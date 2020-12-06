Зафиксировано 60 инцидентов на выборах в Кривом Роге, - Айвазовская

Наблюдателями зафиксировано около 60 инцидентов в ходе повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога.

Об этом председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила во время марафона "День выборов, второй тур, Кривой Рог, 6 декабря", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим, что день выборов в Кривом Роге проходит довольно ровно, тем не менее наши наблюдатели в настоящее время уже зафиксировали 60 инцидентов", - сказала Айвазовская.

По ее словам, наиболее распространено недостаточное материально-техническое обеспечение, и кроме того есть три задокументированных факта недопуска наблюдателей "Опоры" или препятствование их работе, демонстрация избирательного бюллетеня - 9 инцидентов (это 12 участков), фотографирование избирательного бюллетеня - 2 инцидента, противодействие фиксации нарушения, а именно - запрет на проведение видео, фотосъемки наблюдателями - 1 случай, присутствие посторонних лиц - 5 случаев, и среди прочего преобладает нарушение - выдача избирательного бюллетеня одним членом комиссии. Айвазовская напомнила, что за столом должно сидеть два человека и осуществлять взаимоконтроль и проверку личных сведений избирателя.

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