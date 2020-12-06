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Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль

Правительство совместно с местными властями работает над перечнем предполагаемых карантинных ограничений. Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - написал Шмыгаль.

Однако, как предполагает премьер, с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе. 

Шмыгаль напомнил, что в пятницу Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.

"Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - отмечает он.

В частности, по данным Шмыгаля, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:

▪️ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%

▪️ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%

▪️ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), подытожил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Это понятно. У квартала 95 новогодние корпоративы на носу...
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06.12.2020 14:26
+10
Извините,что не по теме. В Кишиневе очень большой митинг,на котором требуют отставку додона,правительства додона и объявления досрочных выборов! И второе,-вчера таможенниками и сотрудниками SIS-а была пресечена попытка ввоза в Молдову большой партии анаболиков,на сумму 300 000 евро. Только что прочитал в наших СМИ,что за рулем бусика был А. Негуца -соССиалист,посол Молдовы в рфии. Офигеть...
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06.12.2020 14:28
+10
для вовки-шмаркли и Ко главное - чтобы пред/новогодние корпоративы квартала95 состоялись..
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
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06.12.2020 14:28
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"... Отличная логика тех, кто "планирует локдаун" (!!!) в январе. Закрыть дома всех кто заразится на праздничных мероприятиях дома, чтобы те кто не ходил, заболели то же ! Интересно, какое диверсионное училище заканчивал Зеленский ? ... "
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06.12.2020 14:22 Ответить
Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2394
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06.12.2020 14:26 Ответить
Точь в точь ! Свидетели ЛохДауна !
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06.12.2020 14:29 Ответить
И съездить к кАломойскому в буковель
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06.12.2020 17:27 Ответить
Минора называется
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06.12.2020 14:27 Ответить
для вовки-шмаркли и Ко главное - чтобы пред/новогодние корпоративы квартала95 состоялись..
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
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06.12.2020 14:28 Ответить
Давайте не раніше 24-го, бо 24-го у Квартала концерт
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06.12.2020 14:26 Ответить
Сказали "А", кажіть і "Б": І Буковель Бєні теж.
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06.12.2020 17:21 Ответить
Это понятно. У квартала 95 новогодние корпоративы на носу...
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06.12.2020 14:26 Ответить
Кто ана такая эта Шмыгаль ? И чего ана хочет ?
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06.12.2020 14:28 Ответить
Извините,что не по теме. В Кишиневе очень большой митинг,на котором требуют отставку додона,правительства додона и объявления досрочных выборов! И второе,-вчера таможенниками и сотрудниками SIS-а была пресечена попытка ввоза в Молдову большой партии анаболиков,на сумму 300 000 евро. Только что прочитал в наших СМИ,что за рулем бусика был А. Негуца -соССиалист,посол Молдовы в рфии. Офигеть...
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06.12.2020 14:28 Ответить
Социалисты они такие...Наш Мороз чего стоил. Дорого. Но желаем вам удачи. Будет сложно и смотрите на нас, чтобы не повторять ту дурь, которую мы натворили.
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06.12.2020 14:32 Ответить
и какую ж дурь вы натворили?
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06.12.2020 15:26 Ответить
Для незрозумівших - ЗЕДУРЬ .
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06.12.2020 15:51 Ответить
Успеть бы вырваться в Оман...
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06.12.2020 14:29 Ответить
Ведь брешет, скотыняка
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06.12.2020 14:33 Ответить
Эта кара кара кара карантин, эта кара кара кара карантин......
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06.12.2020 14:35 Ответить
Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров
Ничего не получится! -- пока Кабмин не переименуют в Офис Кабмина...
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06.12.2020 14:36 Ответить
Зеленский и "консультанты"
Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7701
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06.12.2020 14:38 Ответить
Ще суркісів не вистачає , а так , це і є консультанти зе .
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06.12.2020 15:53 Ответить
У правительства критически денег на хатынки не хватает. Локдаун до декабря 2021.
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06.12.2020 14:41 Ответить
У зе та його племені зебілів тепер у всьому винен 5 елемент . Ну справжня секта - земоніка щось промекає , а зебіли підхватять і теж мекають-бекають .
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06.12.2020 15:58 Ответить
А в декабре никак нельзя-у квартала концерт 22
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06.12.2020 14:52 Ответить
нихера не понимаю, карантин выходного дня дал такие замечательные результаты, что локдаун вводить не нужно в декабре и прийдётся ужесточать в январе.
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06.12.2020 14:53 Ответить
Нихера он не дал.уменьшили количество тестов и делов то,гуляй рванина,квартальные корпоративы в безопасности.
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06.12.2020 16:56 Ответить
Уряду Польщі довелося підняти своїм лікарям зарплати до рівня Німеччини щоб зупинити їх виїзд,крім того почали запрошувати до себе дефіцитний персонал,їх рекрути вже пропонують українцям 200 злотих за годину.
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06.12.2020 14:56 Ответить
200!?не 20?
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06.12.2020 16:57 Ответить
"За 400 тисяч я сам поїду до Польщі працювати": лікар порівняв зарплати українських та польських медиків.Польща запрошує анестезіологів на роботу за 200 злотих на годину, каже Лікар Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів.Про це він сказав 3 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
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06.12.2020 17:48 Ответить
400 тыс. это 300 часов отконячить надо.
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06.12.2020 18:19 Ответить
Карантин придется ужесточать в январе...

Сегодня мрут по 200 человек в день - да и хрен с ними! А вот в январе будет по 200 в день - вот тогда и карантин введем. Странная какая-то логика.
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06.12.2020 14:56 Ответить
Единственное, чем шмыгалята реально будут заниматься, это ломать голову за сколько и как продавать в феврале мудрому нариду остатки после распределения ментам и медикам вакцины.
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06.12.2020 14:58 Ответить
шмыгаль это чума 95 квартала таких как он надо об писять чума сгинь с УКРАИНЫ
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06.12.2020 15:01 Ответить
Е мае счас люди валяются дома.. Врачам на вас по фиг.. А у них все хорошо.. У них.. Понимаете? А у вас только на бумаге..
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06.12.2020 15:02 Ответить
До января корона с гриппом серьезно проредит наши ряды.
Или этого и добиваются?
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06.12.2020 15:14 Ответить
а в феврале чо, голодомор?
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06.12.2020 15:17 Ответить
Короче говоря - как мы их нагнем - так и будет..
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06.12.2020 15:29 Ответить
До вакцинації проти COVID-19 планують залучити приватні клініки,про це заявив головний санлікар країни Ляшко.
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06.12.2020 15:55 Ответить
Ще суркісів не вистачає , а так , це і є консультанти зе .
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06.12.2020 15:59 Ответить
Правильно, куда спешить с ограничениями, главное проконсультироваться с партнерами., а там и вакцина в не вдалике. Раз и дело в шляпе, как елка на площади.
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06.12.2020 16:12 Ответить
Жесткий карантин введут в январе, и до него умрут еще десятки тысяч украинцев. Но раньше вводить нельзя, потому что у 95-го квартала накроются многочисленные и денежные новогодние корпоративы, а деньги для них важнее наших жизней и превыше всего.
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06.12.2020 16:20 Ответить
Бог , дає людям св'ята народження спасителя світу , лукавий ,через своїх "слуг"готовить свої "подарунки" ,як його не допустити Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8002
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06.12.2020 16:22 Ответить
Снижение туристического потока, а также введение локдауна на некоторых территориях индонезийского острова Бали, привели к тому, что там начался массовый голод.

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передало накануне вечером «Громадське».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир оказался на грани климатической катастрофы из-за повышения средней температуры на Земле.

В 2020 году из-за изменения климата произошло сразу несколько масштабных стихийных бедствий:

в Атлантическом океане образовалось 30 мощных штормов, в том числе 13 ураганов, что стало рекордом;

в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовому перемещению населения, подорвав продовольственную безопасность миллионов людей;

из-за жары на севере Сибири столбики термометров в Верхоянске достигли 38 градусов Цельсия 20 июня, что является условно самой высокой из известных температур где-либо к северу от полярного круга.

Чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, добыча нефти, газа и угля должна сокращаться на 6% каждый год.
https://antikor.com.ua/
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06.12.2020 16:58 Ответить
Идет поиск решения, как сделать вично майбутний карантин жестко необязательным...
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06.12.2020 17:59 Ответить
Где эпидемиологи. За весь карантин ни один не выступил. Шмигалю поверить буратиноми надо быть. Где диспут три за три против,что в у беларусов Шарлатаны играют только в одни ворота.
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06.12.2020 18:11 Ответить
Статистика (опублікована) останньої декади свідчить, що кількість щоденно інфікованих вийшла на плато, а швидкість зростання захворюваності пішла в мінус. Якщо така тенденція збережеться ще протягом тижня, то можна робити припущення, що епідемія почала загасати природним шляхом. Жодної заслуги влади в цьому немає. В такому разі протягом наступних трьох тижнів загальна картина буде приблизно така, як посередині літа. Чому влада так наполягає на локдауні, коли в ньому не буде жодного смислу? Чому вона зовсім не розглядає варіанта, що епідемія піде на спад?
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06.12.2020 22:04 Ответить
Бо вже помаленьку такі самі =діячі= говорять про третю хвилю якраз на початку року.
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06.12.2020 23:48 Ответить
Как карантин выходного дня мог повлиять на количество выздоровевших? Нет никакой связи. БРЕД полный!
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07.12.2020 09:21 Ответить
 
 