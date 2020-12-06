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Lufthansa сократит 20 тыс. зарубежных сотрудников

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Lufthansa сократит 20 тыс. зарубежных сотрудников

К концу 2020 года немецкая авиакомпания Lufthansa планирует сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек.

Кроме этого Lufthansa также намерена продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек. Об этом пишет Bild am Sonntag.информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также отмечается, что дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines – в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German airline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тысяч рабочих мест.

Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Я не любитель бесполезных патриотов...
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06.12.2020 17:20
+3
Влучно.)))
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06.12.2020 17:34
+2
еда там- такая себе, зато цены стабильно самые высокие.
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06.12.2020 17:13
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А кому зараз легко...
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06.12.2020 17:00 Ответить
Так на будівництво потоку-2 нехай їх направлять. Там же ж попит страшенний.
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06.12.2020 17:03 Ответить
20К безработных на улицу одним махом..Многие говорят что 2020 был тяжолым, я уверен что совсем нет. Экономика обладает явной инерцией, всю жесть экономического кризиса будем выгребать в 2021 и думаю ещё лет 5 востанавливаца, это при условии что коронавирус не мутирует в что то более смертельное...
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06.12.2020 17:05 Ответить
"востанавливаца" у вас точно не вийде.
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06.12.2020 17:32 Ответить
скажи спасибо ЗЕбилам 73% оза кремлёвских клоунов , абы не Порошенко..ЗЕбилы готовы были и за ***** голосовать
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06.12.2020 18:15 Ответить
Дякую твоїм вчителям, що хоч якомусь правопису тебе навчили. І жаль, що я з тобі подібними за Пороха голосував.
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06.12.2020 18:20 Ответить
Кроме этого Lufthansa также намерена продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек.
Уволить и год кормить тем, чем они нас кормили! -- в потом пожалеть и дать талоны в Тафель...*)
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06.12.2020 17:08 Ответить
еда там- такая себе, зато цены стабильно самые высокие.
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06.12.2020 17:13 Ответить
Дорогущая контора + сотрудники с высокими з.п. + локдаун = "Lufthansa сократит 20 тыс. зарубежных сотрудников"
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06.12.2020 17:08 Ответить
Пох
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06.12.2020 17:12 Ответить
Лётал Аэрофлотом до Войны-- по 8 часов воздухе -- примерно, как от Франкфуркта до Нью Йорка на Люфтганзе... -- ...не скажу за идеологию, а жратва у Аэрофлота! -- Люфтганза отдыхает...
+ шо ещё расстояния между рядами сидений -- приличному крупному деде, типа меня -- парашные Боинги ближе к телу...*)
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06.12.2020 17:14 Ответить
да ты вобще стрёмный типок ватный...любитель северного потока2
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06.12.2020 17:18 Ответить
Я не любитель бесполезных патриотов...
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06.12.2020 17:20 Ответить
Влучно.)))
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06.12.2020 17:34 Ответить
Патриотизм- это данность(в любой стране есть определённый процент). Просто "патриотизм" тоже очень разный. Скорей всего вам не нравится т.н. "пещерный патриотизм" (пережиток середины 20века в Европе). Вот он действительно бесполезный и примитивный, но тоже данность, к сожалению. Нужно наоборот, постепенно сметать границы, таможни, налоги и прочие разъединяющие преграды для народов. Как там про Вавилон. Бог разделил народы дав им разные языки. Так нужно объединяться обратно! И человечество к этому идёт с учётом эволюционной составляющей. Но очень медленно. К примеру, в Украине есть здравый политик(я с ним согласен на 90% по вопросам развития страны). И какой он процент набирает? Мизер.
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06.12.2020 17:43 Ответить
-- от, когда ты, палец свой указательный в кипяток суёшь -- об чём тогда думаешь? -- об личном подвиге, или об народной глупости? *)
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06.12.2020 18:00 Ответить
Кто-то ещё и носки собственные нюхает на предмет свежести...
А я стараюсь не совать конечности куда ненужно- только куда Бог велел))
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06.12.2020 18:06 Ответить
...я ж уролог бывший -- "мне всё едино -- апатиты и навоз" ...*)
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06.12.2020 18:10 Ответить
я понял тебя ватный хитрожоп у тебя только хрюський правильный..
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06.12.2020 18:17 Ответить
Я про Балашова и партию 5.10
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06.12.2020 17:45 Ответить
Петушарий тоже типа либертарианец.... Lufthansa скоротить 20 тис. зарубіжних співробітників - Цензор.НЕТ 5921
Ну вас на нах !
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06.12.2020 21:06 Ответить
Да какой он нах либертарианец! Он если им и был когда-то, то давно продался олигархату.
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06.12.2020 22:00 Ответить
Ну Балашов его так называл - "настоящий либертарианец".
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07.12.2020 05:59 Ответить
Главное чтобы эти 20тыс. не вышли бастовать, а то сразу ковид нападе. Голодняк не вирус. Выживут.
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06.12.2020 17:24 Ответить
главное что не люфтваффе сокращают, как наши... боеспособная часть только в васикове осталась...
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06.12.2020 17:31 Ответить
*Василькове
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06.12.2020 17:32 Ответить
Це квіточки чи вже ягідки...?
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06.12.2020 18:06 Ответить
ЧТОБ ТЫ **** ЗАКРЫЛАСЬ И ОБАНКРОТИЛАСЬ, ПОТОМУ ЧТО ПАНДЕМИИ НЕТ, ЕСТЬ МАКРЕЛЬ, ГРЕБАННАЯ КОТОРАЯ ПОДЧИНЕНА САТАНИСТАМ! ЗАКРЫВАЙСЯ! ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!
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06.12.2020 19:09 Ответить
Из Франкфурта в Канкун и обратно летели - кормили как в ресторане. Из Франкфурта в Киев бригада мужичков борт-проводников, от которых дорогой туалетной водичкой несло, винчик наливали - очень приятное впечатление от компании осталось. А наша мяу из Мадрида в Киев только воду предлагала. Жлобье. По ходу, если Люфтганза начнет экономить, то наши говномяу начнут и за воду деньги брать)))
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06.12.2020 22:14 Ответить
Оце "подарунок" людям. Хоча рішення зрозуміле, виходячи з того, на що перетворили =боротьбу= з вірусом.
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06.12.2020 23:09 Ответить
 
 