Lufthansa із 7 вересня відновлює рейс Мюнхен-Київ

Lufthansa із 7 вересня відновлює рейс Мюнхен-Київ

Авіаперевізник Lufthansa оголосив про відновлення з 7 вересня прямих регулярних пасажирських рейсів із Мюнхена до Києва. Вони виконуватимуться в аеропорт Бориспіль тричі на тиждень (у понеділок, середу та п'ятницю).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Avianews, до кризи частота становила 14 рейсів на тиждень.

Вильоти з Мюнхена плануються о 12:35 із прибуттям до Києва о 15:50. У зворотньому напрямку (з Києва) літак вилітатиме о 16:40 з прибуттям до Мюнхена о 18:00.

Маршрут Київ-Мюнхен стане другим для Lufthansa в Україні після зняття заборони на міжнародні польоти. З 16 червня авіакомпанія обслуговує лінію Київ-Франкфурт. До запровадження обмежень маршрутна мережа Lufthansa включала також рейс Львів-Мюнхен.

Читайте також: Компанія Turkish Airlines відновила польоти до Харкова

Зараз польоти в Україну виконують ще дві авіакомпанії групи Lufthansa. Swiss обслуговує лінію Київ-Цюрих, Austrian Airlines - маршрут Київ-Відень. Як і Lufthansa, Austrian Airlines зараз не літає регіональними маршрутами в Україні.

"Хоча регулярні рейси виконуються, пасажирам перед тим, як купувати авіаквитки, слід враховувати чинні та можливі нові обмеження на польоти. Наприклад, Євросоюз забороняє поїздки громадянам України з метою туризму. Також перельоти в США з пересадкою в аеропортах Шенгенської зони заборонені більшості іноземців з американськими візами", - наголошується в повідомленні.

карантин (18172) Київ (20192) авіасполучення (3099) Lufthansa (109) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Это как пойдет. Даже если откроют, то максимум на месяц.
09.08.2020 22:17 Відповісти
ВизАйр уже несколько месяцев летает и пофигу.
Люфтганза - это для сибаритов.
09.08.2020 22:30 Відповісти
Это пока. В октябре всех преземлят, думаю.
09.08.2020 22:31 Відповісти
100%
Ohne wenn und aber
09.08.2020 23:14 Відповісти
Кого везти собираются,если для украинцев въезд в Германию закрыт?
09.08.2020 23:59 Відповісти
Ну в Германии можно и из транзитной зоны не выходить и полететь в любую точку мира куда пускают. Например в США (с учетом ограничений).
10.08.2020 00:03 Відповісти
 
 