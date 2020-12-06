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Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС

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Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 6 грудня, в смугах відповідальності підрозділів Операції об'єднаних сил спостерігається тиша, порушень домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

При цьому наголошується, що саперами ДСНС розміновано понад 3 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції залишається стабільною та контрольованою підрозділами Об’єднаних сил", - підкреслюють вупресцентрі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 5 грудня, у районах відповідальності наших підрозділів збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців
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Топ коментарі
+11
Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
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06.12.2020 17:22
+9
Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
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06.12.2020 17:24
+8
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
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06.12.2020 17:24
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Не дай бог шальная пуля Зеленского зацепит. Где еще Кремль такого дурачка найдет.
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06.12.2020 17:22 Відповісти
З мови зняли і випередили на дві хвилини (див. комент нижче)
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06.12.2020 17:25 Відповісти
На уровне Кремля и Зеленского -- шальных пуль не бывает...
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06.12.2020 17:27 Відповісти
Со всех сторон войны нет... -- фонд МО можно в дороги тоже вгатить... -- я первый догадался! *)
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06.12.2020 17:24 Відповісти
Молодець. Візьми з тумбочки рошенку.😄🗣️
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06.12.2020 17:38 Відповісти
Ну так сьогодні ж Бубочка їде на фронтлайн... Ось бавовна й отримала наказ від кремлівських кураторів - "ша пацаны, по хохлам сёдня не шмалять"
(щоб VIP-агентуру не зачепити)
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06.12.2020 17:24 Відповісти
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6778
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06.12.2020 17:24 Відповісти
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6883
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06.12.2020 17:27 Відповісти
ООС - это конкретная Операция Объединенных сил, с конкретными задачами, правда, на которые все забили. Банана рипаблик. Напоминаю слова Полторака о задачах операции : "Освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины". Никакой такой "Операции" нет. Предлагаю переименовать в "Операция Обосранные памперсы" или как-то так.
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06.12.2020 17:31 Відповісти
Не накаркай. Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6200
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06.12.2020 17:37 Відповісти
Скільки метрів Української землі звільнив зєлєнський?
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06.12.2020 17:44 Відповісти
на всяк випадок нагадую, а то такі як ти часто роблять вигляд, ніби цього не памятають:
основні звільнення українських земель відбулися добробатами у 2014, коли порошенко ще не встиг взятися за "створення" української армії і артсклади стратегічних *********** ще не були взірвані
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06.12.2020 17:56 Відповісти
Вася, значить арсенали знищив Порошенко а не ***** з посібниками такими як ти?
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06.12.2020 18:02 Відповісти
на танках?
Бачив я відео як Насіння Лушпайкін заїхав у райцентр, єдиною ознакою захоплення якого була дирівська ганчірка.
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06.12.2020 18:06 Відповісти
ніскільки.
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06.12.2020 18:01 Відповісти
І вже добре.
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06.12.2020 17:36 Відповісти
Сашко Крещатик, а як же твоє гасло «Горіть у пеклі, москалі»?
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06.12.2020 18:01 Відповісти
це був плагіат
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06.12.2020 18:04 Відповісти
"Я гналась за вами три дня и три ночи...")))
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06.12.2020 18:12 Відповісти
так не ганяйтесь за мною.
не бачите, я з другом спілкуюсь- не з вами.
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06.12.2020 18:14 Відповісти
І четвертий день теж гналася...)))
Ви на своїх "темах" приберіть павутиння і спілкуйтеся скільки влізе про "Сашу Хрещатика".
З другом вона...)))
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06.12.2020 18:16 Відповісти
тебе ще забули поспитати.
менше ляпай - довше втримаєшся Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6941
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06.12.2020 18:21 Відповісти
Яке грізне курча... подякувати не забудь.)))
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06.12.2020 18:23 Відповісти
А подумай і згадай, коли саме це я писав і пишу.
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06.12.2020 18:11 Відповісти
Писав ти це давно, зараз таке зовсім не бачу.
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06.12.2020 18:29 Відповісти
А писав, коли були вбиті чи поранені. Висновки роби сам.
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06.12.2020 18:40 Відповісти
Вчора був поранений. Раніше був вбитий.
І роблю висновок що ставлення до теме не слід змінювати.
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06.12.2020 18:53 Відповісти
Вчора я був в Хрещатику і здається в бані. Я нічого не змінюю в цій темі.
І ти єдиний, кому я щось ще пояснюю. Бо маєш право.
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06.12.2020 19:00 Відповісти
Можеш не пояснювати.
Тобі краще змінити нікнейм.
Бо тебе на форумі чекає така саме доля як відомого Lvbnhq. Як він вже зараз не критикує Зе, але люди пам'ятають його іншого, і роблять висновок.
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06.12.2020 19:14 Відповісти
"Доля на форумі"? Ти його з реальним життям не переплутав? Я- точно ні.
Доля на форумі...)))
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06.12.2020 19:18 Відповісти
Більше не пояснюватиму. -сенсу не бачу. Бо нема в що.
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06.12.2020 19:19 Відповісти
Величайший типа на передовую едет...оркам дана команда не стрелять что бы случайного ценного кадра не замочить...
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06.12.2020 17:44 Відповісти
Что-то странное творится,то новостные украинские сайты публикуют что был обстрел наших позиций из системы залпового огня то штаб ООС заявляет что все тихо.
Както странно...
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06.12.2020 17:44 Відповісти
Как ни как, а жертв стало в разы, а то и в десятки меньше. Это большой плюс.За нас воевать не кому, а сами мы не готовы. Имеем, что имеем. Предлагайте способы, может кого то и послушают.
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06.12.2020 17:49 Відповісти
В какие разы?? В какие десятки раз??
Стрелок
2019
август - 8
сентябрь - 14
октябрь - 10
ноябрь - 6
38 воинов

2020
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
12 воинов

с учетом сокрытия боевых потерь во время "зеленого перемирия" количество погибших уменьшилось не в 10 а в три раза
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06.12.2020 17:54 Відповісти
Приведи цифры 18 , 17, 16, 15. Тогда можно сравнить, а так.
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06.12.2020 18:27 Відповісти
и туда не входят потери на 0 но от других причин так что с 19 годом нос к носу Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4098
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06.12.2020 18:47 Відповісти
Від початку доби обстрілів не зафіксовано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1686
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06.12.2020 17:57 Відповісти
Тиша в ООС.
https://ua.news/ua/vsu-otbyly-ataku-boevykov-u-marynky-y-avdeevky/

file:///C:/Users/hlobus/Downloads/Zawitniki_Ukrainy_na_Donbasse_otvetnym_ognem_presekli_derzkie_dejstvija_rossijskih_snajperov-46822887.html

Це тільки тиша в штабі а не на нульовці.
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06.12.2020 17:58 Відповісти
ихтамнетов строго предупредили )))) чтоб без глупостей там! )))
а то мироносца-касконосца пугнут.. а потом что? яйцом выливать??? )))
от еще заики не хватало)) и так... не Цицерон...
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06.12.2020 18:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3234945/utrom_naemniki_rf_obstrelyali_pozitsii_vsu_iz_122mm_artsistem_i_120mm_minometov_vblizi_vodyanogo_poter

А в штабі ООС як завжди тиша..
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06.12.2020 18:05 Відповісти
куйловцы знали, что на передок зеля приедет....не дай Бог что случится, так где они еще такого миролюба найдут? сам куйло команду давал.....
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06.12.2020 18:27 Відповісти
 
 