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На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб

На церемонії прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні від раптової зупинки серця, очікується щонайменше мільйон осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді.

Сама церемонія відбудеться в президентському палаці Casa Rosada в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Двері резиденції відкриють о 8 ранку за місцевим часом для всіх охочих попрощатися з футболістом.

Величезні натовпи вже зібралися біля обеліска в центрі аргентинської столиці, а також біля стадіону футбольного клубу Архентінос Хуніорс, де Марадона починав кар'єру.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну національну жалобу у зв’язку зі смертю Марадони, назвавши його "найкращим футболістом у світі і людиною, яка зробила аргентинців безмірно щасливими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років.

За попередніми даними, він помер у себе вдома від зупинки серця.

Марадона найбільш відомий завдяки виступам за Барселону (1982-1984), Наполі (1984-1991) і збірну Аргентини, з якою він ставав чемпіоном світу в 1986 році.

Також він був тренером збірної Аргентини. Останнім місцем роботи був аргентинський клуб Хімнасія і Есгріма, який він очолив у вересні 2019 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 7273

На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4895
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26.11.2020 08:36
+7
R.I.P. мировому и национальному герою футбола....
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26.11.2020 08:36
+5
Вирус потирает руки...
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26.11.2020 08:19
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Вирус потирает руки...
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26.11.2020 08:19 Відповісти
У метисів білих завойовників та червоношкірих аборигенів, які зараз населяють Латинську Америку, завжди були проблеми з дисципліною. І банано-кокаїнові республіки в джунглях, які вони сформували, животіють від одного військового перевороту до іншого, захлинаючись в корупції і тонучи в бідності. Коронавірус? Місцевим царькам на мільнон метисів більше чи менше - немає різниці. Ліжко-місця, що звільнились в картонних халупах у фавелі заселять інші мешканці, біженці із сусідньої "республіки"
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26.11.2020 08:28 Відповісти
Але чого не відбереш у латиносів, так це їх вміння грати у футбол. І Марадона з його "рукою Бога" назавжди вписаний у світову історію як майстер своєї справи.
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26.11.2020 08:51 Відповісти
У нас фавел нет...но многие в глубокой жопе...
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26.11.2020 08:54 Відповісти
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 7273

На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4895
показати весь коментар
26.11.2020 08:36 Відповісти
Пакеда Диего!(
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26.11.2020 08:52 Відповісти
R.I.P. мировому и национальному герою футбола....
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26.11.2020 08:36 Відповісти
И пусть ковид подождёт!
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26.11.2020 08:57 Відповісти
Ни делайте себе кумиров.
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26.11.2020 08:59 Відповісти
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 8826
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26.11.2020 09:57 Відповісти
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 2849
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26.11.2020 09:58 Відповісти
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 6350
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26.11.2020 09:59 Відповісти
На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб - Цензор.НЕТ 4209
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26.11.2020 10:00 Відповісти
Диего жалко! Но мы все смертны ,а сколько людей заболеет на похоронах?
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26.11.2020 10:33 Відповісти
 
 