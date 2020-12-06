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Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО

Вчера, 5 декабря, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы. 

При этом уточняется, что иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М. Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях.

Во время мероприятий по контролю пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. "Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - подытожили в Госпогранслужбе.

Отметим, что пограничники фамилии российского музыканта не называют, однако из обнародованных данных следует, что речь идет о музыканте группы "Звуки Му" Петре Мамонове. 

Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года 01
Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года 02
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ведущая новостей российского телеканала "РБК" получила трехлетний запрет на въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+40
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана. Ждут Чубайса. У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова.
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06.12.2020 12:01
+34
Та що ж ви сюди лізете...
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06.12.2020 11:59
+22
Це добре. Якби ще так вчиняли щодо всіх росіян, бо чомусь до "зірок" серіалу "Скоти" це не застосовують... Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 2878
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06.12.2020 12:01
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А как там интересно с концертами Басты который воспевал Гиви и МоторЫло? Отменили уже или все еще собирается?
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06.12.2020 15:09 Ответить
Мы как-то переживем без Мамонова, этого зубастого таланта. Русня все думает, что это шутки какие-то, оккупировать Крым.
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06.12.2020 15:17 Ответить
Люкс!!!
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06.12.2020 15:45 Ответить
Треба не вибірково, а всіх гнид проштамповувати та відправляти за поребрик! Слава нашим погранцям!
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06.12.2020 16:13 Ответить
"освічений культурний москаль" типу грєбєнщікова чи мамонова не любить російський авторитаризм. Але Україна для нього все одно "окраіна", місце де нема власної культури і навіть само-дисципліни розмовляти "правільним язиком", вживають мовляв якийсь суржик. Тому ці тіпухи "несуть свою культуру хуторянам". Те що Котляревський написав "Енеїду" ще коли Пушкін був немовлям до них не доходить. От мамонов норвезьку мову вивчив, а української не розуміє. В той час як фінальна 6-та серія Vikings від History Channel половину часу показує норвезьких вікінгів в Каттегаті, а половину - руських вікінгів в Києві.
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06.12.2020 17:04 Ответить
інтересно- а на фото він із сірниками у очах, чи ні ? Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 5351
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06.12.2020 17:39 Ответить
На сколько тупы россияне, ехать в Украину и радостно рассказывать пограничникам как летал в оккупированный Крым, ну не долбойобы
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06.12.2020 18:37 Ответить
Все відбувається значно простіше .
Прикордонник : Заборона в'їзду на 3 роки , бо ви 3 рази відвідували Крим . У 2005 / 2007 і 2009 роках .
Москаль : Нєт , нєт . Только раз . В 2015том .😁😁😁
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06.12.2020 18:49 Ответить
Фільм "Остров" з Мамоновим заставляє задуматись....
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07.12.2020 08:41 Ответить
Коли вже Україна запровадить жорсткий візовий режим з цією наволоччю . Навіщо їх взагалі впускати в нашу країну . Своя вата смердить так , що дихати нема чим . Ще нам москалів не вистарчало . Нехай їдуть в Алєнєгорск , Кастраму , Челябінск . Наплодили суки дібілів , а ти їм відмови штампуй на 3 роки , геям колорадським .
Нема слів . Самі мати .
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06.12.2020 18:43 Ответить
Кацапів потрібно перш за все ізолювати та чмонити в самій Україні. Я роблю це постійно з садистською насолодою вживаючи в побуті такі слова яких немає зовсім в кацапському суржику. Це доводить їх до сказу. Особливо місцевих тупих киян. Мій "текст" вони розуміють приблизно на 15-20% це рівень собаки.
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06.12.2020 18:51 Ответить
Не пойму , какого х... они сюда лезут?
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06.12.2020 21:07 Ответить
В Украине так алкаши выглядят. А на кацапии это рок-музыканты.
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06.12.2020 21:38 Ответить
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