Lufthansa с 7 сентября возобновляет рейс Мюнхен-Киев

Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев. Они будут выполняться в аэропорт Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Avianews, до кризиса частота составляла 14 рейсов в неделю.

Вылеты из Мюнхена планируются в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.

Маршрут Киев-Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов-Мюнхен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания Turkish Airlines возобновила полеты в Харьков

Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines - маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airlines сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.

"Хотя регулярные рейсы выполняются, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Например, Евросоюз запрещает поездки гражданам Украины с целью туризма. Также перелеты в США с пересадкой в аэропортах Шенгенской зоны запрещены большинству иностранцев с американскими визами", - отмечается в сообщении.

Это как пойдет. Даже если откроют, то максимум на месяц.
09.08.2020 22:17 Ответить
ВизАйр уже несколько месяцев летает и пофигу.
Люфтганза - это для сибаритов.
09.08.2020 22:30 Ответить
Это пока. В октябре всех преземлят, думаю.
09.08.2020 22:31 Ответить
100%
Ohne wenn und aber
09.08.2020 23:14 Ответить
Кого везти собираются,если для украинцев въезд в Германию закрыт?
09.08.2020 23:59 Ответить
Ну в Германии можно и из транзитной зоны не выходить и полететь в любую точку мира куда пускают. Например в США (с учетом ограничений).
10.08.2020 00:03 Ответить
 
 