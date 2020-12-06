Lufthansa сократит 20 тыс. зарубежных сотрудников

К концу 2020 года немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек.

Кроме этого Lufthansa также намерена продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек. Об этом пишет Bild am Sonntag.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

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