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Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль

Уряд спільно з місцевою владою працює над переліком можливих карантинних обмежень. Повний список обмежень буде представлено на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"У грудні посилення обмежувальних заходів не буде. Завдяки карантину вихідного дня нам вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію і розвантажити медичну систему. Цього тижня тричі кількість тих, хто одужав, перевищувала кількість нових хворих. Як запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наша медична система упродовж  грудня впорається з нинішнім рівнем навантаження", - написав Шмигаль.

Однак, як припускає прем'єр, з урахуванням динаміки захворюваності запроваджувати жорсткіші карантинні заходи доведеться вже в січні.

Шмигаль нагадав, що в п'ятницю Верховна Рада схвалила пакет законопроєктів, розроблених урядом з ініціативи президента, за підтримки людей і бізнесу в умовах посиленого карантину.

"Зараз ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього керівники міст і ОДА пройшли опитування і надали власну думку", - зазначає він.

Зокрема, за даними Шмигаля, місцева влада підтримує заборону або обмеження діяльності:

▪️ святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ (100%);

▪️ музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля (95%);

▪️ святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів (90%).

Водночас міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (доставка або на винос) та готелів (без зон розваг та харчування), підсумував Шмигаль.

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Топ коментарі
+11
Это понятно. У квартала 95 новогодние корпоративы на носу...
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06.12.2020 14:26
+10
Извините,что не по теме. В Кишиневе очень большой митинг,на котором требуют отставку додона,правительства додона и объявления досрочных выборов! И второе,-вчера таможенниками и сотрудниками SIS-а была пресечена попытка ввоза в Молдову большой партии анаболиков,на сумму 300 000 евро. Только что прочитал в наших СМИ,что за рулем бусика был А. Негуца -соССиалист,посол Молдовы в рфии. Офигеть...
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06.12.2020 14:28
+10
для вовки-шмаркли и Ко главное - чтобы пред/новогодние корпоративы квартала95 состоялись..
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
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06.12.2020 14:28
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"... Отличная логика тех, кто "планирует локдаун" (!!!) в январе. Закрыть дома всех кто заразится на праздничных мероприятиях дома, чтобы те кто не ходил, заболели то же ! Интересно, какое диверсионное училище заканчивал Зеленский ? ... "
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06.12.2020 14:22 Відповісти
Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2394
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06.12.2020 14:26 Відповісти
Точь в точь ! Свидетели ЛохДауна !
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06.12.2020 14:29 Відповісти
И съездить к кАломойскому в буковель
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06.12.2020 17:27 Відповісти
Минора называется
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06.12.2020 14:27 Відповісти
для вовки-шмаркли и Ко главное - чтобы пред/новогодние корпоративы квартала95 состоялись..
а потом, после НГ - в 10+ числах января можно и на отдых, в Оман, сваливать, на самолете патрушева.. и бабло прятать.
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06.12.2020 14:28 Відповісти
Давайте не раніше 24-го, бо 24-го у Квартала концерт
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06.12.2020 14:26 Відповісти
Сказали "А", кажіть і "Б": І Буковель Бєні теж.
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06.12.2020 17:21 Відповісти
Это понятно. У квартала 95 новогодние корпоративы на носу...
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06.12.2020 14:26 Відповісти
Кто ана такая эта Шмыгаль ? И чего ана хочет ?
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06.12.2020 14:28 Відповісти
Извините,что не по теме. В Кишиневе очень большой митинг,на котором требуют отставку додона,правительства додона и объявления досрочных выборов! И второе,-вчера таможенниками и сотрудниками SIS-а была пресечена попытка ввоза в Молдову большой партии анаболиков,на сумму 300 000 евро. Только что прочитал в наших СМИ,что за рулем бусика был А. Негуца -соССиалист,посол Молдовы в рфии. Офигеть...
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06.12.2020 14:28 Відповісти
Социалисты они такие...Наш Мороз чего стоил. Дорого. Но желаем вам удачи. Будет сложно и смотрите на нас, чтобы не повторять ту дурь, которую мы натворили.
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06.12.2020 14:32 Відповісти
и какую ж дурь вы натворили?
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06.12.2020 15:26 Відповісти
Для незрозумівших - ЗЕДУРЬ .
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06.12.2020 15:51 Відповісти
Успеть бы вырваться в Оман...
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06.12.2020 14:29 Відповісти
Ведь брешет, скотыняка
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06.12.2020 14:33 Відповісти
Эта кара кара кара карантин, эта кара кара кара карантин......
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06.12.2020 14:35 Відповісти
Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров
Ничего не получится! -- пока Кабмин не переименуют в Офис Кабмина...
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06.12.2020 14:36 Відповісти
Зеленский и "консультанты"
Карантин придется ужесточать в январе. Идут консультации по списку ограничений, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7701
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06.12.2020 14:38 Відповісти
Ще суркісів не вистачає , а так , це і є консультанти зе .
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06.12.2020 15:53 Відповісти
У правительства критически денег на хатынки не хватает. Локдаун до декабря 2021.
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06.12.2020 14:41 Відповісти
У зе та його племені зебілів тепер у всьому винен 5 елемент . Ну справжня секта - земоніка щось промекає , а зебіли підхватять і теж мекають-бекають .
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06.12.2020 15:58 Відповісти
А в декабре никак нельзя-у квартала концерт 22
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06.12.2020 14:52 Відповісти
нихера не понимаю, карантин выходного дня дал такие замечательные результаты, что локдаун вводить не нужно в декабре и прийдётся ужесточать в январе.
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06.12.2020 14:53 Відповісти
Нихера он не дал.уменьшили количество тестов и делов то,гуляй рванина,квартальные корпоративы в безопасности.
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06.12.2020 16:56 Відповісти
Уряду Польщі довелося підняти своїм лікарям зарплати до рівня Німеччини щоб зупинити їх виїзд,крім того почали запрошувати до себе дефіцитний персонал,їх рекрути вже пропонують українцям 200 злотих за годину.
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06.12.2020 14:56 Відповісти
200!?не 20?
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06.12.2020 16:57 Відповісти
"За 400 тисяч я сам поїду до Польщі працювати": лікар порівняв зарплати українських та польських медиків.Польща запрошує анестезіологів на роботу за 200 злотих на годину, каже Лікар Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів.Про це він сказав 3 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу".
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06.12.2020 17:48 Відповісти
400 тыс. это 300 часов отконячить надо.
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06.12.2020 18:19 Відповісти
Карантин придется ужесточать в январе...

Сегодня мрут по 200 человек в день - да и хрен с ними! А вот в январе будет по 200 в день - вот тогда и карантин введем. Странная какая-то логика.
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06.12.2020 14:56 Відповісти
Единственное, чем шмыгалята реально будут заниматься, это ломать голову за сколько и как продавать в феврале мудрому нариду остатки после распределения ментам и медикам вакцины.
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06.12.2020 14:58 Відповісти
шмыгаль это чума 95 квартала таких как он надо об писять чума сгинь с УКРАИНЫ
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06.12.2020 15:01 Відповісти
Е мае счас люди валяются дома.. Врачам на вас по фиг.. А у них все хорошо.. У них.. Понимаете? А у вас только на бумаге..
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06.12.2020 15:02 Відповісти
До января корона с гриппом серьезно проредит наши ряды.
Или этого и добиваются?
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06.12.2020 15:14 Відповісти
а в феврале чо, голодомор?
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06.12.2020 15:17 Відповісти
Короче говоря - как мы их нагнем - так и будет..
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06.12.2020 15:29 Відповісти
До вакцинації проти COVID-19 планують залучити приватні клініки,про це заявив головний санлікар країни Ляшко.
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06.12.2020 15:55 Відповісти
Ще суркісів не вистачає , а так , це і є консультанти зе .
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06.12.2020 15:59 Відповісти
Правильно, куда спешить с ограничениями, главное проконсультироваться с партнерами., а там и вакцина в не вдалике. Раз и дело в шляпе, как елка на площади.
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06.12.2020 16:12 Відповісти
Жесткий карантин введут в январе, и до него умрут еще десятки тысяч украинцев. Но раньше вводить нельзя, потому что у 95-го квартала накроются многочисленные и денежные новогодние корпоративы, а деньги для них важнее наших жизней и превыше всего.
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06.12.2020 16:20 Відповісти
Бог , дає людям св'ята народження спасителя світу , лукавий ,через своїх "слуг"готовить свої "подарунки" ,як його не допустити Карантин доведеться посилювати в січні. Тривають консультації щодо списку обмежень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8002
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06.12.2020 16:22 Відповісти
Снижение туристического потока, а также введение локдауна на некоторых территориях индонезийского острова Бали, привели к тому, что там начался массовый голод.

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис. От голода может умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время своего выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, передало накануне вечером «Громадське».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир оказался на грани климатической катастрофы из-за повышения средней температуры на Земле.

В 2020 году из-за изменения климата произошло сразу несколько масштабных стихийных бедствий:

в Атлантическом океане образовалось 30 мощных штормов, в том числе 13 ураганов, что стало рекордом;

в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии наводнения привели к массовому перемещению населения, подорвав продовольственную безопасность миллионов людей;

из-за жары на севере Сибири столбики термометров в Верхоянске достигли 38 градусов Цельсия 20 июня, что является условно самой высокой из известных температур где-либо к северу от полярного круга.

Чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, добыча нефти, газа и угля должна сокращаться на 6% каждый год.
https://antikor.com.ua/
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06.12.2020 16:58 Відповісти
Идет поиск решения, как сделать вично майбутний карантин жестко необязательным...
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06.12.2020 17:59 Відповісти
Где эпидемиологи. За весь карантин ни один не выступил. Шмигалю поверить буратиноми надо быть. Где диспут три за три против,что в у беларусов Шарлатаны играют только в одни ворота.
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06.12.2020 18:11 Відповісти
Статистика (опублікована) останньої декади свідчить, що кількість щоденно інфікованих вийшла на плато, а швидкість зростання захворюваності пішла в мінус. Якщо така тенденція збережеться ще протягом тижня, то можна робити припущення, що епідемія почала загасати природним шляхом. Жодної заслуги влади в цьому немає. В такому разі протягом наступних трьох тижнів загальна картина буде приблизно така, як посередині літа. Чому влада так наполягає на локдауні, коли в ньому не буде жодного смислу? Чому вона зовсім не розглядає варіанта, що епідемія піде на спад?
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06.12.2020 22:04 Відповісти
Бо вже помаленьку такі самі =діячі= говорять про третю хвилю якраз на початку року.
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06.12.2020 23:48 Відповісти
Как карантин выходного дня мог повлиять на количество выздоровевших? Нет никакой связи. БРЕД полный!
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07.12.2020 09:21 Відповісти
 
 