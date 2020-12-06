С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС
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С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности подразделений Операции объединенных сил наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
При этом отмечается, что саперы ГосЧС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.
"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркивают в пресс-центре.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, за минувшие сутки, 5 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.
В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.
В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - сказано в сводке штаба по итогам 5 декабря.
Пожалуйста, подождите...
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
основні звільнення українських земель відбулися добробатами у 2014, коли порошенко ще не встиг взятися за "створення" української армії і артсклади стратегічних *********** ще не були взірвані
Бачив я відео як Насіння Лушпайкін заїхав у райцентр, єдиною ознакою захоплення якого була дирівська ганчірка.
не бачите, я з другом спілкуюсь- не з вами.
Ви на своїх "темах" приберіть павутиння і спілкуйтеся скільки влізе про "Сашу Хрещатика".
З другом вона...)))
менше ляпай - довше втримаєшся
І роблю висновок що ставлення до теме не слід змінювати.
І ти єдиний, кому я щось ще пояснюю. Бо маєш право.
Тобі краще змінити нікнейм.
Бо тебе на форумі чекає така саме доля як відомого Lvbnhq. Як він вже зараз не критикує Зе, але люди пам'ятають його іншого, і роблять висновок.
Доля на форумі...)))
Както странно...
Стрелок
2019
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сентябрь - 14
октябрь - 10
ноябрь - 6
38 воинов
2020
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
12 воинов
с учетом сокрытия боевых потерь во время "зеленого перемирия" количество погибших уменьшилось не в 10 а в три раза
https://ua.news/ua/vsu-otbyly-ataku-boevykov-u-marynky-y-avdeevky/
file:///C:/Users/hlobus/Downloads/Zawitniki_Ukrainy_na_Donbasse_otvetnym_ognem_presekli_derzkie_dejstvija_rossijskih_snajperov-46822887.html
Це тільки тиша в штабі а не на нульовці.
а то мироносца-касконосца пугнут.. а потом что? яйцом выливать??? )))
от еще заики не хватало)) и так... не Цицерон...
А в штабі ООС як завжди тиша..