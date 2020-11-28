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Смерть Марадони розслідує прокуратура

Смерть Марадони розслідує прокуратура

Прокуратура Аргентина перевіряє, чи не винні лікарі в смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє телеканал Todo Noticias, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зокрема у слідчих виникла підозра щодо медсестри Хісели. Зазначається, що жінка мала розбудити Марадону та дати один із прописаних препаратів, однак так цього і не зробила.

Медсестра дочекалась появи психолога і психіатра, які відвідували колишнього футболіста об 11 ранку, і лише після цього зайшла в кімнату до свого підопічного.

Так, у звіті прокуратури йдеться про те, що протягом 12 годин Дієго Марадона був без нагляду медичного персоналу, який мав би стежити за станом колишнього футболіста.

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Адвокат Марадони Матіас Морлі також заявив, що швидка допомога їхала до будинку чоловіка понад пів години. Він додав, що має намір домагатися розслідування обставин смерті свого клієнта через підозри у недбальстві медиків.

Водночас колишній лікар Дієго Марадони Альфредо Касі висловив думку, що його пацієнта занадто рано виписали з лікарні після операції, яку він переніс 3 листопада.

Нагадаємо, аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада в віці 60 років від зупинки серця. Після звістки про його смерть в Аргентині оголосили триденну жалобу.

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Топ коментарі
+16
Наркотик и бухло точно виноваты, хотя, это не отменяет его спортивных заслуг.
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28.11.2020 16:01
+9
марадонна был одним из тех кто убедил многих тогда ещё молодых людей что при помощи хитрости и подлости можно добитдя успеха и идти по этой жизни легко.теперь эти люди выросли и правят государствами
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28.11.2020 16:12
+9
Десь одночасно з Марадоною помер Петро Князевич, художній керівник ансамблю "Гуцулія". Це один з найсильніших диригентів-народників за всю історію України.
Але укрАінцы оплакували Марадону.
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28.11.2020 17:10
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Наркотик и бухло точно виноваты, хотя, это не отменяет его спортивных заслуг.
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28.11.2020 16:01 Відповісти
Медсестра боялась заходить без свидетелей. Лепят второго сталина.
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28.11.2020 16:12 Відповісти
марадонна был одним из тех кто убедил многих тогда ещё молодых людей что при помощи хитрости и подлости можно добитдя успеха и идти по этой жизни легко.теперь эти люди выросли и правят государствами
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28.11.2020 16:12 Відповісти
Субота, 28 листопада 2020 16:49

https://gazeta.ua/news/sport Спорт Марадону можуть викопати з могили. Так мудаку і наркоману і треба!
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28.11.2020 17:08 Відповісти
Воистину ты дегенерат
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28.11.2020 17:48 Відповісти
Десь одночасно з Марадоною помер Петро Князевич, художній керівник ансамблю "Гуцулія". Це один з найсильніших диригентів-народників за всю історію України.
Але укрАінцы оплакували Марадону.
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28.11.2020 17:10 Відповісти
у нас традиция восхвалять гавно и распущенность , бездарность и бесполезность! Мы даже голосуем за наркоманов....
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28.11.2020 19:35 Відповісти
Та что там етого торчка с божьей рукой оплакивать?
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28.11.2020 17:38 Відповісти
Да уж, ну и дичь. Помереть спокойно не дадут человеку. Виноватых ищут. А вообще правильно говорят, нехрен было бухать и нюхать. Лобановский такого бы не одобрил.
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28.11.2020 18:33 Відповісти
Ну всё "верно"... Умер конченый наркоман, а "виновата" санитарка, которая не разбудила...
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28.11.2020 20:22 Відповісти
 
 