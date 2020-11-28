Смерть Марадоны расследует прокуратура

Прокуратура Аргентина проверяет, не виновны ли врачи в смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности, у следователей возникло подозрение относительно медсестры Хиселы. Женщина должна была разбудить Марадону и дать одно из прописанных лекарств, однако так этого и не сделала.

Медсестра дождалась появления психолога и психиатра, которые посещали бывшего футболиста в 11 утра, и только после этого зашла в комнату к своему подопечному.

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Так, в отчете прокуратуры говорится, что в течение 12 часов Диего Марадона находился без присмотра медицинского персонала, который должен был следить за состоянием бывшего футболиста.

Адвокат Марадоны Матиас Морли также заявил, что скорая помощь ехала к дому мужчины более получаса. Он добавил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений в халатности медиков.

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В то же время бывший врач Диего Марадоны Альфредо Каси выразил мнение, что его пациента слишком рано выписали из больницы после операции, которую он перенес 3 ноября.

Напомним, аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца. После известия о его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур.