Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19

В Естонії з суботи, 5 грудня, посилили карантин через пандемію коронавірусу. Магазини можуть заповнюватися лише на половину, а заклади громадського харчування без сидячих місць мають зачинятися до 22:00.

Торгові зали магазинів і підприємств сфери послуг можуть заповнюватися тільки на половину від загальної місткості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заклади громадського харчування, розважальні заклади та місця проведення публічних заходів, в яких немає стаціонарних сидячих місць, мусять не працювати з 22:00 до 6:00, тоді як раніше обмеження діяли з півночі. Також в подібних закладах не може бути одночасно більше 250 людей.

Для кінотеатрів, театрів і концертних залів умови роботи не міняються, вводиться тільки обмеження на завершення роботи до 22:00. При цьому, зали з сидячими місцями можуть працювати і після 22:00.

На відкритому повітрі можуть відбуватися заходи з кількістю учасників до 500 осіб, якщо вони не займають більше половини території, на якій відбувається подія.

Зазначимо, що за п'ятницю в Естонії зафіксували 561 новий випадок зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст в країні за весь час пандемії.

Нагадаємо, ще в листопаді в Естонії почали діяти нові обмеження для громадських закладів і місць. Тоді посилення теж було пов'язано з рекордними показниками захворюваності COVID-19.

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