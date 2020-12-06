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Новини Політика України
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Зеленський (17537) Донецька область (5743) військовослужбовці (3953)

Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців

Сьогодні, 6 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як підкреслюється, глава держави зустрінеться із військовослужбовцями, які несуть службу на передовій у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди в Києві на території Маріїнського палацу відбулись урочистості. Також повідомлялося, що під час урочистостей президент Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям Збройних сил України державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Читайте також: На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський
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Топ коментарі
+34
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 4250
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06.12.2020 15:35
+33
А "передовая" у осла как обычно...километров за 50-100 от передовой???
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06.12.2020 15:36
+31
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 4703
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06.12.2020 15:35
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Опять под Киевом окопов нарыли!
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06.12.2020 16:16 Відповісти
Обновили, они там давно для съёмок сюжетов "95-го квартала".
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06.12.2020 20:30 Відповісти
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим
...броуновское движение нихто не отменял...
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06.12.2020 16:17 Відповісти
коміком як був-так ним і залишиться...хай хоч Македонським себе уявляє... Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2570
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06.12.2020 16:19 Відповісти
Ну на хера?Чого тобі в Києві не сидит ся.Не псуй людям свято.
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06.12.2020 16:20 Відповісти
Ну да-там националисты и ФОПовцы. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4950
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06.12.2020 16:25 Відповісти
В Золотое поедь-подтверди,что не лох. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1732
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06.12.2020 16:24 Відповісти
еленский отправился на передовую к украинским военнослужащим
5118 121
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06.12.2020 22:57 Відповісти
Обережно, хлопці. Коли ссикло бере щось під "особистий контроль", - чекай біди.
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06.12.2020 16:25 Відповісти
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим...на базаре бабки торговки сказали ,что завтра будет наступление в 9-31 на Волновахском направлении,даже цыгане сказали ,что нужно всем сидеть по домам. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4404
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06.12.2020 16:35 Відповісти
Хорошо бы эту новость,снайперам сапарским скинуть.
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06.12.2020 16:38 Відповісти
Снайпера то на передовой. А у Бубочки передовая - Мариуполь.
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06.12.2020 17:15 Відповісти
Никто в него стрелять не будет,иначе такой штраф сдерут в ДНР.
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06.12.2020 17:46 Відповісти
Та перестань....тут за Боинг виновных не найдут,а тут какой то клоун.
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07.12.2020 17:05 Відповісти
Если Жуков призжал на фронт, то это означало скорое наступление. Если Зе,- капитуляцию
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06.12.2020 17:23 Відповісти
А якщо куля в лоб, то куля в лоб.
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06.12.2020 17:32 Відповісти
Коли малюку Вові стає лячно, - він закриває очки, і починає рахувати ... магазини Рошен.
А потім зітхає, та їде на фронт!
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06.12.2020 17:38 Відповісти
Коли Зєля чує про Пороха, то його "око царієве" може перекусити лом Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 5673
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06.12.2020 17:51 Відповісти
У потилицю...
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06.12.2020 17:39 Відповісти
🤣🤣🤣
На передовую... 😂😂😂
І де, у конча заспі передова??? - відкрив там філіал квартальних відосиків???
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06.12.2020 17:36 Відповісти
вовка-оманский на передовой... значит, Оман скоро будет взят...
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06.12.2020 19:56 Відповісти
Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1554
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06.12.2020 20:04 Відповісти
Нехай дурік зиму пересидить в шанцях, дайте йому парабелум..Все одно в Києві з його толку нуль, а так, може своїм тілом врятує якомусь воїну життя. Запам'ятаємо вовчика героєм.
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06.12.2020 20:38 Відповісти
Цікаво подивитись на 0 столову + бетонку
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06.12.2020 22:40 Відповісти
Та що ви тут оце говорите? Збере людей, переодягне і зробить свій звичайний номер 95 кварталу.
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07.12.2020 15:32 Відповісти
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