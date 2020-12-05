На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу "Наполі"

Стадіон італійського футбольного клубу "Наполі" перейменували на честь Дієго Марадони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті муніципальної адміністрації міста Неаполь.

Зазначається, що перейменувати спортивну арену запропонували мер Неаполя Луїджі де Маджистріс і його радник із топоніміки Алессандро Клементе. Рішення підписано всіма членами міської ради. Тож арена, на якій грає "Наполі", буде називатися "Стадіон Дієго Армандо Марадони".

В акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадону названо "видатним футболістом усіх часів, який 7 років носив футболку "Наполі", приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов".

Дієго Марадона виступав за кілька аргентинських клубів, після чого перебрався до Європи. Пік кар'єри припав на виступи за "Наполі" в 1984-1991 роках. У складі італійської команди двічі вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА. До цього взяв кілька кубків із "Барселоною" та чемпіонат Аргентини у складі "Боки Хуніорс". Після "Наполі" сезон відіграв у "Севільї" і вже з 1993 р. до 1997 р. догравав в Аргентині.

Як повідомлялося, 60-річний Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу.

Читайте також: Смерть Марадони розслідує прокуратура