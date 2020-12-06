Зеленский отправился на передовую к украинским военнослужащим
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
Как подчеркивается, глава государства встретится с военнослужащими, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил.
Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. По этому случаю в Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества. Также сообщалось, что в ходе торжеств президент Владимир Зеленский вручил военнослужащим Вооруженных Сил Украины государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" получил отец солдата Игоря Филипчука, награжденного посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.
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...броуновское движение нихто не отменял...
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А потім зітхає, та їде на фронт!
На передовую... 😂😂😂
І де, у конча заспі передова??? - відкрив там філіал квартальних відосиків???