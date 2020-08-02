Компания Turkish Airlines возобновила полеты в Харьков
После перерыва в 4,5 месяца компания Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.
Как стало известно avianews.com, первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места, информирует Цензор.НЕТ.
Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям - утром. Это позволит расширить число возможных стыковок в Стамбуле для рейсов из Харькова и в Харьков.
В июле Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 2 августа авиакомпания также вернется на маршруты Стамбул-Запорожье и Стамбул-Херсон.
Из Харькова Turkish Airlines предлагает стыковки в Стамбуле в курортные города Турции - Даламан, Анталию, Бодрум, Измир и Аланью. Время между рейсами составляет от 1 часа 40 минут до 4,5 часов.
Напомним, в конце июня стало известно, что Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье тогда не планировались.
Через месяц посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере сообщил, что каждый день больше 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.
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