откуда 80 %. На мой взгляд это манипуляции уровня Азарова. Я сам, и все мое окружение, сдавало и сдает тесты за деньги. Может он имеет ввиду, что 80% тестов государство компенсирует частным клиникам и называет это бесплатно, или что???
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05.12.2020 09:23 Відповісти
БРЕХНЯ. Мягко говоря без матюков. Може для депутатів і чиновників то ТАК а для українців то НІ.
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05.12.2020 09:26 Відповісти
Аха..аха... Платят все (ну, кроме зедебильной власти) и им рассказывают, что они попали в эти 20%.
Когда вы уже все там загнетесь, падлы!?
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05.12.2020 09:29 Відповісти
Зебили брехливие твари.
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05.12.2020 10:02 Відповісти
Там уже 100 лет трудятся брехливые твари,не только зебилы Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 8641
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05.12.2020 10:43 Відповісти
Читать нужно 80% платно, 20% бесплатно.
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05.12.2020 10:51 Відповісти
шоб тебе,падло,всё в твоей жизни так бесплатно делали,как ты 3,14шь.. Наразі 80% тестів на коронавірус роблять безкоштовно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7097
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05.12.2020 12:08 Відповісти
вішати на гілках давно пора цю свору падлюк разом з підорасом Зеленським.
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Лохотрон безкоштовним не буває.
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06.12.2020 06:19 Відповісти
 
 