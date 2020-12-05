В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи"

Стадион итальянского футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь Диего Марадоны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте муниципальной администрации города Неаполь.

Отмечается, что предложение переименовать спортивную арену поступило от мэра Неаполя Луиджи де Маджистрис и его советника по топонимике Алессандро Клементе. Решение подписано всеми членами городского совета. Таким образом, арена, на которой играет "Наполи", будет называться "Стадион Диего Армандо Марадоны".

В акте муниципальной администрации Неаполя Марадону назвали "выдающимся футболистом всех времен, который 7 лет носил футболку "Наполи", принес две исторические победы в чемпионате и другие престижные кубки, а взамен получил от всего города вечную и безоговорочную любовь".

Диего Марадона выступал за несколько аргентинских клубов, после чего перебрался в Европу. Пик карьеры пришлась на выступления за "Наполи" в 1984-91 годах. В составе итальянской команды дважды выигрывал чемпионат, кубок и суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. До этого взял несколько кубков с "Барселоной" и чемпионат Аргентины в составе "Боки Хуниорс". После "Наполи" сезон отыграл в "Севилье" и уже с 1993 по 1997 годы доигрывал в Аргентине.

Как сообщалось, 60-летний Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть Марадоны расследует прокуратура