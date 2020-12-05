Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Эстонии с субботы, 5 декабря, ужесточили карантин из-за пандемии коронавируса. Магазины могут заполняться лишь на половину, а общепиты без сидячих мест должны закрываться до 22:00.
Торговые залы магазинов и предприятий сферы услуг могут заполняться только на половину от общей вместимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Общепиты, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, не должны работать с 22:00 до 6:00, тогда как раньше ограничения действовали с полуночи. Также в подобных заведениях не может присутствовать одновременно больше 250 человек.
Для кинотеатров, театров и концертных залов условия работы не меняются, вводится только ограничение на завершение работы до 22:00. При этом, залы с сидячими местами могут работать и после 22:00.
На открытом воздухе могут проводиться мероприятия с количеством участников до 500 человек, если они не занимают более половины территории, на которой происходит событие.
По данным эстонских СМИ, за пятницу в Эстонии зафиксировали 561 новый случай заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост в стране за все время пандемии.
Пожалуйста, подождите...
А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
в Эстонии кинотеатры, торговые залы не закрывают, а синагога в Украине сейчас все перекроет, а потом будет удивляться народному восстанию и гильотине на Майдане..
Каждый месяц 15 -- 17 миллиардов! евриков отстёгивается на содержание простоя культурно-массовых деятелей искусства.
...здоровье дороже богатства страны...
и сколько из этих денег - украдено этими зелеными холуями?!.
вы считаете, что эти мероприятия - спасут от вирусов? шлюшко анонсировал работу гостиниц и горнолыжных курортов, зеленые холуи хотят на курорты, а народу - поднятие тарифов в неск раз..
пусть зеленые холуи - беспокоятся, потому что народ вот вот сорвется с цепи ..
-- теперь своими: Шо перестали ощущать украинцы с 1991 года? -- Власть-то ваша....
...я до 1996 дотерпел -- с 1959...*)
... а то -- я когда в люди выхожу -- бачу, народ на меня пялится с завидным интересом...
Я сперва воспрял, а потом охлял -- то они на мою крутую двухклаппанную маску зекают, а не на меня!
Поизносились уже все -- всё какое-то мятое, стиранное, блеклое на мордах -- лишь бы в магазин пустили... -- пора пипл в чувство приводить! *)
Anton_Gricunov@AGricunov 17 окт.
Такое ощущение, что чтобы люди перестали шастать толпами по улицам и магазинам без масок, нужно запустить дезу про взрыв АЭС, они иначе не понимают.
.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))