Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство совместно с местными властями работает над перечнем предполагаемых карантинных ограничений. Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"В декабре усиления ограничительных мер не будет. Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - написал Шмыгаль.
Однако, как предполагает премьер, с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.
Шмыгаль напомнил, что в пятницу Верховная Рада одобрила пакет законопроектов, разработанных правительством по инициативе президента, по поддержке людей и бизнеса в условиях усиленного карантина.
"Сейчас мы совместно с местными властями работаем над перечнем возможных ограничений, для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и предоставили собственное мнение", - отмечает он.
В частности, по данным Шмыгаля, местные власти поддерживают запрет или ограничение деятельности:
▪️ праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%
▪️ музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%
▪️ праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.
В то же время городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания), подытожил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
Ничего не получится! -- пока Кабмин не переименуют в Офис Кабмина...
Сегодня мрут по 200 человек в день - да и хрен с ними! А вот в январе будет по 200 в день - вот тогда и карантин введем. Странная какая-то логика.
Или этого и добиваются?
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