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В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба

Стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь Диего Марадоны.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщается на сайте муниципальной администрации города Неаполь.

Отмечается, что предложение переименовать спортивную арену поступило от мэра Неаполя Луиджи де Маджистрис и его советника по топонимике Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, арена, на которой играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".

В акте муниципальной администрации Неаполя Марадону назвали "выдающимся футболистом всех времен, который 7 лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".

Диего Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришлась на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Боки Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.

Как сообщалось, 60-летний Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть Марадоны расследует прокуратура

Автор: Роман Свиридович
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В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи" - Цензор.НЕТ 732
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05.12.2020 01:41 Ответить
молодцы а то как свистели когда он пеналь итальянцам в 90 забил
до сих пор не понимаю как такой кабанчик творил такие чудеса
пути Господни неисповедимы 🤟
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05.12.2020 01:56 Ответить
"Стадион так стадион"
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05.12.2020 01:57 Ответить
связь Италии с Аргентиной незрима но крепка
поинтересуйтесь судьбой великого гонщика Формулы 1 Хуана Мануэля Фанджио - аргентинца сына итальянских иммигрантов которого называли родным сыном Италии
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05.12.2020 02:02 Ответить
В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи" - Цензор.НЕТ 7990
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05.12.2020 07:45 Ответить
Навіщо засирати стрічку зіркою футболу 80-х років ? Комуністом,наркоманом,недоуком,дружком Кастро,Чавеса,Моралеса ....
«Путин - феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин - это человек, который может принести мир многим на этой планете. "

«Я доверяю Путину. Уверен, скоро у вас появится вакцина, потому что пандемия больше не может продолжаться»

"Кроме того, я не думаю, что США доминируют в мире. Не нужно забывать о России, Китае, Северной Корее. США уже не «шериф округа». На их пистолет у нас найдётся свой."
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05.12.2020 08:22 Ответить
На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу "Наполі" - Цензор.НЕТ 2326Це точно. Дієго ******* Марадона гнида рідкісна.
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05.12.2020 10:23 Ответить
 
 