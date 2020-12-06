Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС
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Від початку поточної доби, 6 грудня, в смугах відповідальності підрозділів Операції об'єднаних сил спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
При цьому наголошується, що саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.
"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - підкреслюють вупресцентрі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 грудня, у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.
Будь ласка, зачекайте...
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
основні звільнення українських земель відбулися добробатами у 2014, коли порошенко ще не встиг взятися за "створення" української армії і артсклади стратегічних *********** ще не були взірвані
Бачив я відео як Насіння Лушпайкін заїхав у райцентр, єдиною ознакою захоплення якого була дирівська ганчірка.
не бачите, я з другом спілкуюсь- не з вами.
Ви на своїх "темах" приберіть павутиння і спілкуйтеся скільки влізе про "Сашу Хрещатика".
З другом вона...)))
менше ляпай - довше втримаєшся
І роблю висновок що ставлення до теме не слід змінювати.
І ти єдиний, кому я щось ще пояснюю. Бо маєш право.
Тобі краще змінити нікнейм.
Бо тебе на форумі чекає така саме доля як відомого Lvbnhq. Як він вже зараз не критикує Зе, але люди пам'ятають його іншого, і роблять висновок.
Доля на форумі...)))
Както странно...
Стрелок
2019
август - 8
сентябрь - 14
октябрь - 10
ноябрь - 6
38 воинов
2020
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
12 воинов
с учетом сокрытия боевых потерь во время "зеленого перемирия" количество погибших уменьшилось не в 10 а в три раза
https://ua.news/ua/vsu-otbyly-ataku-boevykov-u-marynky-y-avdeevky/
file:///C:/Users/hlobus/Downloads/Zawitniki_Ukrainy_na_Donbasse_otvetnym_ognem_presekli_derzkie_dejstvija_rossijskih_snajperov-46822887.html
Це тільки тиша в штабі а не на нульовці.
а то мироносца-касконосца пугнут.. а потом что? яйцом выливать??? )))
от еще заики не хватало)) и так... не Цицерон...
А в штабі ООС як завжди тиша..