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С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала суток обстрелов не зафиксировано, - штаб ООС

С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности подразделений Операции объединенных сил наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом отмечается, что саперы ГосЧС разминировали более 3 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 88 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил", - подчеркивают в пресс-центре. 

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, за минувшие сутки, 5 декабря, российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.

В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - сказано в сводке штаба по итогам 5 декабря.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
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06.12.2020 17:22
+9
Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
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06.12.2020 17:24
+8
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
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06.12.2020 17:24
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Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
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06.12.2020 17:22 Ответить
З мови зняли і випередили на дві хвилини (див. комент нижче)
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06.12.2020 17:25 Ответить
На уровне Кремля и Зеленского -- шальных пуль не бывает...
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06.12.2020 17:27 Ответить
Со всех сторон войны нет... -- фонд МО можно в дороги тоже вгатить... -- я первый догадался! *)
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06.12.2020 17:24 Ответить
Молодець. Візьми з тумбочки рошенку.😄🗣️
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06.12.2020 17:38 Ответить
Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
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06.12.2020 17:24 Ответить
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
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06.12.2020 17:24 Ответить
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6883
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06.12.2020 17:27 Ответить
ООС - это конкретная Операция Объединенных сил, с конкретными задачами, правда, на которые все забили. Банана рипаблик. Напоминаю слова Полторака о задачах операции : "Освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины". Никакой такой "Операции" нет. Предлагаю переименовать в "Операция Обосранные памперсы" или как-то так.
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06.12.2020 17:31 Ответить
Не накаркай. Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6200
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06.12.2020 17:37 Ответить
Скільки метрів Української землі звільнив зєлєнський?
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06.12.2020 17:44 Ответить
на всяк випадок нагадую, а то такі як ти часто роблять вигляд, ніби цього не памятають:
основні звільнення українських земель відбулися добробатами у 2014, коли порошенко ще не встиг взятися за "створення" української армії і артсклади стратегічних *********** ще не були взірвані
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06.12.2020 17:56 Ответить
Вася, значить арсенали знищив Порошенко а не ***** з посібниками такими як ти?
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06.12.2020 18:02 Ответить
на танках?
Бачив я відео як Насіння Лушпайкін заїхав у райцентр, єдиною ознакою захоплення якого була дирівська ганчірка.
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06.12.2020 18:06 Ответить
ніскільки.
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06.12.2020 18:01 Ответить
І вже добре.
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06.12.2020 17:36 Ответить
Сашко Крещатик, а як же твоє гасло «Горіть у пеклі, москалі»?
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06.12.2020 18:01 Ответить
це був плагіат
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06.12.2020 18:04 Ответить
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
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06.12.2020 18:12 Ответить
так не ганяйтесь за мною.
не бачите, я з другом спілкуюсь- не з вами.
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06.12.2020 18:14 Ответить
І четвертий день теж гналася...)))
Ви на своїх "темах" приберіть павутиння і спілкуйтеся скільки влізе про "Сашу Хрещатика".
З другом вона...)))
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06.12.2020 18:16 Ответить
тебе ще забули поспитати.
менше ляпай - довше втримаєшся Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6941
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06.12.2020 18:21 Ответить
Яке грізне курча... подякувати не забудь.)))
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06.12.2020 18:23 Ответить
А подумай і згадай, коли саме це я писав і пишу.
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06.12.2020 18:11 Ответить
Писав ти це давно, зараз таке зовсім не бачу.
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06.12.2020 18:29 Ответить
А писав, коли були вбиті чи поранені. Висновки роби сам.
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06.12.2020 18:40 Ответить
Вчора був поранений. Раніше був вбитий.
І роблю висновок що ставлення до теме не слід змінювати.
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06.12.2020 18:53 Ответить
Вчора я був в Хрещатику і здається в бані. Я нічого не змінюю в цій темі.
І ти єдиний, кому я щось ще пояснюю. Бо маєш право.
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06.12.2020 19:00 Ответить
Можеш не пояснювати.
Тобі краще змінити нікнейм.
Бо тебе на форумі чекає така саме доля як відомого Lvbnhq. Як він вже зараз не критикує Зе, але люди пам'ятають його іншого, і роблять висновок.
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06.12.2020 19:14 Ответить
"Доля на форумі"? Ти його з реальним життям не переплутав? Я- точно ні.
Доля на форумі...)))
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06.12.2020 19:18 Ответить
Більше не пояснюватиму. -сенсу не бачу. Бо нема в що.
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06.12.2020 19:19 Ответить
Величайший типа на передовую едет...оркам дана команда не стрелять что бы случайного ценного кадра не замочить...
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06.12.2020 17:44 Ответить
Что-то странное творится,то новостные украинские сайты публикуют что был обстрел наших позиций из системы залпового огня то штаб ООС заявляет что все тихо.
Както странно...
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06.12.2020 17:44 Ответить
Как ни как, а жертв стало в разы, а то и в десятки меньше. Это большой плюс.За нас воевать не кому, а сами мы не готовы. Имеем, что имеем. Предлагайте способы, может кого то и послушают.
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06.12.2020 17:49 Ответить
В какие разы?? В какие десятки раз??
Стрелок
2019
август - 8
сентябрь - 14
октябрь - 10
ноябрь - 6
38 воинов

2020
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
12 воинов

с учетом сокрытия боевых потерь во время "зеленого перемирия" количество погибших уменьшилось не в 10 а в три раза
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06.12.2020 17:54 Ответить
Приведи цифры 18 , 17, 16, 15. Тогда можно сравнить, а так.
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06.12.2020 18:27 Ответить
и туда не входят потери на 0 но от других причин так что с 19 годом нос к носу Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4098
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06.12.2020 18:47 Ответить
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1686
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06.12.2020 17:57 Ответить
Тиша в ООС.
https://ua.news/ua/vsu-otbyly-ataku-boevykov-u-marynky-y-avdeevky/

file:///C:/Users/hlobus/Downloads/Zawitniki_Ukrainy_na_Donbasse_otvetnym_ognem_presekli_derzkie_dejstvija_rossijskih_snajperov-46822887.html

Це тільки тиша в штабі а не на нульовці.
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06.12.2020 17:58 Ответить
ихтамнетов строго предупредили )))) чтоб без глупостей там! )))
а то мироносца-касконосца пугнут.. а потом что? яйцом выливать??? )))
от еще заики не хватало)) и так... не Цицерон...
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06.12.2020 18:00 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234945/utrom_naemniki_rf_obstrelyali_pozitsii_vsu_iz_122mm_artsistem_i_120mm_minometov_vblizi_vodyanogo_poter

А в штабі ООС як завжди тиша..
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06.12.2020 18:05 Ответить
куйловцы знали, что на передок зеля приедет....не дай Бог что случится, так где они еще такого миролюба найдут? сам куйло команду давал.....
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06.12.2020 18:27 Ответить
 
 