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Lufthansa скоротить 20 тис. зарубіжних співробітників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Lufthansa скоротить 20 тис. зарубіжних співробітників

До кінця 2020 року німецька авіакомпанія Lufthansa планує скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб

Крім цього Lufthansa також має намір продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працює 7,5 тис.осіб. Про це пише Bild am Sonntag інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Також зазначається, що дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines - в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавірусу скорочують частоту рейсів, парк та персонал.

За даними газети, German airline, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити в наступному році до 10 тисяч робочих місць.

Видання пише, що, як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.

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Топ коментарі
+6
Я не любитель бесполезных патриотов...
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06.12.2020 17:20
+3
Влучно.)))
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06.12.2020 17:34
+2
еда там- такая себе, зато цены стабильно самые высокие.
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06.12.2020 17:13
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А кому зараз легко...
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06.12.2020 17:00 Відповісти
Так на будівництво потоку-2 нехай їх направлять. Там же ж попит страшенний.
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06.12.2020 17:03 Відповісти
20К безработных на улицу одним махом..Многие говорят что 2020 был тяжолым, я уверен что совсем нет. Экономика обладает явной инерцией, всю жесть экономического кризиса будем выгребать в 2021 и думаю ещё лет 5 востанавливаца, это при условии что коронавирус не мутирует в что то более смертельное...
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06.12.2020 17:05 Відповісти
"востанавливаца" у вас точно не вийде.
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06.12.2020 17:32 Відповісти
скажи спасибо ЗЕбилам 73% оза кремлёвских клоунов , абы не Порошенко..ЗЕбилы готовы были и за ***** голосовать
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06.12.2020 18:15 Відповісти
Дякую твоїм вчителям, що хоч якомусь правопису тебе навчили. І жаль, що я з тобі подібними за Пороха голосував.
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06.12.2020 18:20 Відповісти
Кроме этого Lufthansa также намерена продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тысячи человек.
Уволить и год кормить тем, чем они нас кормили! -- в потом пожалеть и дать талоны в Тафель...*)
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06.12.2020 17:08 Відповісти
еда там- такая себе, зато цены стабильно самые высокие.
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06.12.2020 17:13 Відповісти
Дорогущая контора + сотрудники с высокими з.п. + локдаун = "Lufthansa сократит 20 тыс. зарубежных сотрудников"
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06.12.2020 17:08 Відповісти
Пох
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06.12.2020 17:12 Відповісти
Лётал Аэрофлотом до Войны-- по 8 часов воздухе -- примерно, как от Франкфуркта до Нью Йорка на Люфтганзе... -- ...не скажу за идеологию, а жратва у Аэрофлота! -- Люфтганза отдыхает...
+ шо ещё расстояния между рядами сидений -- приличному крупному деде, типа меня -- парашные Боинги ближе к телу...*)
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06.12.2020 17:14 Відповісти
да ты вобще стрёмный типок ватный...любитель северного потока2
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06.12.2020 17:18 Відповісти
Я не любитель бесполезных патриотов...
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06.12.2020 17:20 Відповісти
Влучно.)))
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06.12.2020 17:34 Відповісти
Патриотизм- это данность(в любой стране есть определённый процент). Просто "патриотизм" тоже очень разный. Скорей всего вам не нравится т.н. "пещерный патриотизм" (пережиток середины 20века в Европе). Вот он действительно бесполезный и примитивный, но тоже данность, к сожалению. Нужно наоборот, постепенно сметать границы, таможни, налоги и прочие разъединяющие преграды для народов. Как там про Вавилон. Бог разделил народы дав им разные языки. Так нужно объединяться обратно! И человечество к этому идёт с учётом эволюционной составляющей. Но очень медленно. К примеру, в Украине есть здравый политик(я с ним согласен на 90% по вопросам развития страны). И какой он процент набирает? Мизер.
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06.12.2020 17:43 Відповісти
-- от, когда ты, палец свой указательный в кипяток суёшь -- об чём тогда думаешь? -- об личном подвиге, или об народной глупости? *)
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06.12.2020 18:00 Відповісти
Кто-то ещё и носки собственные нюхает на предмет свежести...
А я стараюсь не совать конечности куда ненужно- только куда Бог велел))
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06.12.2020 18:06 Відповісти
...я ж уролог бывший -- "мне всё едино -- апатиты и навоз" ...*)
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06.12.2020 18:10 Відповісти
я понял тебя ватный хитрожоп у тебя только хрюський правильный..
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06.12.2020 18:17 Відповісти
Я про Балашова и партию 5.10
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06.12.2020 17:45 Відповісти
Петушарий тоже типа либертарианец.... Lufthansa скоротить 20 тис. зарубіжних співробітників - Цензор.НЕТ 5921
Ну вас на нах !
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06.12.2020 21:06 Відповісти
Да какой он нах либертарианец! Он если им и был когда-то, то давно продался олигархату.
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06.12.2020 22:00 Відповісти
Ну Балашов его так называл - "настоящий либертарианец".
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07.12.2020 05:59 Відповісти
Главное чтобы эти 20тыс. не вышли бастовать, а то сразу ковид нападе. Голодняк не вирус. Выживут.
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06.12.2020 17:24 Відповісти
главное что не люфтваффе сокращают, как наши... боеспособная часть только в васикове осталась...
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06.12.2020 17:31 Відповісти
*Василькове
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06.12.2020 17:32 Відповісти
Це квіточки чи вже ягідки...?
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06.12.2020 18:06 Відповісти
ЧТОБ ТЫ **** ЗАКРЫЛАСЬ И ОБАНКРОТИЛАСЬ, ПОТОМУ ЧТО ПАНДЕМИИ НЕТ, ЕСТЬ МАКРЕЛЬ, ГРЕБАННАЯ КОТОРАЯ ПОДЧИНЕНА САТАНИСТАМ! ЗАКРЫВАЙСЯ! ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!
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06.12.2020 19:09 Відповісти
Из Франкфурта в Канкун и обратно летели - кормили как в ресторане. Из Франкфурта в Киев бригада мужичков борт-проводников, от которых дорогой туалетной водичкой несло, винчик наливали - очень приятное впечатление от компании осталось. А наша мяу из Мадрида в Киев только воду предлагала. Жлобье. По ходу, если Люфтганза начнет экономить, то наши говномяу начнут и за воду деньги брать)))
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06.12.2020 22:14 Відповісти
Оце "подарунок" людям. Хоча рішення зрозуміле, виходячи з того, на що перетворили =боротьбу= з вірусом.
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06.12.2020 23:09 Відповісти
 
 