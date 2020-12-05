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Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19

В Естонії з суботи, 5 грудня, посилили карантин через пандемію коронавірусу. Магазини можуть заповнюватися лише на половину, а заклади громадського харчування без сидячих місць мають зачинятися до 22:00.

Торгові зали магазинів і підприємств сфери послуг можуть заповнюватися тільки на половину від загальної місткості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Заклади громадського харчування, розважальні заклади та місця проведення публічних заходів, в яких немає стаціонарних сидячих місць, мусять не працювати з 22:00 до 6:00, тоді як раніше обмеження діяли з півночі. Також в подібних закладах не може бути одночасно більше 250 людей.

Для кінотеатрів, театрів і концертних залів умови роботи не міняються, вводиться тільки обмеження на завершення роботи до 22:00. При цьому, зали з сидячими місцями можуть працювати і після 22:00.

На відкритому повітрі можуть відбуватися заходи з кількістю учасників до 500 осіб, якщо вони не займають більше половини території, на якій відбувається подія.

Зазначимо, що за п'ятницю в Естонії зафіксували 561 новий випадок зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст в країні за весь час пандемії.

Нагадаємо, ще в листопаді в Естонії почали діяти нові обмеження для громадських закладів і місць. Тоді посилення теж було пов'язано з рекордними показниками захворюваності COVID-19.

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Топ коментарі
+3
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
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05.12.2020 19:45
+2
А до смерти четыре шага... (с)

А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
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05.12.2020 19:13
+2
а нашефсё неустанно..прямо с экрана... учит как надо правильно одевать маску!!! ))))))))))))
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175

.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))
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05.12.2020 20:06
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Тільки наші дебіли вже святкують перемогу, підкрутивши статистіку
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05.12.2020 19:12 Відповісти
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 4777
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05.12.2020 19:45 Відповісти
Так они уже наперед просчитали, сколько надо зараженных и выздоровевших до конца года. Зачем им эти предновогодние заморочки с карантином.
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05.12.2020 19:50 Відповісти
А до смерти четыре шага... (с)

А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
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05.12.2020 19:13 Відповісти
не подавайте дурной пример синагоге, которая захватила власть в Украине..
в Эстонии кинотеатры, торговые залы не закрывают, а синагога в Украине сейчас все перекроет, а потом будет удивляться народному восстанию и гильотине на Майдане..
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05.12.2020 19:14 Відповісти
У нас давно все общественно-скопленческие организации закрыты + театры и туристические телодвижения...
Каждый месяц 15 -- 17 миллиардов! евриков отстёгивается на содержание простоя культурно-массовых деятелей искусства.
...здоровье дороже богатства страны...
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05.12.2020 19:50 Відповісти
отстегивают миллиарды не зеленые слуги, а налогоплательщики Украины..
и сколько из этих денег - украдено этими зелеными холуями?!.
вы считаете, что эти мероприятия - спасут от вирусов? шлюшко анонсировал работу гостиниц и горнолыжных курортов, зеленые холуи хотят на курорты, а народу - поднятие тарифов в неск раз..
пусть зеленые холуи - беспокоятся, потому что народ вот вот сорвется с цепи ..
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05.12.2020 19:59 Відповісти
Причём здесь Зел... -- тьфу! -- немцы? *) -- я ж про них...
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05.12.2020 20:15 Відповісти
Bandera Rosa В Німеччини 4 трильйони доларів ввп,в України жалюгідні 130 мільярдів доларів.
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05.12.2020 20:01 Відповісти
Скажу не своими словами: К 1952 году, западные немцы перестали ощущать последствия второй мировой войны. (Первую они тоже проиграли)

-- теперь своими: Шо перестали ощущать украинцы с 1991 года? -- Власть-то ваша....
...я до 1996 дотерпел -- с 1959...*)
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05.12.2020 20:13 Відповісти
Повідом Шмигалю про бюджет України в 130 мільярдів доларів. він тебе відразу міністром фінансів призначить... Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928 Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928 Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 7928
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05.12.2020 20:37 Відповісти
А у нас еще рано, у Квартала концерт и ёлки.
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05.12.2020 19:22 Відповісти
Не елки, а йолки !
Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 4123
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05.12.2020 20:38 Відповісти
В Бундесе карантин продлили до 10 января. Мало того -- всякие платочки и тряпочки отменяются -- только маски 2 класса защиты, как минимум!
... а то -- я когда в люди выхожу -- бачу, народ на меня пялится с завидным интересом...

Я сперва воспрял, а потом охлял -- то они на мою крутую двухклаппанную маску зекают, а не на меня!

Поизносились уже все -- всё какое-то мятое, стиранное, блеклое на мордах -- лишь бы в магазин пустили... -- пора пипл в чувство приводить! *)
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05.12.2020 19:37 Відповісти
З якої "башні" тобі таку методичку закинули?
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05.12.2020 19:44 Відповісти
Сперва обзовись -- кто ты и откель спрашиваешь?
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Цпзд. Криза жанру. Воно навіть рідною писати не взмозі.
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05.12.2020 19:59 Відповісти
Анонимным онанистам -- тіки так! *)
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05.12.2020 20:01 Відповісти
роза, нацепи на себя акваланг и сиди дома.. нахрен ты шляешься, заразу разносишь..
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05.12.2020 20:01 Відповісти


Anton_Gricunov@AGricunov 17 окт.

Такое ощущение, что чтобы люди перестали шастать толпами по улицам и магазинам без масок, нужно запустить дезу про взрыв АЭС, они иначе не понимают.
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05.12.2020 22:00 Відповісти
Сегодня последний швед повесил замок на воротах Стокгольмского вокзала.
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05.12.2020 19:41 Відповісти
это у них называется ужесточение карантина - почитайте внимательно ,шо и кому запрещено - у сравните у нас - сволочи у нас страной руководят - уничтожают сознательно средний класс и тех кто сам создавал себе работу
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05.12.2020 19:49 Відповісти
а нашефсё неустанно..прямо с экрана... учит как надо правильно одевать маску!!! ))))))))))))
Власти Эстонии усиливают карантин из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 8175

.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))
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05.12.2020 20:06 Відповісти
Правильно ему такую маску надеть...
Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19 - Цензор.НЕТ 9452
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05.12.2020 21:01 Відповісти
бл. узнал новость из цензора. побывали сегодня в трех магазинах , народу тьма , правда все в масках возле касс соблюдают дистанцию в 2 метра но дальше толпятся . все таки скоро рождество . на певческом поле , рождественские мероприятия начались , для детей .народу тоже много . а больных все больше ((((
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05.12.2020 22:10 Відповісти
 
 