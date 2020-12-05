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На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу "Наполі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу

Стадіон італійського футбольного клубу "Наполі" перейменували на честь Дієго Марадони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті муніципальної адміністрації міста Неаполь.

Зазначається, що перейменувати спортивну арену запропонували мер Неаполя Луїджі де Маджистріс і його радник із топоніміки Алессандро Клементе. Рішення підписано всіма членами міської ради. Тож арена, на якій грає "Наполі", буде називатися "Стадіон Дієго Армандо Марадони".

В акті муніципальної адміністрації Неаполя Марадону названо "видатним футболістом усіх часів, який 7 років носив футболку "Наполі", приніс дві історичні перемоги в чемпіонаті та інші престижні кубки, а натомість отримав від усього міста вічну і беззастережну любов".

Дієго Марадона виступав за кілька аргентинських клубів, після чого перебрався до Європи. Пік кар'єри припав на виступи за "Наполі" в 1984-1991 роках. У складі італійської команди двічі вигравав чемпіонат, кубок і суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА. До цього взяв кілька кубків із "Барселоною" та чемпіонат Аргентини у складі "Боки Хуніорс". Після "Наполі" сезон відіграв у "Севільї" і вже з 1993 р. до 1997 р. догравав в Аргентині.

Як повідомлялося, 60-річний Дієго Марадона помер 25 листопада від серцевого нападу.

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В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи" - Цензор.НЕТ 732
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05.12.2020 01:41 Відповісти
молодцы а то как свистели когда он пеналь итальянцам в 90 забил
до сих пор не понимаю как такой кабанчик творил такие чудеса
пути Господни неисповедимы 🤟
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05.12.2020 01:56 Відповісти
"Стадион так стадион"
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05.12.2020 01:57 Відповісти
связь Италии с Аргентиной незрима но крепка
поинтересуйтесь судьбой великого гонщика Формулы 1 Хуана Мануэля Фанджио - аргентинца сына итальянских иммигрантов которого называли родным сыном Италии
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05.12.2020 02:02 Відповісти
В честь Марадоны переименовали стадион итальянского клуба "Наполи" - Цензор.НЕТ 7990
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05.12.2020 07:45 Відповісти
Навіщо засирати стрічку зіркою футболу 80-х років ? Комуністом,наркоманом,недоуком,дружком Кастро,Чавеса,Моралеса ....
«Путин - феномен. Я думаю, что после Уго Чавеса и Фиделя Кастро, Путин вместе с Даниэлем Ортегой и Эво Моралесом представляет так называемую высшую лигу. Путин - это человек, который может принести мир многим на этой планете. "

«Я доверяю Путину. Уверен, скоро у вас появится вакцина, потому что пандемия больше не может продолжаться»

"Кроме того, я не думаю, что США доминируют в мире. Не нужно забывать о России, Китае, Северной Корее. США уже не «шериф округа». На их пистолет у нас найдётся свой."
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05.12.2020 08:22 Відповісти
На честь Марадони перейменували стадіон італійського клубу "Наполі" - Цензор.НЕТ 2326Це точно. Дієго ******* Марадона гнида рідкісна.
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05.12.2020 10:23 Відповісти
 
 