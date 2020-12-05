Влада Естонії підсилює карантин через COVID-19
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В Естонії з суботи, 5 грудня, посилили карантин через пандемію коронавірусу. Магазини можуть заповнюватися лише на половину, а заклади громадського харчування без сидячих місць мають зачинятися до 22:00.
Торгові зали магазинів і підприємств сфери послуг можуть заповнюватися тільки на половину від загальної місткості, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Заклади громадського харчування, розважальні заклади та місця проведення публічних заходів, в яких немає стаціонарних сидячих місць, мусять не працювати з 22:00 до 6:00, тоді як раніше обмеження діяли з півночі. Також в подібних закладах не може бути одночасно більше 250 людей.
Для кінотеатрів, театрів і концертних залів умови роботи не міняються, вводиться тільки обмеження на завершення роботи до 22:00. При цьому, зали з сидячими місцями можуть працювати і після 22:00.
На відкритому повітрі можуть відбуватися заходи з кількістю учасників до 500 осіб, якщо вони не займають більше половини території, на якій відбувається подія.
Зазначимо, що за п'ятницю в Естонії зафіксували 561 новий випадок зараження коронавірусом. Це найбільший добовий приріст в країні за весь час пандемії.
Нагадаємо, ще в листопаді в Естонії почали діяти нові обмеження для громадських закладів і місць. Тоді посилення теж було пов'язано з рекордними показниками захворюваності COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
А от Эстонии до Германии -- рукой подать!
...пора обратно в Украину сваливать... -- ...Воля, Спокій, Новий Рік... *)
в Эстонии кинотеатры, торговые залы не закрывают, а синагога в Украине сейчас все перекроет, а потом будет удивляться народному восстанию и гильотине на Майдане..
Каждый месяц 15 -- 17 миллиардов! евриков отстёгивается на содержание простоя культурно-массовых деятелей искусства.
...здоровье дороже богатства страны...
и сколько из этих денег - украдено этими зелеными холуями?!.
вы считаете, что эти мероприятия - спасут от вирусов? шлюшко анонсировал работу гостиниц и горнолыжных курортов, зеленые холуи хотят на курорты, а народу - поднятие тарифов в неск раз..
пусть зеленые холуи - беспокоятся, потому что народ вот вот сорвется с цепи ..
-- теперь своими: Шо перестали ощущать украинцы с 1991 года? -- Власть-то ваша....
...я до 1996 дотерпел -- с 1959...*)
... а то -- я когда в люди выхожу -- бачу, народ на меня пялится с завидным интересом...
Я сперва воспрял, а потом охлял -- то они на мою крутую двухклаппанную маску зекают, а не на меня!
Поизносились уже все -- всё какое-то мятое, стиранное, блеклое на мордах -- лишь бы в магазин пустили... -- пора пипл в чувство приводить! *)
Anton_Gricunov@AGricunov 17 окт.
Такое ощущение, что чтобы люди перестали шастать толпами по улицам и магазинам без масок, нужно запустить дезу про взрыв АЭС, они иначе не понимают.
.не на подбородке, не на лбу...и лапами на трогать шары (чем потом ***** в глаз заглядать? )))