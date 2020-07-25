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Новини
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Усі обмеження на польоти між Україною та Італією знято

Усі обмеження на польоти між Україною та Італією знято

Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення, яка повністю лібералізувала ринок між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

В авіакомпанії Wizz Air, яка анонсувала запуск 17 нових маршрутів між країнами, повідомили, що після підписання угоди про авіаперевезення Національна служба цивільної авіації Італії (ENAC) надала права на маршрути.

Режим польотів за принципом "відкритого неба" між Італією й Україною ініціювала ще в 2015 році Державіаслужба України. Він почав діяти в 2016 році. Влада могла допустити на будь-який маршрут будь-яку авіакомпанію.

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Однак 31 січня 2020 року Національна служба цивільної авіації Італії повідомила Україні, що українські авіакомпанії отримали досить багато прав на маршрути. Це стало фактично червоним світлом на видачу нових дозволів на авіалінії, через що Державіаслужба почала відхиляти заявки лоукостера SkyUp, який хотів розширити свою присутність на ринку польотів між Україною та Італією.

Раніше повідомлялося, що Італія хоче розвивати місцевий авіаційний ринок і отримувати податки до місцевого бюджету. Це можливо, коли польоти виконує  авіакомпанія, яка базується в Італії і наймає місцевий персонал.

Раніше таку роль виконував лоукостер Ernest Airlines, однак він призупинив польоти в січні 2020 року. Його маршрути відразу спробувала взяти авіакомпанія SkyUp, однак зіштовхнулася з перешкодами.

У березні 2020 року Національна служба цивільної авіації Італії  видала права на 11 маршрутів із Італії до України ірландському лоукостеру Ryanair, який має бази в країні та наймає місцевий персонал. Пізніше авіакомпанія анонсувала ще шість маршрутів, збільшивши їхню загальну кількість до 17.

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Слідом за відкриттям бази Wizz Air і працевлаштуванням місцевого персоналу в Мілані угорський лоукостер отримав зелене світло від італійської влади на запуск 17 маршрутів до України.

Унаслідок такої тактики Національна служба цивільної авіації Італії змогла стримати експансію в країну українських авіакомпаній, надавши перевагу лоукостерам, що базуються в Італії. Після цього потреба обмежувати авіасполучення між країнами зникла.

Автор: 

Італія (1586) авіасполучення (3081) Wizz Air (278)


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Топ коментарі
+11
Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 1204
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25.07.2020 21:44
+8
Нє нє нє! Навибирали то хай тут і живуть в покращеннях! Безвіз то від їх ворога Порошенка!
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25.07.2020 21:38
+5
Киев..

Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 3697
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25.07.2020 21:46
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А як же "страшнейкаронавірус" і "краснаязона"?))) Цирк на дроті триває))
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25.07.2020 21:26 Відповісти
Усі обмеження на польоти між Україною та Італією знято - Цензор.НЕТ 9766
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25.07.2020 21:58 Відповісти
Ну зебобики выбрали президентом зебила, пересидели пандемию. Теперь можно и на работу лететь 😆😆😆
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25.07.2020 21:26 Відповісти
Нє нє нє! Навибирали то хай тут і живуть в покращеннях! Безвіз то від їх ворога Порошенка!
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25.07.2020 21:38 Відповісти
Так а людям в этих самолетах летать можно?
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25.07.2020 21:29 Відповісти
заробитчанам можно
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25.07.2020 21:36 Відповісти
Я так розумію без найвеличнішого не обійшлося?
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25.07.2020 21:29 Відповісти
Та хай їдуть. І в Іспанію теж. Комусь вілли треба терміново перевірить на випадок звіздеца.
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25.07.2020 21:31 Відповісти
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные.
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25.07.2020 21:38 Відповісти
италия хорошо,но шо там с доставкой шария новой почтой з гышпании?
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25.07.2020 21:42 Відповісти
Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 1204
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25.07.2020 21:44 Відповісти
Киев..

Все ограничения на полеты между Украиной и Италией сняты - Цензор.НЕТ 3697
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25.07.2020 21:46 Відповісти
Ви гадаєте це б їх зупинило?
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25.07.2020 21:49 Відповісти
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25.07.2020 21:51 Відповісти
скайап уже отдал бабло 300 тысяч кинутых?
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25.07.2020 21:50 Відповісти
Це отлiчно, бо менi ше троту фарiо на Брентi ловити
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25.07.2020 21:53 Відповісти
Карантин и вирус не страшны, если "сильно надо" или "сильно выгодно".
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25.07.2020 21:57 Відповісти
дешеві авіабілети в італію - є, однак із-за короновірусного бардака який натворив зелений виродок в Україні, громадян нашої держави не пускають до італії, як і до всіх інших країн ЕС. у тієї ж грузії такої проблеми немає. от що значить вибрати дебіла презедентом!
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25.07.2020 21:59 Відповісти
Не кизди.
Грузия закрыта почти полностью, хоть и вируса там нет.
За бугор всего пару рейсов выполняется.
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26.07.2020 07:08 Відповісти
Так а что там с обсерацией?
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25.07.2020 22:01 Відповісти
Ну раз такое дело выпало---тогда завтра на Палермо. Апельсины там вкусные. Очень красивый город кстати.
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25.07.2020 22:19 Відповісти
 
 