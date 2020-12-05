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Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19

В Эстонии с субботы, 5 декабря, ужесточили карантин из-за пандемии коронавируса. Магазины могут заполняться лишь на половину, а общепиты без сидячих мест должны закрываться до 22:00.

Торговые залы магазинов и предприятий сферы услуг могут заполняться только на половину от общей вместимости, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Общепиты, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых нет стационарных сидячих мест, не должны работать с 22:00 до 6:00, тогда как раньше ограничения действовали с полуночи. Также в подобных заведениях не может присутствовать одновременно больше 250 человек.

Для кинотеатров, театров и концертных залов условия работы не меняются, вводится только ограничение на завершение работы до 22:00. При этом, залы с сидячими местами могут работать и после 22:00.

На открытом воздухе могут проводиться мероприятия с количеством участников до 500 человек, если они не занимают более половины территории, на которой происходит событие.

По данным эстонских СМИ, за пятницу в Эстонии зафиксировали 561 новый случай заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост в стране за все время пандемии.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
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05.12.2020 19:45
+2
А до смерти четыре шага... (с)

А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
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05.12.2020 19:13
+2
а нашефсё неустанно..прямо с экрана... учит как надо правильно одевать маску!!! ))))))))))))
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175

.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))
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05.12.2020 20:06
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Тільки наші дебіли вже святкують перемогу, підкрутивши статистіку
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05.12.2020 19:12 Ответить
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
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05.12.2020 19:45 Ответить
Так они уже наперед просчитали, сколько надо зараженных и выздоровевших до конца года. Зачем им эти предновогодние заморочки с карантином.
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05.12.2020 19:50 Ответить
А до смерти четыре шага... (с)

А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
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05.12.2020 19:13 Ответить
не подавайте дурной пример синагоге, которая захватила власть в Украине..
в Эстонии кинотеатры, торговые залы не закрывают, а синагога в Украине сейчас все перекроет, а потом будет удивляться народному восстанию и гильотине на Майдане..
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05.12.2020 19:14 Ответить
У нас давно все общественно-скопленческие организации закрыты + театры и туристические телодвижения...
Каждый месяц 15 -- 17 миллиардов! евриков отстёгивается на содержание простоя культурно-массовых деятелей искусства.
...здоровье дороже богатства страны...
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05.12.2020 19:50 Ответить
отстегивают миллиарды не зеленые слуги, а налогоплательщики Украины..
и сколько из этих денег - украдено этими зелеными холуями?!.
вы считаете, что эти мероприятия - спасут от вирусов? шлюшко анонсировал работу гостиниц и горнолыжных курортов, зеленые холуи хотят на курорты, а народу - поднятие тарифов в неск раз..
пусть зеленые холуи - беспокоятся, потому что народ вот вот сорвется с цепи ..
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05.12.2020 19:59 Ответить
Причём здесь Зел... -- тьфу! -- немцы? *) -- я ж про них...
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05.12.2020 20:15 Ответить
Bandera Rosa В Німеччини 4 трильйони доларів ввп,в України жалюгідні 130 мільярдів доларів.
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05.12.2020 20:01 Ответить
Скажу не своими словами: К 1952 году, западные немцы перестали ощущать последствия второй мировой войны. (Первую они тоже проиграли)

-- теперь своими: Шо перестали ощущать украинцы с 1991 года? -- Власть-то ваша....
...я до 1996 дотерпел -- с 1959...*)
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05.12.2020 20:13 Ответить
Повідом Шмигалю про бюджет України в 130 мільярдів доларів. він тебе відразу міністром фінансів призначить... Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928 Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928 Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928
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05.12.2020 20:37 Ответить
А у нас еще рано, у Квартала концерт и ёлки.
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05.12.2020 19:22 Ответить
Не елки, а йолки !
Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 4123
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05.12.2020 20:38 Ответить
В Бундесе карантин продлили до 10 января. Мало того -- всякие платочки и тряпочки отменяются -- только маски 2 класса защиты, как минимум!
... а то -- я когда в люди выхожу -- бачу, народ на меня пялится с завидным интересом...

Я сперва воспрял, а потом охлял -- то они на мою крутую двухклаппанную маску зекают, а не на меня!

Поизносились уже все -- всё какое-то мятое, стиранное, блеклое на мордах -- лишь бы в магазин пустили... -- пора пипл в чувство приводить! *)
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05.12.2020 19:37 Ответить
З якої "башні" тобі таку методичку закинули?
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05.12.2020 19:44 Ответить
Сперва обзовись -- кто ты и откель спрашиваешь?
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05.12.2020 19:53 Ответить
Цпзд. Криза жанру. Воно навіть рідною писати не взмозі.
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05.12.2020 19:59 Ответить
Анонимным онанистам -- тіки так! *)
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05.12.2020 20:01 Ответить
роза, нацепи на себя акваланг и сиди дома.. нахрен ты шляешься, заразу разносишь..
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05.12.2020 20:01 Ответить


Anton_Gricunov@AGricunov 17 окт.

Такое ощущение, что чтобы люди перестали шастать толпами по улицам и магазинам без масок, нужно запустить дезу про взрыв АЭС, они иначе не понимают.
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05.12.2020 22:00 Ответить
Сегодня последний швед повесил замок на воротах Стокгольмского вокзала.
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05.12.2020 19:41 Ответить
это у них называется ужесточение карантина - почитайте внимательно ,шо и кому запрещено - у сравните у нас - сволочи у нас страной руководят - уничтожают сознательно средний класс и тех кто сам создавал себе работу
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05.12.2020 19:49 Ответить
а нашефсё неустанно..прямо с экрана... учит как надо правильно одевать маску!!! ))))))))))))
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175

.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))
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05.12.2020 20:06 Ответить
Правильно ему такую маску надеть...
Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 9452
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05.12.2020 21:01 Ответить
бл. узнал новость из цензора. побывали сегодня в трех магазинах , народу тьма , правда все в масках возле касс соблюдают дистанцию в 2 метра но дальше толпятся . все таки скоро рождество . на певческом поле , рождественские мероприятия начались , для детей .народу тоже много . а больных все больше ((((
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05.12.2020 22:10 Ответить
 
 