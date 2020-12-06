Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль

Уряд спільно з місцевою владою працює над переліком можливих карантинних обмежень. Повний список обмежень буде представлено на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину вихідного дня нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію і розвантажити медичну систему. Цього тижня тричі кількість тих, хто одужав, перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наша медична система упродовж грудня впорається з нинішнім рівнем навантаження", - написав Шмигаль.

Однак, як припускає прем'єр, з урахуванням динаміки захворюваності запроваджувати жорсткіші карантинні заходи доведеться вже в січні.

Шмигаль нагадав, що в п'ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених урядом з ініціативи президента, за підтримки людей і бізнесу в умовах посиленого карантину.

"Зараз ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього керівники міст і ОДА пройшли опитування і надали власну думку", - зазначає він.

Зокрема, за даними Шмигаля, місцева влада підтримує заборону або обмеження діяльності:

▪️ святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ (100%);

▪️ музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля (95%);

▪️ святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів (90%).

Водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування), підсумував Шмигаль.

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