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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Донецкая область (7178) военнослужащие (5647)

Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим

Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Как подчеркивается, глава государства встретится с военнослужащими, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил.

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. По этому случаю в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества. Также сообщалось, что в ходе торжеств президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Читайте также: На 133-й день перемирия количество погибших и раненых украинских воинов уменьшилось в 10 раз, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 4250
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06.12.2020 15:35
+33
А "передовая" у осла как обычно...километров за 50-100 от передовой???
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06.12.2020 15:36
+31
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 4703
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06.12.2020 15:35
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Страница 2 из 2
Опять под Киевом окопов нарыли!
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06.12.2020 16:16 Ответить
Обновили, они там давно для съёмок сюжетов "95-го квартала".
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06.12.2020 20:30 Ответить
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим
...броуновское движение нихто не отменял...
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06.12.2020 16:17 Ответить
коміком як був-так ним і залишиться...хай хоч Македонським себе уявляє... Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2570
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06.12.2020 16:19 Ответить
Ну на хера?Чого тобі в Києві не сидит ся.Не псуй людям свято.
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06.12.2020 16:20 Ответить
Ну да-там националисты и ФОПовцы. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4950
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06.12.2020 16:25 Ответить
В Золотое поедь-подтверди,что не лох. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1732
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06.12.2020 16:24 Ответить
Обережно, хлопці. Коли ссикло бере щось під "особистий контроль", - чекай біди.
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06.12.2020 16:25 Ответить
Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим...на базаре бабки торговки сказали ,что завтра будет наступление в 9-31 на Волновахском направлении,даже цыгане сказали ,что нужно всем сидеть по домам. Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 4404
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06.12.2020 16:35 Ответить
Хорошо бы эту новость,снайперам сапарским скинуть.
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06.12.2020 16:38 Ответить
Снайпера то на передовой. А у Бубочки передовая - Мариуполь.
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06.12.2020 17:15 Ответить
Никто в него стрелять не будет,иначе такой штраф сдерут в ДНР.
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06.12.2020 17:46 Ответить
Та перестань....тут за Боинг виновных не найдут,а тут какой то клоун.
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07.12.2020 17:05 Ответить
Если Жуков призжал на фронт, то это означало скорое наступление. Если Зе,- капитуляцию
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06.12.2020 17:23 Ответить
А якщо куля в лоб, то куля в лоб.
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06.12.2020 17:32 Ответить
Коли малюку Вові стає лячно, - він закриває очки, і починає рахувати ... магазини Рошен.
А потім зітхає, та їде на фронт!
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06.12.2020 17:38 Ответить
Коли Зєля чує про Пороха, то його "око царієве" може перекусити лом Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 5673
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06.12.2020 17:51 Ответить
У потилицю...
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06.12.2020 17:39 Ответить
🤣🤣🤣
На передовую... 😂😂😂
І де, у конча заспі передова??? - відкрив там філіал квартальних відосиків???
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06.12.2020 17:36 Ответить
вовка-оманский на передовой... значит, Оман скоро будет взят...
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06.12.2020 19:56 Ответить
Зеленський відправився на передову до українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 1554
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06.12.2020 20:04 Ответить
Нехай дурік зиму пересидить в шанцях, дайте йому парабелум..Все одно в Києві з його толку нуль, а так, може своїм тілом врятує якомусь воїну життя. Запам'ятаємо вовчика героєм.
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06.12.2020 20:38 Ответить
Цікаво подивитись на 0 столову + бетонку
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06.12.2020 22:40 Ответить
Та що ви тут оце говорите? Збере людей, переодягне і зробить свій звичайний номер 95 кварталу.
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07.12.2020 15:32 Ответить
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