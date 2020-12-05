Разумков подписал законы о поддержке предпринимателей на время карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал ряд законов для помощи предпринимателям во время действия карантина, которые предусматривают обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц и отдельных групп предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Как следует из сообщения, речь идет о законах:

"О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2" (законопроект №4429)

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2" (законопроект №4430)

"О внесении изменений в статью 28 Закона Украины"О Государственном бюджете Украины на 2020 год"" (законопроект №4431).

"Так, благодаря этим законодательным инициативам застрахованные наемные работники, работа которых временно остановлена ​​в результате введения ограничительных мер, получат разовую выплату в размере 8 тысяч гривень. В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить разовую помощь для выплаты своим сотрудникам - до 8 тыс. грн на одного человека (пропорционально сокращенной продолжительности работы), - подчеркивается в сообщении.

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Кроме этого, предприниматели, являющиеся юридическими лицами, также смогут получить компенсацию. Они имеют возможность получить возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 года по май 2021 года.

Кроме этого, законы запрещают взыскания арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. Вместе с тем, на период действия карантинных ограничений и три месяца после них продолжается действие разрешительных документов.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера в ходе пленарного заседания ВР поддержала в целом законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.