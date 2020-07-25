Усі обмеження на польоти між Україною та Італією знято

Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення, яка повністю лібералізувала ринок між двома країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

В авіакомпанії Wizz Air, яка анонсувала запуск 17 нових маршрутів між країнами, повідомили, що після підписання угоди про авіаперевезення Національна служба цивільної авіації Італії (ENAC) надала права на маршрути.

Режим польотів за принципом "відкритого неба" між Італією й Україною ініціювала ще в 2015 році Державіаслужба України. Він почав діяти в 2016 році. Влада могла допустити на будь-який маршрут будь-яку авіакомпанію.

Читайте також: Лоукостер Wizz Air цьогоріч запустить шість нових маршрутів з України в Італію

Однак 31 січня 2020 року Національна служба цивільної авіації Італії повідомила Україні, що українські авіакомпанії отримали досить багато прав на маршрути. Це стало фактично червоним світлом на видачу нових дозволів на авіалінії, через що Державіаслужба почала відхиляти заявки лоукостера SkyUp, який хотів розширити свою присутність на ринку польотів між Україною та Італією.

Раніше повідомлялося, що Італія хоче розвивати місцевий авіаційний ринок і отримувати податки до місцевого бюджету. Це можливо, коли польоти виконує авіакомпанія, яка базується в Італії і наймає місцевий персонал.

Раніше таку роль виконував лоукостер Ernest Airlines, однак він призупинив польоти в січні 2020 року. Його маршрути відразу спробувала взяти авіакомпанія SkyUp, однак зіштовхнулася з перешкодами.

У березні 2020 року Національна служба цивільної авіації Італії видала права на 11 маршрутів із Італії до України ірландському лоукостеру Ryanair, який має бази в країні та наймає місцевий персонал. Пізніше авіакомпанія анонсувала ще шість маршрутів, збільшивши їхню загальну кількість до 17.

Читайте також: Апеляція у справі Марківа почнеться у вересні, - журналістка

Слідом за відкриттям бази Wizz Air і працевлаштуванням місцевого персоналу в Мілані угорський лоукостер отримав зелене світло від італійської влади на запуск 17 маршрутів до України.

Унаслідок такої тактики Національна служба цивільної авіації Італії змогла стримати експансію в країну українських авіакомпаній, надавши перевагу лоукостерам, що базуються в Італії. Після цього потреба обмежувати авіасполучення між країнами зникла.