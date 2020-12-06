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Новости Политика Украины
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Зафиксировано 60 инцидентов на выборах в Кривом Роге, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зафиксировано 60 инцидентов на выборах в Кривом Роге, - Айвазовская

Наблюдателями зафиксировано около 60 инцидентов в ходе повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога.

Об этом председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила во время марафона "День выборов, второй тур, Кривой Рог, 6 декабря", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

"Мы видим, что день выборов в Кривом Роге проходит довольно ровно, тем не менее наши наблюдатели в настоящее время уже зафиксировали 60 инцидентов", - сказала Айвазовская.

По ее словам, наиболее распространено недостаточное материально-техническое обеспечение, и кроме того есть три задокументированных факта недопуска наблюдателей "Опоры" или препятствование их работе, демонстрация избирательного бюллетеня - 9 инцидентов (это 12 участков), фотографирование избирательного бюллетеня - 2 инцидента, противодействие фиксации нарушения, а именно - запрет на проведение видео, фотосъемки наблюдателями - 1 случай, присутствие посторонних лиц - 5 случаев, и среди прочего преобладает нарушение - выдача избирательного бюллетеня одним членом комиссии. Айвазовская напомнила, что за столом должно сидеть два человека и осуществлять взаимоконтроль и проверку личных сведений избирателя.

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Автор: Ірина Дашківська
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"...что день выборов в Кривом Роге ..."

Чому не "в Кривом Рогу"?
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06.12.2020 15:57 Ответить
Хто на що і як вчився !!)))
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06.12.2020 16:52 Ответить
Где СН, там обязательно нарушения. Наглые знают, что в том корыте миллионы долларов.
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06.12.2020 19:20 Ответить
 
 