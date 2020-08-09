Lufthansa с 7 сентября возобновляет рейс Мюнхен-Киев
Lufthansa объявила о возобновлении с 7 сентября прямых регулярных пассажирских рейсов из Мюнхена в Киев. Они будут выполняться в аэропорт Борисполь три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Avianews, до кризиса частота составляла 14 рейсов в неделю.
Вылеты из Мюнхена планируются в 12:35 с прилетом в Киев в 15:50. Обратно из Киева самолет будет вылетать в 16:40 с прилетом в Мюнхен в 18:00.
Маршрут Киев-Мюнхен станет вторым для Lufthansa в Украину после снятия запрета на международные полеты. С 16 июня авиакомпания обслуживает линию Киев-Франкфурт. До введения ограничений маршрутная сеть Lufthansa включала также рейс Львов-Мюнхен.
Сейчас полеты в Украину выполняют еще две авиакомпании группы Lufthansa. Swiss обслуживает линию Киев-Цюрих, Austrian Airlines - маршрут Киев-Вена. Как и Lufthansa, Austrian Airlines сейчас не летает по региональным маршрутам в Украину.
"Хотя регулярные рейсы выполняются, пассажирам перед покупкой авиабилетов следует иметь в виду действующие и возможные новые ограничения на полеты. Например, Евросоюз запрещает поездки гражданам Украины с целью туризма. Также перелеты в США с пересадкой в аэропортах Шенгенской зоны запрещены большинству иностранцев с американскими визами", - отмечается в сообщении.
Люфтганза - это для сибаритов.
Ohne wenn und aber