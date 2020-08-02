Компанія Turkish Airlines відновила польоти до Харкова

Після перерви в 4,5 місяці компанія Turkish Airlines відновила прямі регулярні рейси зі Стамбула до Харкова.

Як стало відомо avianews.com, перший літак турецького авіаперевізника прибув в Україну з завантаженням 67% і вилетів назад без єдиного вільного місця, інформує Цензор.НЕТ.

Turkish Airlines буде літати до Харкова чотири рази на тиждень за змішаним розкладом. По понеділках і п'ятницях авіакомпанія буде виконувати рейси ввечері, по середах і неділях - вранці. Це дозволить розширити кількість можливих стикувань у Стамбулі для рейсів з Харкова і до Харкова.

У липні Turkish Airlines відновила польоти зі Стамбула до Києва, Львова та Одеси. 2 серпня авіакомпанія також повернеться на маршрути Стамбул-Запоріжжя і Стамбул-Херсон.

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З Харкова Turkish Airlines пропонує стикування в Стамбулі в курортні міста Туреччини - Даламан, Анталію, Бодрум, Ізмір і Аланії. Час між рейсами складає від 1 години 40 хвилин до 4,5 годин.

Нагадаємо, в кінці червня стало відомо, що Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя тоді не планувалися.

Через місяць посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що щодня понад 20 літаків з туристами з України приземляються в Туреччині. Тільки в Анталію за перші два тижні липня прибули понад 30 тис. українців.