На церемонії прощання з легендарним футболістом Марадоною очікують щонайменше мільйон осіб

На церемонії прощання з легендарним футболістом Дієго Марадоною, який помер напередодні від раптової зупинки серця, очікується щонайменше мільйон осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді.

Сама церемонія відбудеться в президентському палаці Casa Rosada в столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Двері резиденції відкриють о 8 ранку за місцевим часом для всіх охочих попрощатися з футболістом.

Величезні натовпи вже зібралися біля обеліска в центрі аргентинської столиці, а також біля стадіону футбольного клубу Архентінос Хуніорс, де Марадона починав кар'єру.

Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну національну жалобу у зв’язку зі смертю Марадони, назвавши його "найкращим футболістом у світі і людиною, яка зробила аргентинців безмірно щасливими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Триденну жалобу у зв'язку зі смертю легендарного футболіста Марадони оголошено в Аргентині

Дієго Марадона помер 25 листопада у віці 60 років.

За попередніми даними, він помер у себе вдома від зупинки серця.

Марадона найбільш відомий завдяки виступам за Барселону (1982-1984), Наполі (1984-1991) і збірну Аргентини, з якою він ставав чемпіоном світу в 1986 році.

Також він був тренером збірної Аргентини. Останнім місцем роботи був аргентинський клуб Хімнасія і Есгріма, який він очолив у вересні 2019 року.