Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта Мамонова, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года. ВИДЕО

Вчера, 5 декабря, в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров авиарейса из Турции пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" остановили двух граждан РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

При этом уточняется, что иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на территорию временно оккупированного Крыма.

Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы "Звуки Му", актер и радиоведущий - гражданин М. Он, вместе с гражданкой РФ, направлялся в Украину якобы в личных целях.

Во время мероприятий по контролю пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. "Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ выбыли назад обратным авиарейсом", - подытожили в Госпогранслужбе.

Отметим, что пограничники фамилии российского музыканта не называют, однако из обнародованных данных следует, что речь идет о музыканте группы "Звуки Му" Петре Мамонове.





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