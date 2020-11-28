Смерть Марадони розслідує прокуратура

Прокуратура Аргентина перевіряє, чи не винні лікарі в смерті легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє телеканал Todo Noticias, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Зокрема у слідчих виникла підозра щодо медсестри Хісели. Зазначається, що жінка мала розбудити Марадону та дати один із прописаних препаратів, однак так цього і не зробила.

Медсестра дочекалась появи психолога і психіатра, які відвідували колишнього футболіста об 11 ранку, і лише після цього зайшла в кімнату до свого підопічного.

Так, у звіті прокуратури йдеться про те, що протягом 12 годин Дієго Марадона був без нагляду медичного персоналу, який мав би стежити за станом колишнього футболіста.

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Адвокат Марадони Матіас Морлі також заявив, що швидка допомога їхала до будинку чоловіка понад пів години. Він додав, що має намір домагатися розслідування обставин смерті свого клієнта через підозри у недбальстві медиків.

Водночас колишній лікар Дієго Марадони Альфредо Касі висловив думку, що його пацієнта занадто рано виписали з лікарні після операції, яку він переніс 3 листопада.

Нагадаємо, аргентинський футболіст Дієго Марадона помер 25 листопада в віці 60 років від зупинки серця. Після звістки про його смерть в Аргентині оголосили триденну жалобу.