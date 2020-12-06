Lufthansa скоротить 20 тис. зарубіжних співробітників
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До кінця 2020 року німецька авіакомпанія Lufthansa планує скоротити свій закордонний персонал на 20 тис. осіб
Крім цього Lufthansa також має намір продати свій підрозділ LSG, що займається бортовим харчуванням, в якому працює 7,5 тис.осіб. Про це пише Bild am Sonntag інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Також зазначається, що дочірні компанії Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines - в умовах падіння попиту на польоти через пандемію коронавірусу скорочують частоту рейсів, парк та персонал.
За даними газети, German airline, яка обслуговує переважно внутрішні рейси, може скоротити в наступному році до 10 тисяч робочих місць.
Видання пише, що, як очікується, авіаперевезення вийдуть на рівень, що існував до пандемії, тільки до 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Уволить и год кормить тем, чем они нас кормили! -- в потом пожалеть и дать талоны в Тафель...*)
+ шо ещё расстояния между рядами сидений -- приличному крупному деде, типа меня -- парашные Боинги ближе к телу...*)
А я стараюсь не совать конечности куда ненужно- только куда Бог велел))
Ну вас на нах !