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Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты

Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты

На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на avianews.com.

В авиакомпании Wizz Air, которая анонсировала запуск 17 новых маршрутов между странами, уведомили, что после подписания соглашения об авиаперевозках авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты.

Режим полетов по принципу "открытого неба" между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власти могли допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air в этом году запустит шесть новых маршрутов из Украины в Италию

Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии уведомили Украину, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией.

Ранее сообщалось, что Италия хочет развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет. Это возможно, когда полеты выполняет базирующаяся в Италии авиакомпания, которая нанимает местный персонал.

Ранее такую роль выполнял лоукост Ernest Airlines, однако он приостановил полеты в январе 2020 года. Его маршруты сразу попыталась подхватить SkyUp, однако столкнулся с препятствиями.

В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоукосту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее число до 17.

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Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукостер получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украину.

В результате такой тактики ENAC смог сдержать экспансию в страну украинских авиакомпаний, предоставив преимущество лоу-костам, базирующимся в Италии. После этого необходимость ограничивать авиасообщения между странами исчезла.

Автор: 

Италия (1655) авиасообщение (795) Wizz Air (36)


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Топ комментарии
+11
Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 1204
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25.07.2020 21:44
+8
Нє нє нє! Навибирали то хай тут і живуть в покращеннях! Безвіз то від їх ворога Порошенка!
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25.07.2020 21:38
+5
Киев..

Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 3697
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25.07.2020 21:46
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Правила форума Совет форумчан
А як же "страшнейкаронавірус" і "краснаязона"?))) Цирк на дроті триває))
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25.07.2020 21:26 Ответить
Усі обмеження на польоти між Україною та Італією знято - Цензор.НЕТ 9766
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25.07.2020 21:58 Ответить
Ну зебобики выбрали президентом зебила, пересидели пандемию. Теперь можно и на работу лететь 😆😆😆
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25.07.2020 21:26 Ответить
Нє нє нє! Навибирали то хай тут і живуть в покращеннях! Безвіз то від їх ворога Порошенка!
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25.07.2020 21:38 Ответить
Так а людям в этих самолетах летать можно?
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25.07.2020 21:29 Ответить
заробитчанам можно
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25.07.2020 21:36 Ответить
Я так розумію без найвеличнішого не обійшлося?
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25.07.2020 21:29 Ответить
Та хай їдуть. І в Іспанію теж. Комусь вілли треба терміново перевірить на випадок звіздеца.
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25.07.2020 21:31 Ответить
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные.
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25.07.2020 21:38 Ответить
италия хорошо,но шо там с доставкой шария новой почтой з гышпании?
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25.07.2020 21:42 Ответить
Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 1204
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25.07.2020 21:44 Ответить
Киев..

Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 3697
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25.07.2020 21:46 Ответить
Ви гадаєте це б їх зупинило?
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25.07.2020 21:49 Ответить
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25.07.2020 21:51 Ответить
скайап уже отдал бабло 300 тысяч кинутых?
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25.07.2020 21:50 Ответить
Це отлiчно, бо менi ше троту фарiо на Брентi ловити
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25.07.2020 21:53 Ответить
Карантин и вирус не страшны, если "сильно надо" или "сильно выгодно".
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25.07.2020 21:57 Ответить
дешеві авіабілети в італію - є, однак із-за короновірусного бардака який натворив зелений виродок в Україні, громадян нашої держави не пускають до італії, як і до всіх інших країн ЕС. у тієї ж грузії такої проблеми немає. от що значить вибрати дебіла презедентом!
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25.07.2020 21:59 Ответить
Не кизди.
Грузия закрыта почти полностью, хоть и вируса там нет.
За бугор всего пару рейсов выполняется.
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26.07.2020 07:08 Ответить
Так а что там с обсерацией?
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25.07.2020 22:01 Ответить
Ну раз такое дело выпало---тогда завтра на Палермо. Апельсины там вкусные. Очень красивый город кстати.
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25.07.2020 22:19 Ответить
 
 