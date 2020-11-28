РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4827 посетителей онлайн
Новости
7 468 10

Смерть Марадоны расследует прокуратура

Смерть Марадоны расследует прокуратура

Прокуратура Аргентина проверяет, не виновны ли врачи в смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности, у следователей возникло подозрение относительно медсестры Хиселы. Женщина должна была разбудить Марадону и дать одно из прописанных лекарств, однако так этого и не сделала.

Медсестра дождалась появления психолога и психиатра, которые посещали бывшего футболиста в 11 утра, и только после этого зашла в комнату к своему подопечному.

Читайте на Цензор.НЕТ: На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией

Так, в отчете прокуратуры говорится, что в течение 12 часов Диего Марадона находился без присмотра медицинского персонала, который должен был следить за состоянием бывшего футболиста.

Адвокат Марадоны Матиас Морли также заявил, что скорая помощь ехала к дому мужчины более получаса. Он добавил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений в халатности медиков.

Также на Цензор.НЕТ: Трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны объявлен в Аргентине

В то же время бывший врач Диего Марадоны Альфредо Каси выразил мнение, что его пациента слишком рано выписали из больницы после операции, которую он перенес 3 ноября.

Напомним, аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца. После известия о его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур.

Автор: 

Аргентина (117) Марадона (15) прокуратура (5008) расследование (3040) смерть (9215) халатность (68) врачи (1514)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Наркотик и бухло точно виноваты, хотя, это не отменяет его спортивных заслуг.
показать весь комментарий
28.11.2020 16:01
+9
марадонна был одним из тех кто убедил многих тогда ещё молодых людей что при помощи хитрости и подлости можно добитдя успеха и идти по этой жизни легко.теперь эти люди выросли и правят государствами
показать весь комментарий
28.11.2020 16:12
+9
Десь одночасно з Марадоною помер Петро Князевич, художній керівник ансамблю "Гуцулія". Це один з найсильніших диригентів-народників за всю історію України.
Але укрАінцы оплакували Марадону.
показать весь комментарий
28.11.2020 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наркотик и бухло точно виноваты, хотя, это не отменяет его спортивных заслуг.
показать весь комментарий
28.11.2020 16:01 Ответить
Медсестра боялась заходить без свидетелей. Лепят второго сталина.
показать весь комментарий
28.11.2020 16:12 Ответить
марадонна был одним из тех кто убедил многих тогда ещё молодых людей что при помощи хитрости и подлости можно добитдя успеха и идти по этой жизни легко.теперь эти люди выросли и правят государствами
показать весь комментарий
28.11.2020 16:12 Ответить
Субота, 28 листопада 2020 16:49

https://gazeta.ua/news/sport Спорт Марадону можуть викопати з могили. Так мудаку і наркоману і треба!
показать весь комментарий
28.11.2020 17:08 Ответить
Воистину ты дегенерат
показать весь комментарий
28.11.2020 17:48 Ответить
Десь одночасно з Марадоною помер Петро Князевич, художній керівник ансамблю "Гуцулія". Це один з найсильніших диригентів-народників за всю історію України.
Але укрАінцы оплакували Марадону.
показать весь комментарий
28.11.2020 17:10 Ответить
у нас традиция восхвалять гавно и распущенность , бездарность и бесполезность! Мы даже голосуем за наркоманов....
показать весь комментарий
28.11.2020 19:35 Ответить
Та что там етого торчка с божьей рукой оплакивать?
показать весь комментарий
28.11.2020 17:38 Ответить
Да уж, ну и дичь. Помереть спокойно не дадут человеку. Виноватых ищут. А вообще правильно говорят, нехрен было бухать и нюхать. Лобановский такого бы не одобрил.
показать весь комментарий
28.11.2020 18:33 Ответить
Ну всё "верно"... Умер конченый наркоман, а "виновата" санитарка, которая не разбудила...
показать весь комментарий
28.11.2020 20:22 Ответить
 
 